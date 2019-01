Zeven social media-tips voor verzekeraars

Social media is niet langer #trending; het is de norm geworden. Heel veel mensen communiceren via social media, blijven erdoor geïnformeerd en maken aankoopbeslissingen aan de hand van deze informatie. Grote merken als Apple, Google en Coca-Cola weten hoe het werkt en maken gretig gebruik van de mogelijkheden van social media.

Maar hoe kunnen verzekeraars social media nu het beste inzetten om nieuwe doelgroepen – zoals de millennium-generatie – op een aantrekkelijke manier te benaderen? De verzekeringswereld moet nieuwe technieken inzetten en deze gebruiken om medewerkers en bestaande en potentiële klanten te betrekken bij de organisatie.

Een goed voorbeeld van een verzekeringsmaatschappij die social media inzet om met (potentiële) klanten te communiceren is Centraal Beheer Achmea. Op Facebook heeft het bedrijf ruim 58.000 vrienden en op Twitter zo’n 3.500 volgers. Centraal Beheer Achmea doet het op Facebook en Twitter vooral goed door in te springen op de actualiteit en relevante informatie aan te bieden. Ook helpen ze klanten met tips en oplossingen. Deze persoonlijke benadering werkt goed bij de doelgroep.

Maar kan iedere verzekeraar dit bereiken of komt dit omdat Centraal Beheer Achmea al een grote naamsbekendheid heeft? Hoe kunnen andere verzekeringsmaatschappijen zich het beste profileren via social media-kanalen?

Hieronder een aantal tips om anderen op weg te helpen:

1.Monitor activiteiten op social media.

Begin klein: zorg dat je weet wat het online gedrag is van je doelgroep voordat je aan de slag gaat met social media. Als je eenmaal meer inzicht hebt in de doelgroep, dan kun je (potentiële) klanten gaan benaderen. Zorg dat je inspeelt op situaties waar ze zich mee kunnen identificeren.

2.Creëer een blog die onderscheidend is.

Hoewel een blog niet meer echt vernieuwend is, zorgt het nog steeds voor een solide online zichtbaarheid. Op een blog kunnen organisaties een uitgebreid verhaal vertellen. In vergelijking met social media-kanalen zoals Twitter leveren blogs meer op voor de online zoekresultaten (SEO). Om onderwerpen voor de blog te bedenken, moeten bedrijven zich afvragen waar ze voor staan en wat ze willen uitdragen. Denk hierbij aan expertises zoals technologische ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, verzekeringsfraude of de verschillende verzekeringen die een organisatie aanbiedt. Creëer dan een schema met blog posts over deze onderwerpen. Naast het ontwikkelen van originele content, is je blog de ideale plek om te linken aan content die anderen hebben geproduceerd en die interessant kan zijn voor je doelgroep. Boven alles moet je blog een persoonlijk forum zijn waar praktische informatie wordt gegeven en potentiële klanten een kijkje in de keuken van de organisatie wordt geboden. Een andere goede manier om de organisatie te profileren is door een gastblog te schrijven op een andere website. Hiervoor kun je ook experts uit de verzekeringswereld vragen om hun mening te geven.

3.Verspreid je bericht via Twitter.

Als ‘social netwerken’ een waardevol middel is om traffic naar de bedrijfsblog te genereren, dan is Twitter de snelweg. Tweets en posts kunnen bloggers simpelweg helpen om beter contact te krijgen met (potentiële) klanten. Het delen van leuke weetjes en statistieken met een passende hashtag kunnen je online zichtbaarheid vergroten. Denk hierbij aan #zorgadvies of #zorg als je informatie over de zorgverzekering wilt delen. Je kunt ook nog een stapje verder gaan door bijvoorbeeld een link naar de NZa toe te voegen aan je tweet, waarin de gevolgen voor verzekerden helder worden verwoord.

4.Netwerken met influencers.

Om het meeste uit je social media te halen, is het belangrijk om ‘influencers’ te volgen en betrekken. LinkedIn is hier vaak een geschikte bron voor, maar ook via Twitter kun je influencers vinden. Je kunt ook een social media management tool inzetten om contacten te beheren. Vergeet vooral niet om je ook te verdiepen in de content van influencers en klanten op social media. Reageren, liken, delen en verbinden is net zo belangrijk – of misschien zelfs nog belangrijker – als zelf berichten zenden.

5.Promoot je blog via diverse kanalen.

Als niemand weet dat je informatieve blogs schrijft, dan bereik je niemand met de content. Denk naast het delen van content via social media-kanalen, ook aan delen via e-mail, mond-tot-mond of fora. Moedig ook medewerkers aan om blogs en content te delen via hun eigen social media-kanalen.

6.Vergeet foto’s en video’s niet.

Content met beeldmateriaal heeft een groter bereik dan zonder. Gepersonaliseerde video’s en foto’s op bijvoorbeeld Instagram of Vine doen het vaak goed. Een voorbeeld voor een video is straatinterviews houden met jongeren over wat zij belangrijk vinden als onderdeel van een zorgverzekering. Bedenk hierbij een originele hashtag zoals #zalmijeenzorgzijn en promoot dit via de diverse social media-kanalen en schrijf een blog over de resultaten.

7.Denk eens aan een CRM-programma.

Zo’n programma kan je helpen om alle social media-uitingen in kaart te brengen en resultaten te analyseren. Daarnaast kunnen alle social media-conversaties gearchiveerd worden, klantgegevens worden bekeken en social media-berichten op één plek binnenkomen in je mailbox.

De tijd is rijp

Als je tot hier bent gekomen met lezen, dan neem ik aan dat je social media zeker in wilt zetten om (potentiële) klanten te bereiken. Veel organisaties weten al dat dit kan helpen om het bedrijf te profileren en de verzekeringswereld kan en mag hierbij zeker niet achterblijven.

Manoj Mehta schreef dit verhaal samen met Rob Geerts, Senior Director Banking and Financial Services bij Cognizant.