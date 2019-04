Fijn dat we verzekerd zijn…

Wat een rare reclame over dat romantische diner”, zei mijn vrouw tijdens het reclameblok van the Voice of Holland Kids. Op mijn vraag wat zij bedoelde met ‘raar’ kwam niet echt een heel duidelijke en samenhangende reactie waaruit je kon opmaken waarom deze reclame haar tot deze uitspraak bracht.

Duidelijk formuleren is niet haar grote kracht, haar gevoel, zonder enige schroom uitspreken, daarentegen wel: “Gewoon raar dat etentje en al die dingen”.

Sinds 2009 loopt het programma VerzekeraarsVernieuwen met als belangrijk doel: Herstel van het consumentenvertrouwen. Bij de evaluatie eind 2012 blijkt echter dat ondanks alle goede acties, zoals het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en veel beter leesbare en begrijpelijke productinformatie voor klanten, dat het effect op het herstel van vertrouwen nog onvoldoende zichtbaar is. Het aantal positieve klantervaringen is nog onvoldoende. De echte bedreigingen voor de branche, de woekerpolissen, zijn daarbij anno 2013 nog steeds niet 100% opgelost.

Voldoende reden om een tweede fase VerzekeraarsVernieuwen: voor de klant telt alleen bewijs in te gaan. De klant wil in zijn dagelijkse praktijk goed geholpen worden. Elementaire zaken als telefonische bereikbaarheid en snelle afhandeling van dossiers zijn nog steeds ondermaats. Het is aan de individuele verzekeraars om de verbeteringen van, product, dienstverlening, communicatie en maatschappelijke

betrokkenheid zichtbaar te maken. Het verbond inspireert en faciliteert haar leden.

Commercials

De TV-commercial ‘Romantische diner’ van het Verbond moet aan de consument nog eens duidelijk maken dat deze wereld niet zou kunnen bestaan zonder verzekeraars. Radiocommercials met vergelijkbare belangrijke inhoud zijn geregeld te beluisteren. Natuurlijk is overdrijving en humor een groot goed in reclameland om boodschappen over te brengen. En zonder twijfel is een wereld zonder verzekeringen in de huidige tijd onmogelijk. Ik ken ook geen klant die echt tegen verzekeren is en verzekeringen niet belangrijk vindt. Wel ken ik klanten die inmiddels beter nadenken over wat ze wel en niet moeten verzekeren. Ze gaan zelf op zoek of ze laten zich bijstaan door een betrouwbare intermediair.

Twijfel

Herstel van vertrouwen terugwinnen met boodschappen waarin de klant wordt gewezen op het belang en de noodzaak van alle goede dingen

Mijn vrouw is overigens bijzonder tevreden over onze verzekeraar en de wijze waarop schades keurig worden afgehandeld. Daar ligt al jarenlang haar bewijs!