Vijfentwintig paar nieuwsgierige ogen kijken me aan. Ik sta, samen met drie andere ‘mzungu’s (witneuzen) voor een lagere schoolklas midden in de sloppenwijken van Nairobi. Tussen de ‘how are you’s’ en ‘what’s your name?’ door fluisteren ze in hun eigen taal en wordt er veel gegiecheld. Op onze vraag wat ze later willen worden, komen antwoorden als dokter, brandweerman, juf, chauffeur en beroemd. Dat is dus over generaties en breedtegraden grofweg hetzelfde. Verder is hier niets hetzelfde en weet ik me nauwelijks een houding te geven.

Of iemand er als kind van droomt om verzekeringsadviseur te worden, betwijfel ik. Toch zit ik nu, twee jaar na mijn gestuntel voor die klas in Nairobi, op de zolder van onze Bosschuur in Austerlitz in een kring met twaalf trotse ondernemers die hun bedrijven bouwen op verzekeringsadvies. Bij al deze mannen en dame in pak zie ik het kind dat ooit enthousiast zijn vinger opstak bij de vraag van de juf wat ze later wilden worden.

Vandaag, op deze zolder kijken twaalf paar ogen verwachtingsvol mijn kant op. Ik creëer als ondernemer middels leiderschap en strategieontwikkeling betere toekomsten voor bedrijven. Ik ga vast uitleggen hoe dat werkt, leiderschap.

“Wat is jouw hoop en vrees? Waarin toon jij moed?” vraag ik. Ik bedoel dilemma’s, keuzes en mogelijkheden in hun werk. Veel gestaar naar punten van schoenen volgt. Tot de eerste de stilte doorbreekt en zijn verhaal vertelt.

Reden genoeg voor hoop en vrees. In een sector waar vertrouwen zoek is geraakt en die erbij gebaat is dat verzekeraars én adviseurs weer doen waar ze voor bedoeld zijn: vangrails vormen voor mensen die risico’s willen delen. Dat is immers de essentie van verzekeren.

Het wordt een oprecht gesprek. Over de gezinnen waar we uitkomen, boodschappen die we in onze opvoeding bedoeld en onbedoeld hebben meegekregen. Die zijn bepalend voor wat we willen realiseren en hoe we vandaag een bedrijf leiden. Hoe we ons ego leidend laten zijn of juist opzij kunnen zetten.

Brandweerman, juf of beroemd, die kinderdroom is wereldwijd hetzelfde. De oorsprong en betekenis ervan verschilt. Leiderschap is geen trucje wat je leert van een sheet met tien stappen. Maar door terug te gaan naar dat moment in je klas waarop je die vurige droom had. Met alle hoop en vrees die daar bij hoort.