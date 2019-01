Alles of niets voor een betere reputatie!

Wat is het geheim van Philips? Waarom scoort dit bedrijf voor het 8ste jaar op rij het allerhoogst qua reputatie in Nederland? En waarom staan de verzekeraars weer diep onderaan? Volgens Philips-CEO Frans van Houten komt dat door de echt doorleefde en door alle medewerkers gekende missie van Philips: “We improve the lives of billions of people through meaningful innovations.”

En die woorden staan niet alleen leuk op papier, die woorden voert Philips ook daadwerkelijk uit. Door de ontwikkeling van betekenisvolle producten en diensten, door hun maatschappelijke betrokkenheid, door hun toonaangevend leiderschap. Dat wordt dus herkend én beloond.

Jaarlijks onderzoekt het gezaghebbende Reputation Institute de reputaties van de 30 grootste ondernemingen van Nederland. Philips, KLM en FrieslandCampina behoren steevast tot de bovenste drie. De verzekeraars Achmea, Delta Lloyd, ASR, Aegon en SNS Reaal waren en blijven de hekkensluiters. Het verschil met Philips is substantieel: ruim 15 punten. Dat is pijnlijk voelbaar in klantenloyaliteit. En heeft een negatieve impact op medewerkerstrots.

“Philips’ strong reputation has been a true source of motivation for employees”, zo stelt Frans van Houten terecht trots vast. “Inspiring us to deliver innovations aimed at making the world healthier and more sustainable.” Waarom kunnen verzekeraars niet wat Philips heeft laten zien? Zich aanpassen aan een nieuwe tijd! Philips heeft nieuwe producten bedacht, nieuwe markten opgezocht. Wil daadwerkelijk betekenisvol zijn in het verbeteren van de wereld voor haar klanten. Is een heel ander bedrijf dan het Philips van 10 jaar geleden.

Welke verzekeraar kan dat Philips nazeggen? Dat kan CZ! Jawel, deze zorgverzekeraar heeft een opmerkelijk hoge score qua reputatie. Staat op een prachtige nummer 9, na Ahold en voor Unilever. En in de naar branche gecorrigeerde ranking komt CZ zelfs op de tweede plaats te staan. Ongekend hoog. Een prestatie van formaat. Wat kunnen andere verzekeraars van CZ leren? CZ maakt écht het voelbare verschil in de zorg voor verzekerden. Niet alleen qua verzekering. Maar veel breder. CZ zorgt dat verzekerden de beste mogelijke zorg krijgen.

CZ lost de problemen van zijn 3,4 miljoen verzekerden praktisch en snel op: daadkrachtig, verantwoordelijk en betekenisvol. Zoeken de beste zorgverlener, geven hulp bij wachtlijstbemiddeling en second opinions. CZ heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen tot intrinsiek onderdeel gemaakt van de kernactiviteiten. Met meetbaar resultaat. CZ staat in de top 5 van meest verantwoorde organisaties van Nederland. Het webcareteam van CZ werd in 2014 en 2015 uitgeroepen tot beste online serviceverlener van alle verzekeraars. “Alles voor een betere zorg!”

Het kan dus echt. Het klantbelang niet alleen centraal zetten op papier, maar ook in de dagelijkse praktijk steeds opnieuw waarmaken. Dat vraagt bij de andere verzekeraars wel scherpere keuzes en een meer betrokken gedrag. Dat vraagt aanpassing van producten, dat vraagt om snellere innovatie, dat vraagt om meer maatschappelijk verantwoord leiderschap. Maar bovenal vraagt het om meer oprechtheid in het concreet uitvoeren van het klantbelang. CZ laat als een niet op winst gerichte onderlinge waarborgmaatschappij zien waar het bij verzekeren echt om zou moeten gaan: “Het beste voor je verzekerden realiseren!”