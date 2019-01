‘De onafhankelijk adviseur is onze weg van innovatie’

‘Meer ruimte voor vernieuwing en versterking verzekeringssector’ berichtte amweb eind mei. Die ruimte krijgen we van ons Kabinet stond er in het artikel te lezen. Dank am:, voor dit goede nieuws. Want dit is wat onze branche goed kan gebruiken. Daar denken u en ik graag constructief in mee, toch? Laat ik eens een voorzet geven, denkt u met mij mee?

Als ik denk aan innovatie, denk ik onder andere aan productontwikkeling. Een proces dat van belang is bij iedere verzekeraar. Je moet tenslotte continu met je doelgroep in contact staan om te analyseren aan welke (nieuwe) risico’s zij worden blootgesteld. Of op welke maatschappelijke ontwikkelingen geanticipeerd moet worden. Als verzekeraar vertaal je dit in een financieel risico met een bijbehorend verzekeringsproduct. Bij dat creatieve proces krijgen we altijd te maken met twee grote uitdagingen:

1. De beschikbare ruimte op de IT-afdeling

2.De KNVB criteria van de AFM.

Laten we eens kijken naar de uitdaging rond de KNVB criteria (nee, de FIFA staat hier geheel buiten). ‘Kostenefficiënt, Nuttig, Veilig en Begrijpelijk’. Als deze criteria centraal staan bij productontwikkeling dan wordt het klantbelang optimaal in acht genomen, zo stelt de AFM. U en ik zijn het snel eens dat we dat onderschrijven. Onze branche kan en zal tenslotte alleen maar overleven als we duurzame waarde creëren voor onze klanten. Makkelijk is het echter niet om aan deze criteria concreet invulling te geven. Ze zijn tenslotte zeer subjectief. In het kader van de broodnodige innovatie in onze branche, wil ik hier toch graag op voortborduren.

Ondernemers- versus klantrisico

Productontwikkeling is een samenspel van ondernemersrisico en klantrisico. Als we deze ruimte geheel dichttimmeren met wetgeving, is er geen enkele partij meer die iets nieuws in de markt kan, mag of durft te zetten. Neem het voorbeeld ‘critical illness’. De AFM heeft openlijk aangegeven hier geen voorstander van te zijn. De impact van een dergelijk statement door deze autoriteit is enorm. Geen partij gaat meer op deze weg verder ontwikkelen.

Toch zullen we ruimte moeten creëren voor nieuwe initiatieven. Juist in het belang van de klant. Anders krijgen we eenheidsworst, en dat is wel het laatste waar de klant bij is gebaat. Een weg om dit te doen is door te kijken naar het distributiekanaal. Partijen die werken met adviseurs kunnen in mijn ogen innovatiever zijn. Noem het, meer risico nemen. Natuurlijk, dit ligt gevoelig. We kennen tenslotte allemaal voorbeelden uit het verleden waar dit fout is gegaan. Maar in mijn overtuiging is de tijd er nu rijp voor.

We hebben een enorme professionaliseringsslag gemaakt in onze branche. De onafhankelijk adviseur kan als risico-manager als geen ander inschatten welk concept wel of niet past bij de klant. Er zijn al diverse aanbieders die de adviseur met goed doordachte analyse- en adviesprogramma’s hierbij ondersteunen. Daarmee kunnen we de eenheidsworst aan productvernieuwing doorbreken en een daadwerkelijk op maat gemaakt product aanbieden aan de klant. Alleen te verkrijgen via de financieel adviseur. Niet direct, want daar zit te veel risico aan.

Is dat een innovatie waar u en ik verder over na kunnen denken? Ik hoor graag uw stem!