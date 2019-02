Na de extreme koude van vorige week lijkt het deze week iets warmer te worden, in elk geval voor mijzelf. Vandaag ben ik met onze medewerkers in Leeuwarden in gesprek. Doe ik elke maand, ik vind het altijd heel plezierig daar te zijn. Leeuwarden is een mooie stad met veel historie en bijzonder karaktervolle en betrokken mensen. Niet voor niets werkt (Avéro) Achmea al ruim 200 jaar in Friesland. Sinds we op 1 januari fuseerden met De Friesland Zorgverzekeraar zijn we nu met nóg meer medewerkers in Friesland werkzaam. Zou de Elfstedentocht dit jaar dan toch…?

Morgen bespreek ik de resultaten van 2011 met Danny van der Eijk, mijn aandachtsdirecteur in de Raad van Bestuur. We zien dat de adviseurs met wie wij samenwerken opnieuw meer tevreden zijn over ons. Met name bij schade, zorg en pensioenen zien we die positieve waardering. Vooral in de zakelijke markt heeft het intermediair veel toegevoegde waarde. Ondernemers zijn blij met een professioneel advies, waarbij het klantbelang centraal staat. Ik zie het echt als onze taak om het intermediair duurzaam succesvol te maken. Ook de medewerkertevredenheid bij Avéro Achmea is in 2011 gestegen, het afgelopen jaar in combinatie met een laag verzuim. Goed nieuws, maar natuurlijk hebben we nog flinke stappen te zetten, zeker nu de economie voorlopig zwak blijft en de financiële markten grillig zijn.

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van de week is het bezoek dat HKH Prinses Máxima brengt aan een ROC, waar een van onze LEF-vrijwilligers les geeft. LEF staat voor Leven en Financiën, een programma wat inmiddels uitgegroeid is tot een toonaangevend vrijwilligersprogramma. Mensen uit de financiële wereld zetten zich in om leerlingen van het ROC in Nederland wegwijs te maken in het goed en verstandig omgaan met geldzaken. Meer dan 300 mensen zetten zich kosteloos in; professioneel ondersteund door Welten en in uitstekende samenwerking met bijna vijftien ROC’s.

Drie jaar geleden kwam LEF-voorzitter Mark Boskamp spontaan met dit idee naar voren op een VVP Ondernemersdag en zie wat we met elkaar al bereikt hebben. Steeds meer bedrijven sluiten zich aan met financiële steun; onlangs was dit FREO/De Lage Landen. Ook steeds meer vrijwilligers melden zich aan als gastdocent… U ook?