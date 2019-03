Op elke reis is de 1e stap cruciaal

Dat kan anders, vonden we bij Eerstestap.nl. We hebben een online en brancheonafhankelijke klantomgeving ontwikkeld, waarin consumenten zich kunnen voorbereiden op een eerste adviesgesprek. Onze missie: ‘we helpen mensen bij het maken van een bewuste keuze’. De online klantvoorbereiding via Eerstestap.nl draait veelal om het bieden van duidelijkheid. Om klanten basiskennis te geven over lastige onderwerpen zoals arbeidsongeschiktheid of pensioenregelingen. Niet met een grijze brij aan lettertjes, want daarmee zakt de moed de consument al snel in de schoenen. Wel met korte, laagdrempelige animatievideo’s waarmee we zijn kennis vergroten. In combinatie met de checklist of een vragenlijst die de adviseur alvast meestuurt, leidt dat tot veel voordelen. Klant en adviseur zitten vanaf de eerste minuut van het gesprek op dezelfde lijn en duiken efficiënt en snel de diepte in.

Belang van online klantvoorbereiding

Een adviseur die zijn klanten de online klantvoorbereiding van Eerstestap.nl aanbiedt, scoort op efficiency en klanttevredenheid. We weten uit onderzoek dat consumenten het geen probleem vinden om 3 tot 6 uur aan voorbereiding te besteden, mits die investering goed gefaciliteerd wordt en aantoonbaar voordeel oplevert, in geld óf in tijd. Daar slaagt Eerstestap.nl in, zo blijkt uit de ervaringen van adviseurs en hun klanten die de online omgeving gebruiken.

Sinds de uitrol ervan voor hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen staat de teller elke dag op 50 tot 100 mensen die er gebruik van maken. We zien ook dat driekwart actief met de klantvoorbereiding aan de slag gaat en dat maar liefst 9 van de 10 bezoekers alle stappen doorlopen. Ze doen kennis op door de video’s te bekijken en vullen alvast de inventarisatie van de adviseur in. De adviseur bespaart op die manier tijd, die in de praktijk besteed kan worden aan het leveren van echte toegevoegde waarde: het geven van advies.

Loyale klanten

Zo slagen we er samen met de adviseur in om de helderheid te verschaffen waaraan de klant behoefte heeft. De advieswaarde van een adviseur wordt alleen maar groter én het levert loyale klanten op. Dat sterkt mij in de overtuiging dat de ideale klantreis begint met het zetten van die 1e stap.