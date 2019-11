Callas gelooft sterk in kracht van en samenwerking met intermediairs

Net voor de am:dag gingen we in gesprek met de driekoppige directie van Callas. Aan Andreas Schwarz, RvB-lid bij Rheinland Versicherungsgruppe, Perry Dizij, directeur International Business bij Credit Life en Callas-COO Arie Koops stelden we drie vragen over: onderscheidende eigenschappen, uitdagingen en de rol van intermediairs.

Rheinland Versicherungsgruppe is moederbedrijf van zowel Credit Life (sinds 1999) als Callas (sinds 2016). De ontwikkeling van de producten van Callas vindt dan ook plaats in nauwe samenwerking met Credit Life, de Duitse ‘broer’ die is gespecialiseerd in betalingsbeschermers en overlijdensrisicoverzekeringen.

Hoe probeert uw organisatie zich in de markt te onderscheiden?

“Credit Life biedt een overzichtelijk en simpel pakket van producten; betalingsbeschermers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte en overlijdensrisicoverzekeringen”, bijt Dizij de spit af. “Hier zijn we van oudsher ervaren in. Ons team is bovendien klein en gespecialiseerd en we hebben verschillende tools ontwikkeld waarmee we tussenpersonen kunnen helpen. Gecombineerd met de eenvoud van onze producten en goed geautomatiseerde processen, geeft dit ons een voorsprong ten opzichte van concurrenten.”

“Daarnaast is onze ‘time to market’ kort en we kunnen onze producten aanpassen aan de wensen van onze partners, ofwel de hypotheek- en verzekeringsintermediairs. Met de overname van Callas hebben we in 2016 toegang verkregen tot de Nederlandse markt, waar we onze opgebouwde expertise en ervaring kunnen inzetten en we via zo’n 2.0000 intermediairs nu onze verzekeringen verkopen.”

Geautomatiseerde medische acceptatie

Credit Life heeft wat innovatie en digitalisering betreft niet stilgezeten. Sinds medio oktober 2019 heeft deze verzekeraar het traject van medische acceptatie grotendeels geautomatiseerd.

Dizij: “De medische vragenlijst die een klant voorheen met verschillende partijen moest invullen, kan hij nu zelf op z’n beeldscherm invullen. Wie geen gezondheidsproblemen heeft, ziet binnen een seconde dat zijn aanvraag voor een verzekering is geaccepteerd. Zijn er wél gezondheidsproblemen, dan verschijnen er automatisch extra vragen en komt het systeem tot een beoordeling.”

“Soms is voor de beoordeling een medisch adviseur van Credit Life nodig. Deze neemt dan contact op met de klant. De klant heeft dus direct contact met de medische afdeling van Credit Life en de medische data worden uitsluitend door ons, AVG-proof, beheerd. Daar komt geen externe partij aan te pas. We zijn op dit moment de enige verzekeraar die zijn klanten deze verregaande vorm van geautomatiseerde medische acceptatie aanbiedt.”

Wat zien jullie als grootste uitdaging(en) in 2020 en daarna?

“Digitalisering valt ongetwijfeld onder onze grotere uitdagingen en kansen”, zegt Schwarz. “Wat dat betreft is Nederland al veel verder dan wij in Duitsland zijn. Zo is het hier allang gebruikelijk dat klanten op de site van hun verzekeraar een eigen ‘kluis’ hebben waarin ze hun producten kunnen bekijken en eventueel kunnen aanpassen. In Duitsland zijn verzekeraars daarmee nog niet zo ver. Op dat gebied kunnen wij nog veel leren van onze Nederlandse collega’s.”

“Maar de grootste uitdaging is het creëren van bewustwording van de klant. Deze moet zich realiseren dat zijn geluk niet is afgedekt met een overlijdensrisico alleen.”

Dizij haakt hierop in door erop te wijzen dat een overlijdensrisicoverzekering vandaag de dag een ‘commodity’ is geworden. “Iedereen snapt dat je je nabestaanden niet wilt achterlaten met financiële problemen. Veel mensen realiseren zich echter niet dat de kans dat ze tijdens hun werkend leven arbeidsongeschikt worden veel groter is dan dat ze overlijden. En hoe betalen ze dan hun hypotheek? Die bewustwording is er niet altijd. Daar ligt voor ons een kans.”

“Hoewel steeds meer tussenpersonen zich bewust zijn van deze risico’s en hun klanten daarvan op de hoogte brengen, valt er hier nog veel terrein te winnen”, voegt Koops toe. “Het mooie is nu dat we de klanten niet hoeven overvoeren met papierwerk om dit alles mogelijk te maken. Het kan snel, gemakkelijk en digitaal. En mocht het nodig zijn, dan is er altijd nog de expertise van de tussenpersoon.”

Hoe zien jullie de rol van intermediairs in de toekomst?

“Ondanks steeds verdergaande automatisering, blijft de intermediair belangrijk voor Credit Life”, aldus Koops. “Mensen kopen hun eerste hypotheek nog wel online, maar daarna kunnen ze persoonlijk advies goed gebruiken. Hoe zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat ze hun hypotheek kunnen blijven betalen wanneer ze arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Onze tussenpersonen, met al hun kennis en ervaring, kunnen hiervoor gerichte oplossingen aandragen.”

Dizij benadrukt dat de tijd dat er hele papierwinkels over en weer werden gestuurd tussen intermediairs en klanten tot het verleden behoort. “Veel is nu geautomatiseerd. Dat maakt dat verzekeren veel eenvoudiger is geworden. Maar kennis van zaken blijft belangrijk en dat is precies wat de intermediairs toevoegen.”

Schwarz zegt tot slot sterk in de kracht van de intermediair te geloven. “Onze strategie is erop gericht dat we altijd werken met tussenpersonen en nooit 100% direct online producten zullen verkopen aan klanten.”

Dit artikel is gesponsord door Callas-Credit Life.