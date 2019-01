Recent heeft Advieskeuze.nl een aantal wijzigingen doorgevoerd in het eerste zoekresultaat op de website. Het doel van deze wijzigingen? De transparante en eerlijke financieel adviseur in beeld brengen. Het artikel ‘ Advieskeuze.nl wijzigt zoekresultaten ‘ op AMweb zorgde echter voor een aantal heftige reacties, die voortkomen uit herkenbare denkpatronen…

Vertrouwen

Op basis van al mijn ervaringen en leermomenten in de afgelopen 25 jaar heb ik mijn persoonlijke missie scherp gekregen. Ik wil een maatschappelijke bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Dit hogere doel is voor mij de reden geweest om samen met mijn compagnons David de Boom en Maarten Holl het onafhankelijke platform Advieskeuze.nl op te richten in 2011. Een soort Zoover waar financieel adviseurs hun dienstverlening, tarieven en kwaliteit vergelijkbaar maken.

Denkpatronen

In de beginjaren van Advieskeuze.nl kreeg ik maar weinig partijen mee in ons verhaal om samen te bouwen aan een nieuwe advieswereld; eerlijk en transparant. Na verloop van tijd raakte zelfs mijn energie wat op en kwam daardoor in oude denkpatronen terecht. Ik begon meer weg te lopen voor mijn verantwoordelijkheid uit angst voor gedoe en conflict. Iedere vorm van commentaar werd uitvergroot uit onzekerheid.

Kernwaarden

Herkenbare denkpatronen die mij het inzicht gaven dat ik een omslag moest maken: van angst en ego gestuurd denken naar kernwaarden gedreven handelen. Ik heb toen de keuze gemaakt om voor een 100% resultaat te gaan. Al mijn energie wil ik geven aan branchegenoten die ook de maatschappelijke zin, waarde en betekenis van de financiële sector in ere willen herstellen. En Advieskeuze.nl kan een bijdrage leveren aan dat hogere doel als we een gezond bedrijf neerzetten.

Bestaansrecht

Met de wijzigingen op Advieskeuze.nl helpen we consumenten een keuze te maken voor een adviseur op basis van juiste informatie. Voor ons bestaansrecht is het aan de andere kant van belang dat de branche meedoet: ons doel is ons verdienmodel, zeg maar. Daarom vragen we aan advieskantoren de jaarlijkse kostprijs voor het controleren van hun eigen data. Hiermee kunnen we ook deels het geavanceerde platform in de lucht houden.

Samenwerken

Er zijn genoeg voorbeelden van goede initiatieven in de financiële branche, die het niet hebben gehaald vanwege tegenstrijdige belangen, ego’s en oude denkpatronen. Daarom doe ik tot slot graag een oproep aan iedereen binnen de financiële sector, die het verschil maakt, het voortouw neemt, voor 100% resultaat kiest, dienstbaar is en integraal wil samenwerken aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector.