De onbeantwoorde schreeuw om vernieuwing

Kent u het Project Sherlock? Neen? Dat is vreemd. Want dit op zich lovenswaardige project startte vier maanden geleden met veel positieve tamtam. Het Verbond van Verzekeraars vond het tijd worden om de vernieuwingen in de branche eens echt in de schijnwerpers te zetten.

“We weten dat onze leden veel doen om het klantbelang centraal te stellen. Het is alleen nog niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld”, zo vertelde een nog hoopvolle Verbondsdirecteur Richard Weurding aan het begin van dit branchebreed opgezette zoekproject. “Met Project Sherlock wil het Verbond in beeld brengen hoe het centrale klantbelang zich bij verzekeraars vertaalt in betere dienstverlening, klantgerichte communicatie of vernieuwende producten.”

Dapper

En het project werd meteen groots vormgegeven. Een terechte schreeuw om meer aandacht voor alle vernieuwing die volgens het Verbond wel degelijk plaatsvindt. Er kwam een perfect werkende interactieve website, er werd een ongetwijfeld goedbedoelde maar helaas toch wat beschamende video-viral gemaakt, waarin een dappere Richard Weurding zich verkleedde als Sherlock Holmes, en letterlijk met een vergrootglas in de hand op zoek ging naar de vernieuwende verzekeringsprojecten. ‘Search, Share, Shine’, werd het inspirerende motto.

Speurtocht

De bedoeling was dat veel jonge medewerkers op speurtocht zouden gaan naar die vernieuwende initiatieven binnen hun eigen bedrijf, die mooi in beeld zouden brengen, waarna ze al die projecten op www.projectsherlock.nl met elkaar hadden kunnen delen. Het klonk niet alleen heel mooi. Het was bovendien hard nodig en relevant. Het project deugde en was verdedigbaar. Het zou de gehele branche eindelijk eens in beweging krijgen. De branche kon hierin tonen weer voorop te lopen. Niet met mooie beloften, maar met hard bewijs. Het project Sherlock moet ongetwijfeld vol vuur in het Verbondsbestuur zijn gepresenteerd. De verzamelde directievoorzitters van de verschillende verzekeraars hebben voorspelbaar eerst de nodige kritische vragen gesteld; dat horen ze in elkaars aanwezigheid namelijk te doen. Maar uiteindelijk hebben ze enthousiast gereageerd. Want ze hebben ingestemd. De site zou hun talrijke vernieuwingsprojecten in volle glorie en onderlinge samenhang aan al die criticasters laten zien. De verzekeringsbranche sliep niet, maar was klaarwakker. Geheel tevreden en gerustgesteld vertrokken de voorzitters weer vol goede moed naar hun eigen directiekamers.

Dertien likes

Met vernieuwing bedoelde het Verbond overigens niet alleen ingewikkelde innovatieve ICT-systemen. Weurding: “Het gaat om normale initiatieven die de klant meer centraal stellen. Dat kan dus ook een versnelde procedure of een eenvoudige tool op de website zijn.” Nu, vier maanden later, is er zegge en schrijve één vernieuwend klantproject ingediend (met slechts dertien likes). Een project notabene van het Verbond zelf. Best wel sneu en onverdiend. Best wel onbegrijpelijk ook.

Zijn al die duurbetaalde directievoorzitters ‘hun eigen’ broodnodige en bewijsvoerende campagne vergeten te promoten binnen hun eigen bedrijven? Waarom hebben ze hun afdelingen Innovatie, Marketing 2.0 en NewDigital, geen dwingende opdracht gegeven om met aansprekende voorbeelden te komen? Of moet de conclusie zijn dat ondanks alle gewaardeerde inspanningen van het Verbond er helemaal geen vernieuwende en trotsmakende initiatieven ten behoeve van de klant zijn? Dat zou pas echt bar en boos zijn! Geachte Verbondsbestuurders, uw campagne loopt nog even, dus kom in actie en toon ons uw vernieuwingen!