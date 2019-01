Vriend of Vijand?

In een politieke arena wordt -per definitie- strijd geleverd tussen partijen die vóór en partijen die tégen een idee zijn. Wil je in zo’n politieke arena een sterke positie opbouwen, dan helpt het om te weten welke partijen je tot jouw ‘vrienden’ mag rekenen. En dat kan best lastig zijn, want een partij die in het ene dossier je vriend is, kan op een ander dossier je tegenstander zijn.

Het is daarom belangrijk dat je kijkt naar een standpunt, niet naar de partij achter dat standpunt. Iets waar ook menig bezoeker van Amweb de nodige moeite mee heeft, getuige de reacties onder diverse nieuwsberichten.

Rode lap

Er zijn nieuwsberichten waarvan je op voorhand weet dat ze zeer uiteenlopende reacties oproepen op Amweb. Zo werkt minister Dijsselbloem als een rode lap op een stier, komen berichten over het vakbekwaamheidsbouwwerk altijd bij de meest gelezen items, en worden berichten over de AFM zonder uitzondering kritisch ontvangen. Daar gaat het duidelijk niet om de inhoud, maar om de partij achter het nieuwsbericht. En dat terwijl financieel adviseurs toch goed in staat zijn om ‘persoon’ en ‘inhoud’ van elkaar te scheiden. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met een verzekeraar; soms vecht je met elkaar over de hoogte van een schade-uitkering, de volgende keer overleg je over de best passende productoplossing. En dat kan makkelijk, want in die gevallen gaat het ook om het dossier, niet om de behandelaar.

Hard op de zaak, zacht op de relatie

Wat in onze praktijk geldt, geldt ook in onze politieke arena. Ook daar kan een groot tegenstander zich ontwikkelen tot een belangrijk medestander. Neem bijvoorbeeld de VVD. Die wil de duimschroeven aandraaien bij financieel adviseurs (de beroepseed), terwijl ze zich tegelijkertijd hardmaakt voor minder strenge regels (uitstel vakbekwaamheid).

Ook voor de AFM geldt dat ze in sommige gevallen een bondgenoot kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan het recente onderzoek waarin adviseurs publiekelijk een pluim krijgen: “Het provisieverbod wordt goed nageleefd door adviseurs, die de afgelopen jaren hun verdienmodel knap hebben aangepast”.

Echter, toen de AFM afgelopen week aangekondigde onderzoek te verrichten naar de cultuur onder adviseurs, toen verschoof de inhoud ineens naar plek twee. Toen volgden er vooral negatieve reacties over de AFM. Maar als u het ons vraagt? Dan is dat onderzoek van de AFM een mooie gelegenheid om de wereld te laten zien dat financieel adviseurs de klant allang centraal stellen!

Schaakspel

Effectief lobbyen vereist dat je gelijktijdig op meerdere borden schaakt, waarbij het goed mogelijk is dat je op verschillende borden dezelfde spelers tegenkomt. Het is ook hier dus niet verstandig om te denken in termen als ‘vriend’ of ‘vijand’. Om de winst binnen te slepen op dossierniveau, doe je er verstandig aan om te kijken met wie je dat het best kan realiseren. En omdat je nooit weet wie je nodig hebt voor het volgende dossier, is het onverstandig om wie dan ook te vijand te maken.

De afgelopen jaren was de relatie tussen intermediair en overheid bepaald niet optimaal. Inmiddels hebben verschillende partijen laten blijken ervoor open te staan om dat te veranderen. In de lobby zijn dergelijke gebaren heel gebruikelijk, en die gaan altijd gepaard met kansen. Wat moet het intermediair doen om deze kansen te verzilveren?