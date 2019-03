Advies is voor iedereen

De laatste weken verschenen er berichten in de media die reppen over ‘duidelijker communiceren over het pensioen’, ‘beslissingen rondom zzp’ers vooruitschuiven’ en ‘experimenteren met een basisinkomen’. Interessant, al die manieren om (toekomstige) financiële problemen te voorkomen of op te lossen. Maar jammer dat dit allemaal slechts symptoombestrijding is.

Waar het om draait, zo geeft Bert Sonneveld ook aan in zijn eerdere opiniebijdrage op am:web, is een veel groter achterliggend probleem dat echt moet worden aangepakt, om dergelijke krantenkoppen te voorkomen. Deze bigger deal noemen we advieskloof. En ja, aan het bestaan hiervan zijn financieel adviseurs net zo schuldig als de klant zelf.

Prijsgedreven

Natuurlijk, klanten zijn veel meer prijsgedreven en menen dat ze het allemaal zelf wel kunnen. Maar ergens is dat ook logisch. Welke particulier kan er tegenwoordig nou niet zelfstandig een zorg- of autoverzekering afsluiten (sommige doelgroepen daargelaten)? En hoe vreemd is het eigenlijk dat mensen deze producten op basis van prijs uitkiezen? Veel basisproducten zijn in essentie hetzelfde en het geld groeit bij de gemiddelde Nederlander niet aan de bomen.

Degelijk advies

Wat eigenlijk een directe lijn met de overzijde, de kant van de adviseur, vormt. Want juist die mensen, bij wie het geld niet bepaald op de rug groeit, hebben het meeste behoefte aan degelijk advies. Los van opleidingsniveau, lopen zij namelijk veel risico’s, aangezien ze geen uitgebreide (dure) verzekeringen afsluiten en daarnaast minder kunnen incasseren op het moment dat er zaken misgaan. De kip is simpelweg te kaal om riant van te kunnen plukken. Het is daarom belangrijk dat voor deze groep de kans op problemen zo klein mogelijk is. En hoe dit te bereiken? Exact, door hen te adviseren. Ja, een groep te adviseren die over weinig financiële middelen beschikt.

En juist dat gaat in tegen de zin van veel advieskantoren. In plaats daarvan richten velen zich op juist die kleine groep mensen die wél veel geld hebben en dus zonder veel moeite kunnen betalen voor advies. Met een verdienmodel dat de laatste jaren fors is beschadigd, als gevolg van onder meer het provisieverbod, is het niet vreemd dat eerst de focus kwam te liggen op de buitenkant: hoe met een vergelijkbare prijs niet ten onder te gaan? Maar nu is het tijd eens naar binnen te kijken: de prijs van advies moet omlaag, om zoveel mogelijk mensen te blijven bereiken. Maar hoe kun je dit doen?

Efficiënter

Door het gehele adviesproces efficiënter te maken en door, met behulp van innovatieve producten, de advies- en reistijd voor de adviseur te beperken en het bereik te vergroten. Klinkt eenvoudig, maar dat is het vanzelfsprekend niet. Maar de producten zijn er inmiddels voor aanwezig. Platforms om in het eerste advies te voorzien en laagdrempelig in contact te komen met de klant. Koppelingen met backoffices om zo het up-to-date houden van de klantgegevens goedkoop te houden. Het is dus niet zo dat er geen alternatieven zijn voor de huidige werkprocessen; het is vooral een mindset die kantoren moeten veranderen. Niet meer kiezen voor die kleine groep welvarende mensen waar iedereen als hongerige leeuwen op duikt, maar bewust de keuze maken het advies voor iedereen toegankelijk te maken. En daar vervolgens het kantoor op in te richten.