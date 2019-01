Soms wil je helemaal geen gevecht aangaan, maar kun je niet anders. Bert van Marwijk kan aanstaande zaterdag niet al zijn topspelers opstellen en moet dus moeilijke keuzes maken. Met vedetten het gevecht aangaan. Wat ik er van zie, doet hij dat goed. Met respect voor iedereen; integer en redenerend vanuit het belang van het Nederlands elftal en de gezamenlijke prestatie. Wat je ook vindt van zijn keuzes.

Battle of Finance

Komende woensdag ga ik het ‘gevecht’ aan over de toekomst van onze financiële sector: Battle of Finance. In debat met hoogleraren, politici, intermediairs, toezichthouders, adviseurs en collega-verzekeraars. Heel spannend, het gaat nogal ergens over.

Een voor onze samenleving wezenlijke sector die nu al enkele jaren zwaar onder druk staat, en die druk wordt niet minder. Sterker nog: crisis en recessie duren voort. De concrete uitwerking van Bgfo 3 is er inmiddels, Solvency II is uitgekristalliseerd en Basel III eveneens. Zware implementaties, in een tijdsgeest waarin het vertrouwen van onze klanten, degenen voor wie we het allemaal doen, in onze sector nog steeds minimaal is. Ver onder wat we zouden willen.

Vooruitkijken

Wat ik woensdag vooral wil benadrukken is dat we vooruit moeten kijken, redenerend vanuit oprechte waarden en telkens vertrekkend vanuit klantbelang. In onze intermediaire wereld is en blijft een goed, passend advies van enorme waarde voor particulieren en ondernemers. Als verzekeraar richten we ons daarop in, en bieden we producten en diensten aan die nodig zijn om risico’s te delen en om vermogen op te bouwen. Ondersteunen we het intermediair waarmee we samenwerken, staan we zij-aan-zij. Dat is de essentie van ons vak. We moeten dan wel een gevecht met onszelf als sector aangaan. Gewoon doen.