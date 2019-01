Waarom nog willen vernieuwen?

“Nee, morgenvroeg om 7 uur heb ik eerst een conference call over de aanscherping van de nu al uitstekend werkende strategie. Daarna vijf erg belangrijke bilaterale meetings met achtereenvolgens Risk, Compliance, Centrale Inkoop, Juridische Zaken en Financiën. Dan stafoverleg over de nieuwe regels voor het verhogen van de medewerkerstevredenheid. Waarna we ’s avonds een fase-overleg over cijfers Q3 hebben. Sorry, ook morgen ben ik de hele dag bezet. Ja, in Londen voor ‘The International Brand Boardmeeting’ over het nieuwe, veel vriendelijkere Global lettertype. Woensdag zitten we op de hei voor een ‘BenenOpTafel’. Bespreken we de noodzakelijke afstemming over de ICT-overbelasting. Donderdag plannings- en beoordelingsgesprekken met daarna het maandelijks directiediner. Maar vrijdagochtend heb ik om 7 uur nog wel tijd voor een korte call.”