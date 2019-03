Veranderen omdat het moet… of omdat het kan?

Het jaar 2016 is nu ruim een maand of 2 oud en ik vraag me af hoeveel mensen hun goede voornemen ‘om nu echt die 5 kilo af te gaan vallen’ al in rook hebben zien opgaan. Ik schat: velen. Dat is niet heel gek, want je gedrag veranderen, betekent dat je je comfortzone moet verlaten en dat is moeilijk. Degenen die er wel in slagen, hebben waarschijnlijk hun levensstijl aangepast: minstens 2x per week naar de sportschool, veel aandacht voor élke maaltijd in plaats van een snelle hap tussendoor en nooit meer snoepen na 8 uur ‘s avonds. Het geheim: gefocust zijn én blijven op je doel.

Veranderen kan op elk moment

Volhouden dus. Dat geldt eigenlijk voor elke verandering die je wil realiseren. Ook op zakelijk vlak. Elke organisatie komt weleens op het punt dat ‘verandering’ goed zou zijn, bijvoorbeeld omdat je hebt besloten dat je met je kantoor een nieuwe koers wil varen. Of omdat er nieuwe technologieën beschikbaar zijn waar je wat mee wil doen. Of omdat er andere wet- en regelgeving geldt. Voor verandering heb je geen ‘1 januari’ nodig. Het kan op elk moment, mits je over focus en doorzettingsvermogen beschikt.

Verbeteren is het doel

Maar let wel: verandering is geen doel op zich. Waar het vooral om gaat, is ‘verbetering’. Continu verbeteren is een proces dat je moet organiseren en inbedden in je organisatie. Zo kan er een cultuur ontstaan waarin het de gewoonste zaak van de wereld is om te kijken waar het beter kan. Dat gaat niet vanzelf, want vooral als de zaken net ‘lekker’ gaan, is het in de praktijk van alledag erg verleidelijk om op diezelfde voet door te gaan. Je zou gek zijn om je comfortabele positie te verlaten. Toch?

Verandering biedt kansen

Mijn bescheiden mening: je bent niet gek. Sterker nog, het getuigt van visie om continu gespitst te zijn op verbetering. Zie verandering niet als een moetje, maar verander omdat het je kansen biedt om te verbeteren, zelfs als je al succesvol bent. Je organisatie, teams en individuele medewerkers moeten daarvoor wel bereid zijn om mee te veranderen en zich niet laten ontmoedigen als het niet in 1 keer lukt.

Veranderingsbereidheid is een belangrijke factor voor verbetering. Er zijn diverse methodes die Voorzie hanteert om lean verander- en verbeterprocessen succesvol te implementeren in intermediaire organisaties. Maak ‘veranderen’ onderdeel van je bedrijfsvoering. Dan wordt ‘continu verbeteren’ ook in jouw organisatie heel gewoon.

Wil je direct werk maken van continu verbeteren? Op 5 april, 17 mei en 21 juni organiseren we de Masterclass Continu Verbeteren in Apeldoorn.