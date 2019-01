Erica Verdegaal vergeleek laatst in haar column in NRC Handelsblad de financiële adviseur met een parasiet. Ze heeft het over een “ongeregelde en laagopgeleide beroepsgroep”, die “er op los verkocht”. En waar het een paar jaar geleden nog van wemelde… Ze slaakt een zucht van opluchting dat er “door wetten, vergunningseisen en provisieverbod al duizenden bemiddelaars zijn afgehaakt”. “De volhouders vechten in een slinkende markt om omzet, soms met de vindingrijkheid van bedwantsen”. En: “Het vergt doortastende maatregelen om ze kwijt te raken”.

Verdegaal houdt dus niet echt van adviseurs. Ze roept consumenten op bij hun intermediair op gratis hersteladvies aan te dringen en vooral niet te betalen voor adviesdiensten rond producten die langer geleden zijn aangeschaft en waarvoor de adviseur indertijd al provisie heeft ontvangen.

Je kunt haar haten of niet, maar ze bereikt wel veel mensen en kan net als Mathijs Bouman een opinieleider worden genoemd. Bouman zei laatst in AM dat als je de wereld opnieuw zou uitvinden, je de tussenpersoon toch wel echt zou weglaten. Dat is iets minder scherp dan het hele intermediair als bedwants wegzetten, maar toch…

Ik loop nu een jaartje rond in uw wereld en heb weinig bloedzuigende tussenpersonen gezien. Natuurlijk is er een verleden dat niet helemaal zonder ongelukken is, maar er zijn wel degelijk heel professionele en heel actieve tussenpersonen die veel betekenen voor hun klanten. Waarom horen

we daar zo weinig over en trekken de critici zo fel van leer? Ik weet dat er bij de AFM ook een groep tussenpersonen in de categorie ‘kansloos’ is ingedeeld. Ze zijn reactief, boos en willen de nieuwe tijd niet zien. Prima, maar dan blijft er nog een heel grote groep over die wel degelijk iets toevoegt en een rol wil spelen in het nieuwe speelveld. We gaan ze in het komende jaar toch wat nadrukkelijker naar voren halen.

Uit de wandelgangen vernam ik dat het Verbond van Verzekeraars in het eerste kwartaal van 2014 met een collectieve reclamecampagne komt. Ze gaan daarin duidelijk maken (op een leuke wijze) dat verzekeraars echt hun best doen en van waarde zijn in de maatschappij. Mooi. Lijkt me ook niets te laat. Ik weet dat Adfiz er natuurlijk geen geld voor heeft, maar een herstelcampagne (via de so­ciale media, en veel PR!) lijkt me nu toch wel noodzakelijk. En nodig die criticus uit bij elk naar geluid over de beroepsgroep en ga de discussie aan. Pamper ze. Laat ze zien wat er gebeurt. Neem afstand van de achterblijvers en leg uit wat er gaande is achter de schermen. Het is veel werk, maar om een plaag uit te roeien moet je diep gaan.

Theo van Vugt

