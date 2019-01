Be good and screw it!

Wie kan het in de verzekeringsbranche? Een boodschap begrijpelijk en gepassioneerd over het voetlicht brengen? Bijna niemand! Wie zijn nu de voormannen of gezichtsbepalende figuren die deze branche vol verve een positiever en aantrekkelijker imago geven? Wie is de Dafne Schippers van de verzekeraars? Wie de Alexander Klöpping van de tussenpersonen? Wie de Daan Roosegaarde van de vernieuwing in de verzekeringsbranche? Kent u ze? Ik niet!

We zien veel te vaak saaie mannen (bijna altijd mannen) met weinig enthousiasme onbegrijpelijke en oersaaie PowerPoint-presentaties geven. Het maken van die uitputtende en allesomvattende presentaties is voor velen binnen de verzekeringsbedrijven zelfs hun dagelijkse bezigheid. Er worden dure deskundigen ingehuurd voor de financiële onderbouwing en juridische legitimering. Er worden hele afdelingen met experts aan het werk gezet om alle denkbare cijfers op te hoesten.

Machomannen

Maar er wordt nauwelijks of niet nagedacht over wát er precies gezegd moet worden. Wat de hoofdboodschap eigenlijk moet zijn. De kop boven het verhaal! En hoe die kernboodschap dan het beste gepresenteerd kan worden. En er wordt al helemaal niet op geoefend. Deze machomannen zijn zo diep overtuigd van hun professionaliteit en deskundigheid dat ze daarom ook denken enige begeleiding daarbij niet nodig te hebben. Hoe lastig kan het ook zijn? Als de cijfers maar kloppen. Die mannen zijn inderdaad deskundig, zeer deskundig zelfs. Anders hadden ze hun toppositie nooit bereikt. Maar dat geeft hun niet automatisch ook een brevet voor communicatie.

Toch worden die goedbedoelende mannen na hun vaak dramatische presentaties overladen met complimenten uit hun directe omgeving. De makkelijke meelopers en standaard jaknikkers, waarmee ze zich te graag omringen, hebben tevreden vastgesteld dat de ellenlange teksten bijna foutloos door de leidinggevende zijn voorgelezen. Dus past applaus en veel tevredenheid! Dus verandert er niets en modderen we communicatief maar vrolijk voort.

Komische noot

Om een verzekeringscongres of tussenpersonenbijeenkomst dan nog enigszins draaglijk te houden, huren we voor de komische noot een bekend oud-sporter, gekke inspirator of hilarische trendwatcher in. Zodat de waarderingscijfers door de aanwezigen toch nog op een acceptabel peil gebracht kunnen worden. En zo gaat iedereen weer naar huis zonder de juiste, overtuigende en inspirerende boodschap. Herinneren we ons slechts en alleen de leuke anekdote van de atleet. Maar zou een Dafne Schippers wereldkampioene hebben kunnen worden zonder ooit te trainen? Natuurlijk niet. Elk verbeterpunt wordt bekeken en bestudeerd. Daar wordt jarenlang intensief op geoefend en getraind. Net zo lang tot er een topprestatie kan worden neergezet. Daan Roosegaarde is niet alleen een heel bijzonder ontwerper, maar ook een perfectionist in het presenteren. Aan zijn uitzending van Zomergasten heeft ie een jaar lang élke dag gewerkt. En met resultaat. Daan Roosegaarde is na die uitzending één van Nederlands meest gevraagde sprekers. En zijn betekenisvolle ontwerpen inspireren bedrijven en regeringsleiders wereldwijd.

De juiste presentatie van een verhaal is dus een vak. Waar je ruim de tijd voor moet willen nemen. Als je als spreker niet oefent en niet weet wat je precies wilt vertellen, wordt ‘Be good and tell it’ al snel ‘Be good and screw it’. Het belangrijke vak van verzekeren verdient dus een veel betere presentatie!

