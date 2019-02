Mogelijkheden van blockchain voor de financiële sector

Het nieuws wordt de laatste tijd overheerst door berichten over wereldwijde digitalisering. Dit varieert van het gebruik van social media, hoe we op het internet surfen en online aankopen doen tot live-verslag van ons leven op video en het delen van foto’s via diverse kanalen. Het was dus wachten op de dag dat ook geld digitaal zou worden.

Grote financiële transacties worden al langer virtueel uitgewisseld via bank- en bedrijfssystemen wereldwijd, verstrekt in spreadsheets of als lening. Met de huidige opkomst van crypto-valuta zoals bitcoin – als alternatief van ‘echt’ geld – zien we echter dat geld en valuta digitaal worden.

Technologie

De achterliggende technologie van bitcoin, blockchain, transformeert verouderde manieren van geld overmaken volledig. Recent Europees onderzoek van Cognizant over het betalingslandschap onder 300 financieel managers, wijst uit dat crypto-valuta en blockchain-technologieën worden gezien als middelen die voor verandering gaan zorgen. Deze technologieën worden steeds meer gebruikt, zeker in backoffice-infrastructuren. Onlangs gaf ING al aan dat ze investeren in blockchain-technologie.

Wat is het?

Blockchain is de technologie die crypto-valuta mogelijk maakt. Hiermee kunnen twee partijen die elkaar niet kennen, zonder tussenkomst van een derde partij, een veilig uitgevoerde transactie aangaan, anoniem en zonder hoge kosten. Het zorgt ervoor dat alle unieke data over geldtransacties niet langs verschillende kanalen hoeft en voorkomt dubbele kosten en fraude.

Mogelijkheden van blockchain-technologie

De voordelen van blockchain zitten niet alleen in de functionaliteit, maar ook in de beveiligde en flexibele architectuur die bescherming biedt tegen grote aanvallen. Vanwege de goede beveiliging en de transparantie van de transacties worden kosten bespaard. Daarnaast kunnen betalingstermijnen van klanten accuraat bijgehouden worden, waardoor er minder risico is op wanbetalers.

Op korte termijn is het belangrijk dat financieel dienstverleners specifieke gebruikerscases ontwikkelen om meer inzicht te krijgen in hoe de technologie hun organisatie kan ondersteunen. Verschillende tests worden wereldwijd al ontwikkeld. Zo wordt er al geëxperimenteerd met Ripple om de voordelen voor klanten inzichtelijk te maken. Ook wordt blockchain al ingezet voor identiteitsverificatie om transacties wereldwijd te controleren. Deze voorbeelden bieden de mogelijkheid om transacties te versnellen, waardoor kosten enorm kunnen worden verlaagd en backoffice-processen helemaal verdwijnen.

Uitdagingen blockchain-adoptie

Bij de inzet van blockchain-netwerken om de interne architectuur van financiële organisaties te herstructureren, moeten bedrijven ook een aantal andere factoren overwegen. Denk hierbij aan het zelf beheren van de infrastructuur en betaalstrategie. Ook zijn er specifieke wet- en regelgevingen die moeten worden nageleefd en moeten bedrijven rekening houden met partners en met intern beleid op het gebied van risicomanagement. Dit proces biedt mogelijkheden, maar zorgt ook voor barrières als ze niet tot in detail worden uitgezocht. Het is essentieel dat organisaties in alle sectoren inzicht hebben in waarom de valuta zo snel aan populariteit wint en wat dit betekent voor hun bedrijf.

Beveiliging en regelgeving

Toch zijn er ook verhalen over ‘hacks’ bij start-ups of andere organisaties die met bitcoin werken. Maar wat niet in detail wordt belicht is dat sommige van deze diefstallen niet via het netwerk zijn gedaan, maar juist het gevolg zijn van onzorgvuldig handelen van consumenten. Zo kan een ‘software portemonnee’, dit is de bitcoin-equivalent van een bankrekening, geïnstalleerd worden op de computer van de consument en volledig worden beheerd. Het ongecodeerd opslaan van deze portemonnees zorgt ervoor dat deze kunnen worden aangevallen wanneer een computer gehackt wordt. Toch kan een crimineel geen aanpassingen doen in de portemonnee, behalve als hij meer dan 51% van het netwerk in beheer heeft. Bij een groot netwerk is dit nagenoeg onmogelijk.

Regelgevende instanties in diverse landen ondernemen al wel stappen om digitale valuta beter te begrijpen en te kaderen. Hoewel er geen restricties zijn over hoe financiële organisaties blockchain in kunnen zetten om hun interne netwerken te bouwen en beheren, heeft het extern gebruik van blockchain-technologie – zoals betalingen en overboekingen – wel impact op de manier waarop regelgevers crypto-valutanetwerken bekijken.

Al het nieuws rondom de blockchain-technologie vanuit zowel de privé- als de publieke sector zorgen ervoor dat de implementatie van ieder nieuw systeem tot in detail wordt besproken. Eén ding is duidelijk; verandering hangt in de lucht. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze de concurrentie voorblijven en relevant zijn voor hun klanten. Blijf dus alert op nieuws rondom blockchain en wees voorbereid om processen en diensten aan te passen aan de veranderingen die de technologie met zich meebrengt.