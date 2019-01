Ben jij klaar voor morgen?

Ondernemen is al lang niet meer ‘u vraagt, wij draaien’. Als je anno 2016 onderneemt, boek je alleen duurzame successen als je ook aandacht besteedt aan leiderschap, bijvoorbeeld om medewerkers te inspireren het beste uit zichzelf naar boven te halen. Of aan het bepalen van je koers, want welke kant wil en kun je de komende jaren op? En wat dacht je van oog hebben en houden voor de behoeften van jouw klanten, want hoe goed ken je die eigenlijk écht?

Een volgende stap is dan om met aandacht voor deze aspecten daadwerkelijk wat te doen. Dat vraagt van adviseurs een kwetsbare opstelling. In de spiegel kijken, een blik werpen op jezelf en op je toekomst. Dat is spannend, misschien zelfs confronterend. Ondernemen vergt dan ook lef. Goed nieuws: adviseurs hebben lef in overvloed.

De ‘zachte’ kant doet ertoe

Ik kom steeds meer adviseurs tegen die enthousiast aan hun toekomst werken en steeds vaker durven kiezen. Ze combineren hun zakelijke instinct in toenemende mate met de ‘zachte’ kant van ondernemen, omdat ze beseffen dat die er toe doet. Voorzie gaat daarover. We begeleiden adviseurs bij het aanscherpen van identiteit en richting, bij het aan de dag leggen van leiderschap, het bouwen aan een (nieuwe) bedrijfscultuur en bij het continu verbeteren van de organisatie.

Op ontdekkingstocht

Dit is overigens maar een greep uit die ‘zachte’ kanten van ondernemen waarmee we adviseurs ondersteunen. Er zijn zoveel meer factoren van invloed op ondernemerschap (denk aan technologie, de kansen van social media) dat we adviseurs ook helpen om als organisatie wendbaar te worden en de vruchten te plukken van innovatieve ontwikkelingen. In onze programma’s laten we adviseurs ontdekken waar hun sterktes en zwaktes liggen, waar zich kansen voordoen en wat er – persoonlijk of bedrijfsmatig – voor nodig is om die te verzilveren.

Voorbereiding op de toekomst

Het zou zomaar kunnen, dat het inslaan van een nieuwe richting een glorierijke toekomst blootlegt. Als daar een cultuurverandering voor nodig is, dan geven we adviseurs handvatten om die in gang te zetten. Is er een nieuwe klantbenadering nodig, dan begeleiden we ze daarbij. Net zoals we hen tips en tools aan de hand doen om ingesleten patronen te doorbreken om slagvaardiger, efficiënter en nog klantgerichter te zijn. Dat doen we niet met dikke rapporten, wel met praktische workshops, masterclasses, inspiratiesessies en business games. Met een reden: we willen adviseurs op een prettige en toegankelijke manier zélf laten ervaren wat een verandering, op welk vlak dan ook, doet met henzelf én met hun klant. Adviseurs creëren zo een stevig fundament voor welke verbetering of koerswijziging dan ook.

Zo leg je zelf de basis voor al je successen van morgen. Ben jij er klaar voor?