Een goed gesprek

Vorige week kondigden wij aan een aantal huiskamersessies te organiseren, waarbij u als adviseur aan tafel kunt met de top van beleidsmakend Nederland. Daarop ontvingen wij veel positieve reacties uit verschillende delen van de sector, en daarop hebben zowel een aantal Kamerleden als de AFM laten weten een bijdrage te willen doen aan deze sessies. Want geloof het of niet: beleidsmakers horen graag van u wat ze volgens u zouden moeten doen.

Afspiegeling

Voor ons als organisatoren is het puzzelen begonnen: wie van de geïnteresseerden past er het beste bij welk gespreksonderwerp? Wie nodigen we uit voor welke sessie? Daarbij proberen wij voor iedere sessie niet alleen specialisten op het betreffende onderwerp aan tafel te krijgen, daarbij proberen we ook te zorgen dat alle delen van de sector én alle delen van Nederland bij iedere sessie vertegenwoordigd zijn.

Het is dan ook erg leuk om te zien dat we tot nu toe aanmeldingen ontvingen van pensioenspecialisten, van assuradeuren, van gevolmachtigd agenten, en natuurlijk ook van traditioneel financieel adviseurs. Maar onze puzzel is nog lang niet compleet, dus heeft u een boodschap die u wil meegeven aan beleidsmakend Nederland, grijp dan nu uw kans en meld u aan via suggesties@uitdearena.nl.

Sessies

De eerste sessie vindt plaats op 22 oktober bij tussenpersonencoörperatie DAK te Nieuwegein. Tijdens die sessie zal bijzondere aandacht worden besteed aan (het gebrek aan) innovatie in onze sector. De tweede sessie vindt plaats op 5 november en staat in het teken van kwaliteit. Extra dimensie aan deze sessie is dat de AFM ons heeft aangeboden om deze dag op te treden als gastheer. De derde en afsluitende sessie vindt plaats op 19 november, en staat in het teken van intersectorale samenwerking. Een thema waarbij we verwachten dat veel van de eerdere zaken samenkomen, want kenmerk van iedere intermediaire rol is dat je samenwerkt met andere partijen.

Natuurlijk zullen wij verslag uitbrengen van alles wat er wordt besproken tijdens deze sessies. Maar het is natuurlijk veel leuker om zelf te bepalen wat er wordt besproken. Daarom bent u niet alleen uitgenodigd om u aan te melden voor de sessies, ook uw ideeën voor gespreksonderwerpen ontvangen wij graag van u per mail. Ook dat kan via suggesties@uitdearena.nl.