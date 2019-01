Kiest u ervoor om een ‘Johnny the bagger’ te zijn?

Het probleem is echter dat niet alle klanten op voorhand van die goede bedoelingen overtuigd zijn. De financiële sector staat vaak met 1-0 achter vanwege het gebrek aan vertrouwen en het niet gewend zijn om direct voor onafhankelijk advies te betalen. Hoe kunt u nu zo vaak scoren bij uw klant dat u die achterstand ombuigt in een klinkende overwinning?

Uit de vele gesprekken die ik zelf voer met intermediairs, maar ook uit de vakliteratuur, blijkt telkens weer dat de onderscheidende kracht de service en bereikbaarheid van de lokale financieel adviseur is. Dit in tegenstelling tot de directe aanbieders wordt er dan bij gezegd. Voor u als ondernemer is het zaak om uw klanten te laten voelen (beleven) dat u inderdaad die servicegerichte, persoonlijke en benaderbare adviseur bent waar uw klanten behoefte aan hebben.

Uw DNA

Uw persoonlijkheid is een gegeven, daar valt soms best wel wat aan te verbeteren, maar uw DNA verandert u niet zo snel. Bereikbaarheid en benaderbaarheid betekent vaak dat u ook ’s avonds en in het weekend voor uw klanten klaarstaat, in persoon. Ook de bank en verzekeraar is dan bereikbaar, maar alleen via de website of een keuzemenu. Met name als er schade is of een probleem, schroomt u niet om direct naar uw klant te gaan om hem/haar ter plaatse terzijde te staan. Daarmee kunt u het verschil maken. Die servicegerichtheid zit bij ondernemers meer in de genen dan bij medewerkers in dienst bij een bank of verzekeraar. Laat staan dat de vele protocollen bij die instellingen niet toestaan dat er flexibel met het klantbelang wordt omgegaan.

‘Ik denk dat u met 2-0 achterstaat als u denkt dat uw servicegerichtheid en bereikbaarheid voldoende zijn’

Maar is service en bereikbaarheid voldoende om het verschil te maken voor uw klant ten opzichte van de lokkertjes die dagelijks via de media en het internet richting uw klanten worden toegeworpen? Ik denk dat u met 2-0 achterstaat als u denkt dat uw servicegerichtheid en bereikbaarheid voldoende zijn. Dan heb ik het niet over uw deskundigheid, die mag een klant van elke adviseur gewoon verwachten. Nee, ik heb het over uw vermogen om de klant te raken. Door iets te doen wat uw klanten niet verwachten, maar waarvoor ze wel bij u in de rij gaan staan om van uw diensten gebruik te maken. Laat u inspireren door bijgaand filmpje over Johnny the bagger. Johnny kíest ervoor om het verschil te maken.

