Durf klein te denken!

Het is één van de cartoons die ik het meeste tegenkom in presentaties: ‘En de cultuurverandering? Die doen we vrijdagmiddag om 16 uur!’ Deze Fokke en Sukke-tekening over cultuurverandering wordt door veel managers gebruikt en herkend. En even glimlachen vanuit herkenning hoort er dan ook vaak wel bij. Zo moet het dus niet, dat hebben we onderhand begrepen. Maar hoe dan wel?

Helaas is voor het denken in een maakbare wereld een andere grote valkuil in de plaats gekomen. Namelijk de keuze om vooral véél te doen. Bijna elk denkbaar instrument wordt ingezet, of het nu de Lean six sigma programma’s zijn, of storytelling of het gebruik van de balanced scorecard. De rode draad is dat er weinig gekozen wordt, om vooral maar niks te missen. En in het streven naar snelle verandering en hoge ambities, worden vaak grote trajecten opgetuigd. Met mooie planningen, veel communicatie en grootschalige bijeenkomsten. Het risico is dat overdaad schaadt.

Stop met megalomaan denken

Terwijl iedereen toch ook uit ervaring weet dat vele kleine veranderingen uiteindelijk leiden tot een grote. Het voordeel daarvan is ook nog eens dat bij kleine stappen er vaker ruimte is om bij te sturen. En dat er van fouten geleerd kan worden, want die zijn dan immers niet zo groot dat ze gelijk tot heftige escalaties leiden, of tot verhalen in de pers. Bij werken aan kwaliteit is het belangrijk om te blijven experimenteren en innoveren. Kleine fouten maken mag (moet?) en hoort bij een cultuur van proberen en verbeteren. Bij big bangs worden mensen toeschouwer, heb ik ooit horen zeggen.

Kies voor tussensprints op teamniveau

En dan is het helemaal belangrijk om die ruimte om te proberen en te verbeteren, zo dicht mogelijk op het primaire proces te organiseren. Dichtbij de klant! Dus geef medewerkers en teammanagers voldoende verantwoordelijkheid. En regel systemen en processen zo in, dat ze ook verantwoordelijkheid kúnnen nemen. Werk daarbij met concrete, haalbare doelen en kleine stappen, als een leerproces. Inclusief de ondersteuning en support van het hoger management die daarbij hoort. Dus durf klein te denken, organiseer als het ware kleine tussensprints voor teams en middenmanagers. Dan kunnen de medewerkers écht het verschil maken naar klanten. Daar zal vast ook wel een mooie cartoon van zijn.

Martijn Jansen is senior partner bij Twijnstra Gudde