Innoveren? Begin met risicocommunicatie!

Innovatie is al jaren een hoopvol containerbegrip. Het is een soort toverwoord om uit de economische crisis te komen, om meer omzet te realiseren of om nieuwe marken te ontsluiten. Allemaal mooi, maar wat is eigenlijk de essentie van innovatie? En waarom is het zo waardevol dat de intermediair, in z’n nieuwe rol als risicoadviseur, daar weet van heeft?

Een aantal jaren geleden ben ik noodgedwongen in het begrip innovatie gedoken. Ik liep toen aardig vast in m’n onderzoek naar de inbedding van risicomanagement in organisaties. Naar dat onderwerp bleek – en blijkt nog steeds – nauwelijks onderzoek te zijn gedaan. Toen kreeg ik, geïnspireerd door m’n begeleider die zich bezighield met risicomanagement innovatieprojecten, plotseling een ingeving: draai het eens om! Ofwel, beschouw risicomanagement op zichzelf als een innovatie. Dit bleek goed aan te sluiten op allerlei definities van innovatie. Een hele praktische definitie, vrij naar innovatiegoeroe Everett M. Rogers: “Een innovatie is een idee, aanpak of object dat nieuw is voor een individu of organisatie.”

Communicatief risicomanagement

In het programma De Ruimtemakers leggen we de nadruk op de risicocommunicatie binnen het risicomanagement. Dat noemen we dan ook communicatief risicomanagement. Kenmerken ervan zijn aandacht voor een expliciete dialoog over onzekerheid. En eerst luisteren, dan begrijpen en dan pas oordelen. Een belangrijk onderdeel is het bespreekbaar maken van verschillen in risicoperceptie. Dit is de eigen wijze waarop mensen vanuit dezelfde informatie risico’s toch verschillend inschatten. Persoonlijke risicopercepties worden gekleurd door je doelen en belangen, je kennis en ervaring en je – vaak onbewuste – voorkeuren en afkeuren. Op deze manier met risico’s aan de slag gaan, is voor veel organisaties nieuw en dus een innovatie.

Risicogestuurd werken

Zodra dit communicatieve risicomanagement wordt ingebed in de dagelijkse werkprocessen van een organisatie wordt het risicogestuurd werken. Voorbeelden zijn het productieproces van een MKB-bedrijf in de metaalsector, het administratieve proces van een administratiekantoor of het logistieke proces van een transportonderneming. Als dit nieuw is voor de betreffende organisatie, en voor veel organisaties is dat zo, dan ben je dus aan het innoveren. Nu eens niet op het gebied van techniek of ICT, maar door een andere manier van samenwerken in het omgaan met risico’s.

Eigentijdse intermediair

Wat is hierin nu de rol van de intermediair? Die is immers geen innovatiegoeroe en hoeft dat ook helemaal niet te worden. Wel is de eigentijdse intermediair steeds meer een strategisch klankbord voor z’n klanten, en daarmee een soort risicoleider aan het worden. Met hulpmiddelen als de dialoogkaart faciliteert hij of zij een open gesprek over de ondernemingsdoelen en bijhorende risico’s – de effecten van onzekerheid op doelen. Op basis daarvan kan de ondernemer met z’n team voor risicobeheersmaatregelen kiezen. Dit in de vorm van een verzekeringsproduct of anderszins. Door hierbij steeds weer aandacht te geven aan risicocommunicatie, met de eerder aangegeven kenmerken, is de intermediair dus samen met de onderneming aan het innoveren. De intermediair neemt hierbij het voortouw en is risicoleider op het innovatiepad. Niet op de gebruikelijke verzekeringstechnische manier, maar op een nieuwe manier, die niet eens veel aan investeringen kost. Succes!