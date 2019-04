Nieuwe technologie: Laat jij je verrassen of ga je verrassen?

Deze zomer hoorde ik van een RvB-lid van een vooraanstaande bank dat hij verrast was door Moven. Moven heeft een app gebouwd waarmee je kunt betalen, inzicht krijgt in je bestedingspatroon, je leert budgetteren en je helpt om geld over te houden aan het eind van de maand.

De man was positief verrast over de gebruikersvriendelijkheid, klanttevredenheid en toegevoegde waarde van het product. Anderzijds was hij negatief verrast omdat hij vond dat zijn bank met alle beschikbare middelen, know how en menskracht, op diverse fronten gepasseerd werd door een dergelijke nieuwkomer. Welke verrassingen staan ons in de verzekeringswereld te wachten? Of zijn wij degene die voor verrassingen gaan zorgen?

Veel managers slapen rustig verder

Niet alleen de computerkracht verdubbelt elke 18 maanden. Ook de opgeslagen hoeveelheid data groeit explosief. Tegelijkertijd worden computers en data met elkaar verbonden via internet (Cloud, Internet of Things). Deze drie ontwikkelingen bieden ongekende mogelijkheden die, met door velen onmogelijk gehouden snelheid, op de markt komen. Wie deze ontwikkelingen niet serieus volgt en zich niet verdiept in de consequenties voor zijn business, laat zich verrassen door Moven terwijl in Nederland Afas, The Moneyer en Monyq toch allang de ogen hadden moeten openen.

Wat maakt die digitale combinatie nu zo krachtig?

Exponentieel gegroeide rekenkracht maakt het voor computers mogelijk informatie en kennis te halen uit ongestructureerde data. En dat gaat ver. Bijna alles wordt namelijk gedigitaliseerd. Niet alleen geluid, beeld, tekst, maar ook uw lichamelijke gesteldheid en zelfs uw hersenfuncties worden digitaal opgeslagen. Niet alleen in het ziekenhuis. Ook uw smartphone, hartslagmeter, pleister of contactlenzen werken daar straks aan mee. Tel daarbij op allerlei gegevens die door overheden openbaar worden gemaakt over bijvoorbeeld het weer, verkeer, economie, enz. En vergeet niet alles wat mensen en bedrijven publiceren via sociale media.

De computer is gewoon slimmer dan de mens

Uit al die gegevens haalt de computer meer dan een mens. Een bekend voorbeeld is Watson van IBM. Deze computer is inmiddels slimmer dan een oncoloog. Toch moet hij getraind worden voor elk nieuw kennisgebied. Maar Watson leert wel enorm snel en als hij eenmaal iets onder de knie heeft, zijn de mogelijkheden onvoorstelbaar. Computers zijn op veel gebieden gewoon slimmer dan de mens. De kunst is om de kracht van de computer te combineren met creativiteit. Om zo dingen te ontwikkelen die iets toevoegen voor de klant. Roepen dat de computer empathie en gevoel ontbeert en daarom nooit een mens kan vervangen is je kop in het zand steken.

Verrassen of verrast worden

In de fintech-wereld zijn heel veel vindingrijke start-ups actief. Meestal met veel minder middelen, knowhow en mensen dan in onze sector. Maar ze weten nieuwe technologie op waarde te schatten en ontplooien verrassende initiatieven. En jij? Wat doe jij eraan? Laat jij je verrassen of ga je verrassen?