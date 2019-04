Zou u bij uzelf willen werken?

Onze sector heeft nieuw bloed nodig. Maar het is niet altijd eenvoudig om enthousiaste, jonge mensen te vinden. Laatst sprak ik hierover met een groep adviseurs tijdens een bijeenkomst van ons MKB Netwerk. Volgens hen heeft de wereld van financieel advies te weinig sexappeal en kunnen we geen topsalaris bieden. Maar is dat echt wat jonge werknemers zoeken?

Glitter en glamour

Ik denk dat dit het oude denken is. Leest u de vele onderzoeken er maar eens op na. Salaris en pensioen zijn niet het belangrijkst. En zitten jongeren te wachten op glitter en glamour? Nee, waar het echt om draait is dat ze werk willen dat hen pakt, waarin ze verantwoordelijkheden krijgen, resultaten kunnen boeken, zichzelf kunnen ontplooien en ervaren dat ze een zinvolle bijdrage leveren aan een onderneming met een duidelijke, aansprekende visie.

En dat kan allemaal in onze branche. Juist in onze branche! De kunst is alleen om alles zo in te richten dat die mogelijkheden al snel duidelijk zijn, zeker ook voor jonge mensen. En dan heb ik het niet alleen over uiterlijke zaken, al is bijvoorbeeld een fris interieur ook belangrijk. Maar vooral over de manier waarop we omgaan met medewerkers en hen aansturen. Laatst was ik bij een kantoor vol passie voor het vak. Met een informele bedrijfscultuur en veel ruimte voor eigen initiatief. Waar er doorlopend werd geïnvesteerd in de medewerkers, met opleidingen en trainingen. En waar zelfs een aparte ontspanningsruimte was ingericht, waar ook de klant van harte welkom was. Inclusief een tafelvoetbalspel. Geen wonder dat er opvallend veel jonge mensen werkten.

Klokken

Zelfstandigheid, ontwikkeling en zinvol werk. Misschien zijn dat wel de sleutelwoorden die duidelijk maken wat de nieuwe generatie werknemers verlangt. En nog wat: ze willen gehoord worden. Terecht, want ze hebben vaak erg goede ideeën. Dat merken wij bij De Goudse duidelijk tijdens bijeenkomsten van ons netwerk Young Professionals. Jonge collega’s ontmoeten elkaar daar en denken mee over strategische thema’s. En eerlijk is eerlijk, dat netwerk hadden we al veel eerder moeten oprichten. Maar ja, ook voor ons is het omschakelen. Het is nog maar een paar jaar geleden dat onze medewerkers moesten klokken. En dat is toch echt niet meer van deze tijd!

Laten we er met elkaar over nadenken hoe we onze branche aantrekkelijker kunnen maken voor jonge mensen. Voor ons toekomstige succes is dat echt superbelangrijk! Heeft u ervaringen, ideeën of suggesties? Ik hoor het graag van u!