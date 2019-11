TotalWebBoost: van leadgenerator naar matchmaker

De term lead en conversie zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Welke conversie wordt behaald op de leads? Eigenlijk bijzonder, iemand met een behoefte wordt in contact gebracht met een adviseur, maar lang niet in alle gevallen vindt ook daadwerkelijk een transactie plaats. Hier wordt onnodig kostbare energie verspeeld. Hoe kan dit?

Douwe van Zelm, directeur van TotalWebBoost is van mening dat deze manier van denken en werken achterhaald is en gelooft veel meer in een ‘matchmaker’ model. “Oftewel, het koppelen van een klant met een zorgvuldig geselecteerde adviseur die gespecialiseerd is in de casus van de betreffende klant. Neem een DGA met 5 bv’s en een vastgoedportefeuille. Deze zal zich beter geholpen voelen door een specialist die dagelijks dergelijke casussen heeft, dan een tussenpersoon die voornamelijk de eenvoudiger aankopen doet.”

Koers 2019

Van Zelm: “In 2019 is reeds de koers ingezet. Verschillende doelgroepen, als expats, DGA’s of mensen met inkomens van meer dan 100.000 worden gematcht met geselecteerde adviseurs waarbij het aantal % daadwerkelijke transacties aanzienlijk is gestegen en de feedback van zowel de klant als de adviseur meer dan positief zijn.”

Koers 2020

Voor 2020 heeft Douwe van Zelm, meer op het programma staan. Zo zal bij het matchen nog meer rekening worden gehouden met de wensen van de klant en de skills van de adviseur.

Wensen van de klant/skills adviseur

Trackrecord (beoordelingen) van de adviseur

Snelheid reageren adviseur

Voorkeur voor advieslocatie (op kantoor, bij klant thuis of online)

Hij gelooft erin, om binnen afzienbare tijd de matchmaker van de financiële dienstverlening te worden. “Waarbij klanten met een financiële vraag, ‘on demand’ kunnen worden gematcht met de beste adviseur voor de betreffende klant en casus.”

