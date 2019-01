PE-verse prikkels: wie denkt er constructief mee?

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert het ministerie van Financiën over deskundigheidseisen die aan financieel adviseurs worden gesteld. Het CDFD vraagt daarbij ook geregeld ‘de markt’ om input en advies. Bijvoorbeeld, zoals nu, om mee te denken over de (PE)-actualiteiten waarvan een adviseur kennis moet hebben.

Er zijn drie goede redenen om constructief en actief op zulke verzoeken in te gaan:

Laat je stem gelden!

Zulke verzoeken zijn vooralsnog de enige momenten waarop wij – de branche als geheel dus – daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de onderwerpen die in Wft- en PEplus-examens aan bod komen. Of je daar nu veel of weinig resultaat van terug verwacht, maakt in wezen niets uit. Dit is gewoon je enige moment. Maak er dan ook gebruik van, zou ik zeggen! Vergelijk het met niet gaan stemmen, maar wel klagen dat ‘politiek Den Haag’ er niks van bakt. Het is raar om te klagen over suffe, triviale of achterhaalde actualiteiten in een examen, als we op het moment dat daar de gelegenheid voor wordt geboden niet direct en massaal aangeven welke actualiteiten dan wél in het examen zouden moeten zitten. Zorg ervoor dat de PEplus-examens nog ergens op slaan in 2016.

Eén van de zaken waar we ons over hebben verbeten bij de zoveelste verlenging van de overgangsregeling: het extra risico op volledig achterhaalde examenvragen. Want de snelheid waarmee nieuwe en ter zake doende vragen momenteel worden ontwikkeld? Tja, ik kan daar ook geen zinnig woord over zeggen. Maar ik zag de volgende disclaimer onder examenvragen al voor me: “U moet nu het antwoord geven dat in 2013 het meest juiste was. Wij adviseren u om goed in uw geheugen te graven waarom deze actualiteit destijds van belang was.” Dit is te voorkomen door als branche veel relevante actualiteiten aan te dragen. Zodat we dáárover worden bevraagd, in plaats van over de verouderde actualiteiten (over een contradictio in terminis gesproken…). En geef meteen ook overkoepelend een signaal af.

Je kunt als branche (1) gezamenlijk laten zien dat je met zinnige suggesties constructief en positief bijdraagt aan een beter vakbekwaamheidsstelsel. Of je kunt (2) blijven jeremiëren over de uitgangspunten, de politieke besluitvorming, de uitvoering door een stel amateurs; noem het allemaal maar op. Allebei het overwegen waard. Maar in scenario 1 zit je heel wat eerder weer zelf aan het stuur als het gaat om richting geven aan een goed (lees: beter) PE-stelsel. Gegarandeerd!

Kortom: geef het CDFD een PE-verse prikkel!

Er hebben niet veel partijen gereageerd op het verzoek van het CDFD om actualiteiten aan te dragen. Sterker nog: naast Hoffelijk (128), Welten/Dukers & Baelemans (33), Enkwest (7), Adfiz (3), Ovfd (1), NVF (1), John Beier (1) en een aantal vertrouwelijke inzendingen bleef het angstvallig stil vanuit de sector. Zo heeft Hoffelijk dus meer dan 60% van de actualiteiten aangeleverd. Daar ben ik op zich trots op maar niet als het meer zegt over ‘de rest’ dan over ons. Misschien vind je het ook wel logisch dat een opleidingsinstituut aangeeft welke actualiteiten het behandelen waard zijn? Maar het verzoek van het CDFD is toch echt aan de héle sector gericht… En juist financiële organisaties en de mensen die er werken weten toch juist als beste welke actuele ontwikkelingen hun adviespraktijk en de consumenten die zij adviseren nu écht raken. Waar ze dus wel van móeten weten?

Gelukkig is er nóg een kans om te laten weten welke actualiteiten wel/niet in PEplus-examens terug moeten komen. Uit de aangeleverde actualiteiten heeft het CDFD namelijk een selectie gemaakt. De geselecteerde actualiteiten zijn inmiddels, ter consultatie, nogmaals aan de markt voorgelegd.

Wat vind jij nou dat een adviseur écht moet weten van zijn vak? Reageer voor 18 september richting het CDFD! Bijkomend voordeel: als jij je Wft-of PEplus-examen nog niet hebt behaald en de actualiteit komt als examenvraag terug, dan heb je alvast één vraag goed!