De vele gedaanten van leiderschap

Een sterk team weet waarvoor het elke dag werkt. Maar ik ben in toenemende mate gaan beseffen dat je er niet vanuit mag gaan dat elke medewerker het grote geheel op zijn netvlies heeft staan. Bij nieuwe projecten benadruk ik daarom steeds de reden van het project of de urgentie ervan. Ik benut de kracht van herhaling om de kennis van mijn team te vergroten en onze rol en die van het Havenbedrijf in het grotere geheel te zien.

Ik positief? Dan mijn team ook

Ik ben me er sterk van bewust dat mijn houding zijn weerslag heeft op mijn mensen. Als ik elke dag zwaarmoedig de afdeling op kom lopen, hoef ik niet te verwachten dat mensen vol enthousiasme op de toppen van hun kunnen presteren. Als leider ben je bij uitstek degene die de sfeer in een team kan maken of breken. Ikzelf benader iedereen met een positieve inslag: ik ga uit van wat er allemaal goed gaat en leg veel minder nadruk op wat er verkeerd gaat. Al komt dat natuurlijk wel aan bod, zo resultaatgericht ben ik dan ook wel weer. Maar een positieve benadering maakt verbeterpunten sneller bespreekbaar. Mensen staan veel meer open om zichzelf ‘aan te pakken’.

Eerst ‘waarom’, dan ‘wat’

Wat mij ook opvalt: er wordt altijd veel gepraat over het ‘wat’ van plannen. En iedereen is enthousiast als er is bedacht dat er wat nieuws moet worden ontwikkeld of gebouwd. Terwijl er in mijn optiek een stap wordt overgeslagen: want waaróm zou je iets nieuws bouwen? Welk probleem wordt er precies mee opgelost? Leiderschap is wat mij betreft: eerst begrijpen welk probleem je klant heeft. Bij ons zijn er klanten die soms extra lading hebben. Dan gaat het over vele tonnen massagoed. Bouw je dan een nieuwe terminal of kijk je sec naar waar ze behoefte aan hebben, namelijk ‘ruimte’? Misschien voldoet, met de juiste afspraken, de steiger van de buren al. Daar is de klant ook mee geholpen, zonder torenhoge investeringen.

Kennis delen doe je samen

In het verlengde daarvan: vind niet steeds opnieuw het wiel uit, maar werk samen. Zoek partners op. Wij praten bijvoorbeeld met luchthaven Schiphol over logistiek. Onze ‘goederen’ verschillen, maar we delen wel een vergelijkbare infrastructuur en de ambitie om logistieke stromen goed en efficiënt af te handelen. Kennis delen dus, ook dat is leiderschap.

Wendy van Hamburg is Hoofd Project Development van Havenbedrijf Rotterdam.