Het Verzekerings-Archief: jurisprudentie gerechtshoven, rechtbanken en Kifid

Rechtspraak Gerechtshoven, Rechtbanken en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

Goed werkgeverschap. Kan een zzp’er een geslaagd beroep doen op de uit art. 7:611 BW voortvloeiende verzekeringsplicht?

Eiser is als zzp’er werkzaam als voeger en werkzaam in het voegersbedrijf van zijn ouders. In 2009 is hem als bestuurder van de bedrijfsauto van het voegersbedrijf een ongeval overgekomen. De zzp’er heeft de rechtbank in een deelgeschilprocedure verzocht te bepalen dat het voegersbedrijf aansprakelijk is voor het ongeval. Dit verzoek is afgewezen. Het voegersbedrijf heeft geen inzittendenschadeverzekering voor de bedrijfsauto afgesloten. In deze procedure vordert hij een verklaring voor recht dat het voegersbedrijf is tekortgeschoten in haar verplichting om voor een behoorlijke verzekering zorg te dragen en om het voegersbedrijf te veroordelen tot vergoeding van de geleden en nog te lijden schade. De zzp’er betoogt onder verwijzing naar het Allspan-arrest dat analoge toepassing van art. 7:611 BW en/of art. 6:248 BW en/of art. 6:162 BW als grondslag kan dienen voor de schadevergoedingsplicht van het voegersbedrijf vanwege het niet voorzien in een deugdelijke verzekering voor de bedrijfsauto.

De rechtbank oordeelt echter dat de zzp’er de werkzaamheden heeft uitgevoerd als zelfstandig ondernemer, zodat art. 7:611 BW niet van toepassing is. Het betoog dat art. 7:611 BW analoog moet worden toegepast op de verhouding tussen hem en het voegersbedrijf, waarbij hij verwijst naar het bepaalde in art. 7:658 lid 4 BW, wordt niet gevolgd. Een wezenlijk onderscheid tussen art. 7:611 BW en art. 7:658 BW is dat art. 7:658 lid 4 BW voorziet in een uitbreiding van de zorgplicht van de werkgever, die beoogt onder omstandigheden ook bescherming te bieden aan personen die geen werknemer zijn. Art. 7:611 BW voorziet niet in een dergelijke uitbreiding van de zorgplicht. Daar komt bij dat art. 7:611 BW, anders dan art. 7:658 BW, niet primair een artikel is waarop een aansprakelijkheid kan worden gegrond. Analoge toepassing van art. 7:611 BW in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zou leiden tot een uitbreiding van de verzekeringsplicht, zonder dat daarvoor een wettelijke basis is.

In de beperkende en aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW) ziet de rechtbank evenmin grond voor aansprakelijkheid van het voegersbedrijf. De ratio van de verplichting tot het afsluiten van een deugdelijke verzekering is dat een werkgever die van zijn werknemer verlangt dat hij zijn werkzaamheden uitvoert in een auto van het bedrijf, verplicht is er voor te zorgen dat er dekking is voor de schade. Een dergelijke verplichting heeft een opdrachtgever in beginsel niet ten opzichte van een zelfstandig ondernemer die een opdracht voor hem uitvoert. De zelfstandige opdrachtnemer zal in het algemeen niet gehouden zijn gebruik te maken van de bedrijfsauto van diens opdrachtgever en zal als zelfstandig ondernemer in het algemeen juist gebruik maken van zijn eigen bedrijfsauto. Dit zou anders kunnen zijn in de bijzondere situatie dat de opdrachtnemer de opdracht­gever de verplichting oplegt om bij het uitvoeren van de opdracht gebruik te maken van de bedrijfsauto van de opdrachtgever. Die situatie doet zich in dit geval echter niet voor. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat het niet afsluiten van een inzittendenschadeverzekering voor de bedrijfsauto door het voegersbedrijf niet in strijd is met de ten opzichte van de zzp’er in acht te nemen redelijkheid en billijkheid. Van onrechtmatig handelen ten opzichte van de zzp’er is dan ook evenmin sprake.

Rb. Midden-Nederland 6 december 2017, RAR 2018/46; ECLI:NL:RBMNE:2017:6028

Brandverzekering bedrijfspand. Clausule alarm­installatie

Voor een bedrijfspand is een brandverzekering afgesloten bij Generali, onder toepasselijkheid van de voorwaarden NBZB 2006, waarin de garantie is opgenomen ‘dat het op het polisblad omschreven object is beveiligd door een alarminstallatie’ (SB 140 Alarmclausule). Wanneer brand uitbreekt in het bedrijfspand van verzekerde, weigert Generali dekking met een beroep op deze clausule, nu het alarm in het pand ten tijde van de brand niet was ingeschakeld. Verzekerde vordert vervolgens een voorschot in kort geding.

De rechtbank overweegt dat nu het inbraakalarm in het pand ten tijde van de brand niet was ingeschakeld, gelet op de alarmclausule, uitgangspunt is dat de polis geen dekking biedt. Indien echter onvoldoende verband bestaat tussen het niet-naleven van de in de clausule omschreven verplichtingen en het risico zoals zich dit heeft verwezenlijkt, is een beroep op de clausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De rechtbank concludeert vervolgens dat het zeer onaannemelijk is dat het niet in werking stellen van de installatie de brand (mede) heeft veroorzaakt. Als verzekerde de brand zelf zou hebben aangestoken, zou dat tijdens de reguliere bezigheden eerder die dag in het pand zijn gebeurd, maar dan hoefde het alarm niet ingeschakeld te zijn. Het niet ingeschakeld zijn van het alarm zou het voor een inbreker mogelijk kunnen hebben gemaakt om het pand binnen te gaan en daar brand te stichten, maar er ontbreekt elke aanwijzing dat sprake is geweest van inbraak. Aannemelijk is dat het niet-inschakelen van de alarminstallatie de schade als gevolg van de brand niet heeft vergroot doordat deze daardoor later is ontdekt. Behalve dat niet duidelijk is dat een inbraakalarminstallatie een beginnende brand signaleert, is van belang dat de brand relatief snel door oplettende omwonenden is ontdekt, maar dat het pand toch geheel is uitgebrand. Bovendien heeft de plaatselijke brandweer het vaste beleid om een brand in een situatie als deze uit te laten branden en niet naar binnen te gaan. Ook als de brandweer dus eerder ter plaatste was geweest, zou het pand (met de inventaris) vermoedelijk net zo goed zijn afgebrand. Los daarvan was in feite voldaan aan de bepaling in de alarmclausule dat het tijdelijk niet in werkvaardige toestand verkeren van het alarm niet meteen tot dekkingsuitsluiting leidt als afdoende alternatieve maatregelen zijn getroffen en de situatie niet tot de volgende werkdag voortduurt. Er was immers een zeer uitgebreide (bouwkundige) inbraakbeveiliging in het pand aanwezig. Dit alles betekent dat het beroep op de clausule onder deze omstandigheden voorshands naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, en dat voldoende aannemelijk is dat dekking bestaat. Ondanks de onzekerheid over de hoogte van de schade is het spoedeisend belang van verzekerde voldoende om een substantieel bedrag als voorschot toe te wijzen om vervangende apparatuur aan te schaffen. Nu het belang van Generali bij het verkrijgen van enige zekerheid echter duidelijk is, wordt aan het voorschot de voorwaarde verbonden dat het wordt aangewend voor de aanschaf van inventaris/bedrijfsmiddelen en dat daarop ten gunste van Generali op eerste verzoek een eerste pandrecht zal worden gevestigd.

Rb. Rotterdam 17 januari 2018, S&S 2018/83; ECLI:NL:RBROT:2018:738

Uitleg AVB-verzekering. Onderaannemers medeverzekerden onder AVB-verzekering van de hoofdaannemer? Zelfstandige onderzoeksplicht onderaannemers?

Hoofdaannemer VSH heeft in 2009 opdracht gekregen om een (deels) ondergrondse waterleiding te saneren. In het kader van deze werkzaamheden diende VSH een boring en zes zogenoemde raketpersingen in de grond uit te voeren. VSH heeft deze werkzaamheden uitbesteed aan een onderaannemer, die de werkzaamheden op haar beurt heeft uitbesteed aan een onder-onderaannemer. Ten behoeve van de boring en de raketpersingen heeft VSH twee putten gegraven. In het kader hiervan heeft VSH, na het doen van een Klic-melding, onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen ter plaatse van de putten. Bij een van de raketpersingen door de onder-onderaannemer raakt een kabel van Liandon beschadigd. Liandon heeft VSH voor haar schade aansprakelijk gesteld, waarna Zurich, als AVB-verzekeraar van VSH, de schade aan Liandon heeft vergoed. Gesubrogeerd in de rechtspositie van VSH neemt Zurich regres op de onderaannemers. De rechtbank heeft de vorderingen van Zurich vrijwel volledig toegewezen. In hoger beroep stellen de curator (van de inmiddels failliete onderaannemer) en de onder-onderaannemer dat Zurich geen regresvordering toekomt, nu zij als medeverzekerden onder de AVB van VSH gelden. Voorts menen zij dat het uitvoeren van een raketpersing in dit geval, waar VSH (ook) grondroerende werkzaamheden verrichtte, voor hen geen onderzoeksplicht naar mogelijke kabels en leidingen meebracht althans dat deze onderzoeksplicht in de gegeven omstandigheden, namelijk door een gedraging van VSH, niet meer op de onder-onderaannemer rustte.

Het Hof neemt tot uitgangspunt dat uitleg van de polisvoorwaarden van de AVB, waarover tussen de verzekeraar en de verzekerde niet is onderhandeld, met name afhankelijk is van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de relevante bepalingen zijn gesteld, gelezen in het licht van de verzekeringsvoorwaarden als geheel. De bewoordingen van het relevante artikellid van de in geschil zijnde clausule over ‘Andere verzekerden’, gelezen in het licht van een ander artikellid van de clausule, leiden het Hof tot de conclusie dat een onderaannemer niet zonder meer als medeverzekerde onder de AVB kan worden beschouwd. Na uitleg van de betreffende clausule van de AVB stelt het Hof vast dat een onderaannemer slechts als verzekerde wordt aangemerkt indien VSH met deze onderaannemer is overeengekomen om haar als verzekerde onder de AVB op te nemen. In dit geval is hierover niets tussen VSH en de onderaannemer overeengekomen en bestaat tussen VSH en de onder-onderaannemer geen contractuele relatie. Dat uit het bestek volgt dat VSH verplicht is om voor haar onderaannemers een CAR-verzekering af te sluiten, leidt niet tot een ander oordeel. De onderaannemers hebben ook (anderszins) niet gerechtvaardigd mogen vertrouwen op het (wel) hebben van dekking onder de AVB van de hoofdaannemer ex art. 3:35 BW. Het beroep van de onderaannemers op art. 7:962 lid 3 BW, waarin is bepaald dat de gesubrogeerde verzekeraar geen regresvordering krijgt op medeverzekerden, slaagt dus niet.

Volgens het Hof rustte op de onderaannemers de zelfstandige verplichting om onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van kabels en leidingen voorafgaand aan de persing en dat het onderzoek van VSH was beperkt tot (haar werkzaamheden aan) de putten. Vast staat dat dit onderzoek niet door (een van) de onderaannemers is verricht. Van een tussen VSH en de onder-onderaannemer andersluidende afspraak over het verrichten van onderzoek is niet gebleken. Evenmin mocht de onder-onderaannemer vertrouwen op een gestelde mededeling van VSH dat zich in het werktracé geen kabels en leidingen bevonden. De onder-onderaannemer diende haar onderzoeksplicht zelfstandig na te komen.

Hof Amsterdam 13 februari 2018, RAV 2018/85; ECLI:NL:GHAMS:2018:472

Overeenkomst aanneming van werk en koopovereenkomst. Beding in de algemene voorwaarden waarbij schadevergoeding boven het verzekerd bedrag wordt uitgesloten onredelijk bezwarend?

Tussen eiser en gedaagden is een overeenkomst van aanneming van werk en een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het aanbrengen van beschoeiing. Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van gedaagden van toepassing. In art. 14.2 van de algemene voorwaarden is het volgende exoneratiebeding opgenomen:

‘[Gedaagden] is aansprakelijk tot maximaal de hoogte van de door [gedaagden] afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door schade aan het werk, hulpstukken materieel en materieel, als mede aan werk en eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover dit ontstaat door grove schuld of nalatigheid van hen die door [gedaagden] te werk zijn gesteld op het aan [gedaagden] opgedragen werk.’

De aangebrachte beschoeiing vertoont gebreken en bij het aanbrengen van de beschoeiing is schade ontstaan. Gedaagden beroepen zich op de exoneratie onder meer stellende dat de verzekeraar geen dekking verleent voor de specifieke schade.

De rechtbank overweegt dat in art. 6:237 aanhef en onder f BW is bepaald dat een in algemene voorwaarden voorkomend beding dat de gebruiker of een derde geheel of gedeeltelijk bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn. Blijkens de wetsgeschiedenis is de achtergrond van art. 6:237 aanhef en onder f BW gelegen in de gedachte dat de wettelijke bepalingen omtrent de niet-nakoming van verbintenissen uit overeenkomst prima facie een redelijke verdeling van risico’s tussen ondernemers en consumenten bewerkstelligen. Ook leert de wetsgeschiedenis dat als een afwijking van de wettelijke regeling werkelijk gerechtvaardigd is, de gebruiker van de algemene voorwaarden dat zonder grote problemen zal kunnen aantonen. Gedaagden hebben volgens de rechtbank geen feiten of omstandigheden gesteld die afzonderlijk en/of in onderlinge samenhang het vermoeden hebben weerlegd dat het exoneratiebeding van art. 14.2 van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend jegens eiser is. Weliswaar heeft de verzekeraar van gedaagden medegedeeld dat schade aan de beschoeiing en het geëiste herstel daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komt, maar dat wil nog niet zeggen dat het uitgesloten risico redelijkerwijs ook niet verzekerbaar is.

Rb. Rotterdam 14 maart 2018, RCR 2018/59; ECLI:NL:RBROT:2018:2779

Uitleg polisvoorwaarden Woongarantverzekering Achmea. Plotselinge en onvoorziene gebeurtenis of schade veroorzaakt door geleidelijk werkende (weers)invloeden?

Centraal in deze zaak staat enerzijds de dekking voor schade als gevolg van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis en anderzijds de uitsluiting van schade veroorzaakt door geleidelijk werkende (weers)invloeden. In 2006 of 2007 is aan de achterzijde van de woning van de toenmalige buren van appellante een uitbouw gerealiseerd. In 2007 zijn er daardoor vochtproblemen ontstaan aan de achterzijde van haar woning. Ook aan de voorzijde van de woning was sprake van vochtproblemen, waardoor appellante gezondheidsproblemen zou hebben ondervonden. Appellante heeft aanspraak gemaakt op dekking onder de Woongarantverzekering bij Achmea. Deze heeft de aanspraak echter afgewezen, omdat uit het onderzoek dat naar de schade was gedaan was gebleken dat de oorzaak van de lekkage was gelegen in de badkamer van de buren. Door de slechte staat van onderhoud van de badkamer was er gedurende enkele jaren water via de scheidingsmuur de woning van appellante binnengedrongen. Op grond van de toepasselijke polisvoorwaarden is schade als gevolg van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis gedekt. Van dekking is uitgesloten schade die is veroorzaakt door geleidelijk werkende (weers)invloeden. Volgens Achmea was geen sprake van een plotselinge gebeurtenis, maar van een geleidelijk inwerkende. Appellante heeft daarop een eigen expert ingeschakeld, die tot de conclusie kwam dat alleen de schade aan de voorzijde van de woning van appellante het gevolg was van de lekkage van de badkamer van de buren. De schade aan de achterzijde was volgens de expert het gevolg van ingewerkt voetlood boven de aanbouw. Achmea heeft vervolgens de schade aan de achterzijde van de woning vergoed.

De rechtbank heeft de vordering jegens Achmea afgewezen, omdat, kort gezegd, de vochtschade is veroorzaakt door een geleidelijke inwerking van invloeden (uit de eigen woning en/of de badkamer van de buren).

Het Hof heeft vastgesteld dat het in dit geval gaat om verzekeringsvoorwaarden waarover tussen partijen niet onderhandeld is, zodat volgens vaste jurisprudentie de uitleg daarvan met name afhankelijk is van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel en van een eventuele bij de polisvoorwaarden behorende toelichting. Voorts dient tot uitgangspunt dat het een verzekeraar vrijstaat om in de polisvoorwaarden de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. Naar het oordeel van het Hof is in de polisvoorwaarden een onderscheid gemaakt tussen geleidelijk veroorzaakte schade (uitgesloten van dekking) en plotseling veroorzaakte schade (gedekt). De uitsluiting ziet niet alleen op inwerking van natuurlijke verschijnselen zoals bijvoorbeeld regen en wind. Het Hof concludeert dat de (vocht)schade aan de voorzijde van de woning van appellante is ontstaan als gevolg van geleidelijk werkende (weers)invloeden waarvoor een uitsluiting van de dekking geldt. Dat de schade aan de achterzijde van de woning wel was uitgekeerd, terwijl het kennelijk (toch) ook ging om schade veroorzaakt door geleidelijk werkende invloeden, bracht volgens het Hof niet mee dat Achmea het (gerechtvaardigd) vertrouwen had gewekt dat zij ook de schade aan de voorzijde zou vergoeden.

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 april 2018, RAV 2018/65; ECLI:NL:GHARL:2018:312

Fraude door aanmelden van echtgenote van directeur-grootaandeelhouder als verzekerde onder de ziekte­verzuimverzekering, terwijl zij niet verzekerd was voor de WIA? Terechte registratie in EVR en Incidenten­register?

De ex-echtgenote van de directeur is bij Homar in dienst als administratief medewerkster. Omstreeks het moment van uitval wegens ziekte is zij aangemeld onder de ziekteverzuimverzekering van Homar. Als ‘verzekerde’ in de algemene voorwaarden geldt – kort gezegd – de werknemer met een arbeidsovereenkomst én verzekerd volgens de WIA. Aegon meent de gerechtvaardigde overtuiging te hebben dat Homar heeft gefraudeerd, beëindigt de verzekeringsovereenkomst en registreert Homar in- en extern. Homar vordert in kort geding onder meer verwijdering van haar gegevens uit de interne en externe registers en het in kennis stellen van het CBV van deze verwijdering. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Homar afgewezen en acht voldoende aannemelijk dat in een bodem­procedure wordt geoordeeld dat Homar heeft gefraudeerd. Aegon mocht als gevolg van haar gerechtvaardigde overtuiging dat was gefraudeerd Homar intern en extern registreren.

In appel in kort geding ligt de vraag voor of Aegon Homar terecht heeft geregistreerd in het Incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister (EVR). De regels waar Aegon zich op beroept zijn opgenomen in algemene voorwaarden. Homar stelt dat die niet van toepassing zijn. Het Hof oordeelt dat Homar terecht betoogt dat geen goede mogelijkheid van kennisneming is geboden. Het is niet aannemelijk dat Aegon zich kon bedienen van de in art. 6:234 lid 1 jo 6:230c BW bedoelde mogelijkheid om de algemene voorwaarden gemakkelijk elektronisch toegankelijk te maken, nu zij als verzekeraar geen dienstverrichter is ex art. 6:230a BW. Aegon kon niet volstaan met een algemene verwijzing naar haar website zoals in de polis vermeld. Echter, hier gaat het om de vraag wie verzekerd is onder de polis. Bepalingen die definiëren welke personen ‘verzekerde’ zijn, zijn volgens het Hof als kernbeding aan te merken en daarom niet voor vernietiging via de regeling van de algemene voorwaarden vatbaar.

Het Hof concludeert dat uit de gestelde verwijten niet met voldoende mate van waarschijnlijkheid kan worden afgeleid dat Homar de opzet had Aegon te misleiden. Voor de registratie in het Externe Verwijzingsregister is een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van fraude vereist, zodat deze registratie ongedaan dient te worden gemaakt, op straffe van een dwangsom. Hetzelfde geldt voor het Incidentenregister. Voor registratie in het Incidentenregister is niet alleen vereist dat sprake is van een ‘incident’. De registratie moet ook ten behoeve van het in art. 4.1.1 Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) genoemde doel geschieden. Het standpunt van Aegon dat zij gerechtigd was tot registratie in het Incidentenregister omdat sprake is van een ‘incident’, houdt hiermee geen stand bij het Hof. Om tot fraude te kunnen concluderen, moet worden vastgesteld dat Homar tegen beter weten in de ex-echtgenote voor de ziekteverzuimverzekering heeft aangemeld, in het bewustzijn dat voor haar geen recht op dekking bestond, aldus het Hof. Gelet op de werkwijze van Aegon ten aanzien van het verstrekken van de algemene voorwaarden, acht het Hof niet aannemelijk dat Homar daadwerkelijk kennis heeft genomen van de inhoud hiervan en meer in het bijzonder dat Homar zich bewust is geweest van de omschrijving van ‘verzekerde’ onder de verzekering. De verzekering is weliswaar afgesloten via een assurantie­tussenpersoon, maar bij de beoordeling of sprake is van opzettelijke misleiding is geen grond om de kennis van de assurantietussenpersoon toe te rekenen aan Homar.

Hetzelfde geldt voor de externe adviseur die voor Homar administratieve en fiscale belangen behartigde. Het bestreden vonnis wordt hiermee vernietigd.

Hof Den Haag 10 april 2018, RAV 2018/66; ECLI:NL:GHDHA:2018:655

Werkgeversaansprakelijkheid. Werknemer overleden na hondenbeet in buitenland. Eigen schuld?

In deze zaak was sprake van een werknemer die zich niet binnen 48 uur na de hondenbeet (of nog daarna) liet behandelen tegen rabiës. Verzoekster is nabestaande van de man die in opdracht van zijn werkgever in Haïti verbleef. Verweerders zijn de werkgever en diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Buiten de uitoefening van de werkzaamheden wordt de werknemer op de compound waar hij verblijft gebeten door een hond. Hierdoor loopt hij rabiës op, waardoor hij uiteindelijk komt te overlijden. Bij tussen­beschikking is bepaald dat sprake is van eigen schuld aan de zijde van de werknemer, omdat hij wist of had moeten weten dat hij toen hij ongevaccineerd werd gebeten door een hond in Haïti, zo snel mogelijk medisch behandeld diende te worden. Partijen zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over wat precies in de eerste 48 uur na de hondenbeet is gebeurd, of behandeling in die 48 uur mogelijk was en hoe groot de kans van slagen was geweest als deze behandeling (ook na 48 uur) had plaatsgevonden.

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer zo snel mogelijk na de beet medische hulp had moeten zoeken. Op grond van de overlevingskansen binnen 48 uur, maar ook daarna, alsmede de mogelijkheden die de werknemer had om binnen dit tijdsbestek van 48 uur, maar ook daarna, de juiste medische hulp te krijgen, wordt ervan uitgegaan dat hij voor 85% aan het ontstaan van de schade heeft bijgedragen. De verwachting is immers dat als hij binnen 48 uur of kort daarna medisch was behandeld hij de hondenbeet zeer waarschijnlijk had overleefd, in welk geval er geen schade was ontstaan. De uiteenlopende ernst van de door de werkgever en werknemer gemaakte fouten, noopt echter op grond van billijkheid tot een andere verdeling van de schade dan 15/85. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat de werknemer toen hij besloot om niet direct naar de dokter te gaan daadwerkelijk besefte dat dit zou leiden tot zijn (zeer spoedig) overlijden. Nu verder niemand werknemer hier expliciet op heeft gewezen, kan de omstandigheid dat hij dit niet heeft gedaan hem minder worden verweten. Nu het bijtincident niet tijdens zijn werk heeft plaatsgevonden, in welk geval deze ‘eigen schuld’ wettelijk is uitgesloten, maar wel gedurende zijn verblijf in opdracht van zijn werkgever, bestaat reden om een billijkheidscorrectie toe te passen en de verdeling tussen de werkgever en verzoekster naar billijkheid te corrigeren naar 35/65, zodat de werkgever 35% van de schade dient te vergoeden. Daarbij is in aanmerking genomen dat de werkgever verzoekster verzekerd had voor de schade.

Rb. Amsterdam 10 april 2018, RAV 2018/67; ECLI:NL:RBAMS:2018:2223

Schade woning bij vriendendienst kluswerkzaamheden: ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Consument klaagt bij het Kifid dat zijn aansprakelijkheidsverzekeraar Aegon had moeten uitkeren. Op enig moment is consument langsgegaan bij de woning van een kennis waar op dat moment werd geklust. Hierop heeft hij enkele planken opgepakt en door de voordeur mee naar binnen genomen over het karton dat de monoliet betonvloer moest beschermen. Tijdens het sjouwen zijn de planken over het karton gesleept en is de onderliggende, nog niet uitgeharde vloer, beschadigd. Aegon heeft hierop dekking geweigerd omdat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en geen onrechtmatig handelen.

Ook de Geschillencommissie wijst de vordering van consument af. Onder verwijzing naar de nodige rechtspraak wordt geoordeeld dat een gedraging niet onrechtmatig wordt enkel omdat daarmee schade wordt veroorzaakt, maar dat zulks slechts het geval is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van de gedraging had moeten onthouden. Consument heeft volgens de Commissie onvoldoende gesteld dat de schade ook zou zijn ontstaan wanneer de vloer wel was uitgehard.

Bestemmingswijziging met verhoogd brandrisico als bedoeld in art. 293 WvK (oud) indien de particulier verzekerde opstal (mede) wordt gebruikt voor de opslag van een handelsvoorraad softdrugs?

Appellant heeft zijn opstal, een woning met aangebouwde schuur, vanaf 1994 tegen brand verzekerd bij Aegon. Daarnaast is hij tevens eigenaar van meerdere, elders gelegen, coffeeshops. In 2013 doet de politie onderzoek in de schuur van appellant wegens verdenking van overtreding van de Opiumwet. Daarbij wordt onder andere een handelsvoorraad softdrugs, bestemd voor de coffeeshops van appellant, in beslag genomen. In 2013 wordt de betreffende opstal door brand verwoest. Uit het in opdracht van Aegon verrichte brandonderzoek blijkt dat nabij de schuur restanten van attributen, bestemd voor de exploitatie van een hennepkwekerij, worden aangetroffen. Niets wijst er echter op dat ten tijde van de brand daadwerkelijk een hennepkwekerij in de schuur actief was. Aegon heeft de brandschadeclaim afgewezen op de grond dat appellant, in strijd met de toepasselijke polisvoorwaarden, geen melding heeft gemaakt van de gewijzigde bestemming van de opstal bestaande uit het gebruik van de schuur voor de exploitatie van een hennepkwekerij alsmede voor de opslag van softdrugs.

De rechtbank oordeelt dat het standpunt van Aegon (deels) slaagt nu de opslag van de handelsvoorraad softdrugs een wijziging van het risico en de bestemming van de opstal oplevert als bedoeld in de polisvoorwaarden.

Het Hof vernietigt echter het vonnis van de rechtbank en wijst de vorderingen alsnog toe. In de eerste plaats overweegt het Hof dat Aegon onvoldoende heeft gesteld welke polisvoorwaarden van toepassing waren ten tijde van de brand. Vaststaat namelijk dat de polisvoorwaarden waarop Aegon zich beroept – en waarin de meldingsplicht van appellant bij wijziging van de bestemming van de opstal is opgenomen – pas na de brand van toepassing zijn geworden. De stelling van Aegon dat de eerdere (andere) polisvoorwaarden slechts op ondergeschikte punten zouden

afwijken van deze polisvoorwaarden, heeft zij niet (tijdig) onderbouwd. Bij gebrek aan toepasselijke polisvoorwaarden toetst het Hof de vraag of sprake is van een bestemmingswijziging van de opstal aan art. 293 WvK (oud). Op grond van dit artikel kan de verzekeraar dekking weigeren indien de bestemmingswijziging een verhoogd brandrisico tot gevolg heeft en zij de verzekering, bij bekendheid met dit risico, niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. Volgens het Hof is onvoldoende aannemelijk geworden dat in de schuur een werkende hennepkwekerij aanwezig was ten tijde van de brand. Wel wordt vastgesteld dat de schuur van appellant werd gebruikt voor de opslag van een handelsvoorraad softdrugs voor de coffeeshops van appellant. Deze enkele omstandigheid levert echter niet zonder meer een verhoogd brandrisico op. Uit de door Aegon aangevoerde omstandigheden, die er kort gezegd op neerkomen dat de bedrijfsactiviteit van appellant criminaliteit aantrekt en daarmee een groter risico op schade meebrengt, volgt dat ook niet. Nu geen sprake is van een verhoogd brandrisico komt het Hof tot de conclusie dat niet is voldaan aan art. 293 WvK (oud) en Aegon aldus dekking dient te verlenen.

Hof Den Haag 19 juni 2018, RAV 2018/88; ECLI:NL:GHDHA:2018:1681

Tas gestolen tijdens etentje op terras. Terechte schadeclaim reisverzekering?

Consument komt er op enig moment achter dat haar tas gestolen blijkt te zijn. Samen met haar dochters was zij op vakantie en tijdens een etentje op een terras heeft zij deze op de grond gezet. Op tafel was geen ruimte voor de tas. Nadat zij de schadeclaim indient onder de doorlopende reisverzekering bij Noordhollandsche van 1816, weigert deze de uitkering. Volgens verzekeraar was er sprake van onvoldoende zorgvuldig handelen door de tas op de grond te zetten, zonder met de tas lichamelijk contact te hebben of de tas vast te zetten aan een tafel- of stoelpoot als dit een optie was. Volgens de voorwaarden is van dekking uitgesloten schade die is ontstaan doordat een verzekerde niet voorzichtig of niet voldoende voorzichtig is geweest en/of onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om verlies, diefstal of beschadiging van verzekerde zaken te voorkomen. Verzekeraar heeft een vergelijking gemaakt met een drukbezochte vlieghaven waar een koffer zonder enig toezicht is achtergelaten. Deze vergelijking gaat volgens consument niet op omdat de diefstal heeft plaatsgevonden op een rustig plein terwijl de tas naast de stoelpoot stond.

De Geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar gehouden is tot uitkering van de schadeclaim. Nu consument verschillende alternatieven heeft overwogen is hiermee geen sprake van een ernstige mate van schuld. Het enkele feit dat consument niet voortdurend of onafgebroken visueel contact met de tas heeft gehouden brengt in redelijkheid – en bij gebreke van een uitdrukkelijke polis bepaling of toelichting in die zin – nog niet met zich mee dat consument een ernstige mate van schuld te verwijten valt aan de diefstal. Verzekeraar heeft de uitkering dus onterecht geweigerd.

Beëindiging arbeidsongeschiktheidsverzekering Achmea terecht?

Consument klaagt dat Achmea ten onrechte is overgegaan tot beëindiging van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met terugwerkende kracht per 2 april 2015 vordert hij dan ook herstel van de verzekering. Achmea heeft de verzekering beëindigd wegens het uitblijven van premiebetalingen. In de tussentijd heeft consument een klacht ingediend bij het Kifid inzake de door verzekeraar vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid. Het dossier is gesloten nadat partijen tot een minnelijke regeling zijn gekomen waarbij een deskundige zou worden ingeschakeld om de mate van arbeidsongeschiktheid te beoordelen. Hierna heeft Achmea met terugwerkende kracht het arbeidsongeschiktheidspercentage verhoogd en de betreffende betalingen overgemaakt. Vanwege de niet betaalde premies is de verzekering door Achmea beëindigd. Dat consument het niet eens was met de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid staat volgens Achmea los van het feit dat hij premieplichtig blijft.

De Geschillencommissie honoreert de klacht van consument. De beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsverzekering wegens het niet betalen van de premie mist een grondslag volgens de Commissie. Het gaat erom dat consument rechtsgeldig zijn verplichting tot premiebetaling kon opschorten, omdat verzekeraar zijn verplichtingen zijnerzijds niet nakwam. Nu de verzekering is blijven doorlopen zijn ook de verplichtingen die hieruit voortvloeien blijven doorlopen. Als komt vast te staan dat sprake is van toegenomen arbeidsongeschiktheid zal verzekeraar ook voor dit meerdere dekking moeten verlenen. Consument zal alsnog de verschuldigde premies, voor zover geen sprake is van premievrijstelling moeten voldoen.

Tussentijdse beëindiging autoverzekering gerecht­vaardigd?

Klachtprocedure waarin consument stelt dat ASR (onder meer) de autoverzekering niet tussentijds mocht beëindigen. ASR is er na het sluiten van de betreffende verzekering achter gekomen dat de persoonsgegevens van consument zijn geregistreerd bij een andere verzekeraar, Noordhollandsche van 1816. Deze heeft geconstateerd dat consument ongeveer een half uur voor de aanvraag met de motor bij een aanrijding betrokken was geweest en op deze manier geprobeerd heeft de schade vergoed te krijgen.

De Geschillencommissie heeft een klacht van consument hierover gedeeltelijk gegrond verklaard, waarbij de registraties zijn gehandhaafd maar de duur van registratie in het EVR is teruggebracht naar 4 jaar. In deze klachtprocedure vordert consument herstel van de verzekeringen.

De Geschillencommissie wijst deze vordering af. Verzekeraar was gerechtigd de verzekeringen per premieverval­datum te beëindigen. Het standpunt van consument dat verzekeraar de overeenkomsten niet tussentijds mag beëindigen wordt verworpen. In uitspraken van de Geschillencommissie is bij herhaling bevestigd dat een verzekeraar per premievervaldatum mag opzeggen met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven opzeg­termijn van twee maanden. ASR heeft deze opzegtermijn gehanteerd. Ook geldt dat de verzekeringsvoorwaarden noch de wet (art. 7:940 BW) verlangt dat verzekeraar voor beëindiging per premievervaldatum een zwaarwegende reden dient aan te voeren.

Zorgplichtschending adviseur? Ook eigen verantwoordelijkheid consument mag niet uit oog worden verloren

Klachtprocedure van consument jegens UMG Verzekeringen B.V. Hierbij gaat het om de vraag of UMG als adviseur is tekortgeschoten jegens consument. Consument heeft een gemengde verzekering met winstdeling en een looptijd van 39 jaar afgesloten. Consument vordert dat de adviseur gehouden is om tot een aanvullende uitkering van € 16.500 over te gaan. Door de gestelde verkeerde informatie is volgens consument een recht ontstaan op het eindkapitaal dat hij op basis van de verstrekte opgave mocht verwachten.

De Geschillencommissie concludeert dat naast de zorgvuldigheid die van de adviseur mag worden gevergd, ook de eigen verantwoordelijkheid van de consument niet uit het oog mag worden verloren. Als consument zich niet alleen had gefocust op de bewuste opgave van januari 2007, maar ook de polis alsmede de sindsdien verstrekte winstbrieven in ogenschouw had genomen, dan had hij al in een vroegtijdig stadium moeten kunnen opmerken dat een einduitkering van € 41.000 op geen enkele manier haalbaar was. De vordering wordt dan ook afgewezen.

Inboedelverzekering Generali. Schroeischade bank door sigaret

Consument klaagt over de wijze waarop Generali uitvoering geeft aan zijn verplichtingen onder de inboedelverzekering. Aanleiding voor de klachtprocedure is een geschil over de vergoeding van een schadeclaim. Op enig moment is aan de bank van consument schroeischade ontstaan door een sigaret. Partijen verschillen niet van mening over de vraag of er dekking is op grond van de verzekering. Wel is in discussie of verzekeraar met het aanbod tot herstel of betaling van een bedrag van € 900 terecht heeft gehandeld.

De Geschillencommissie oordeelt dat Generali inderdaad niet gehouden is tot uitkering van de nieuwwaarde. Het is aan consument een keuze te maken tussen reparatie of het bedrag van € 900. De klacht van consument is dus niet terecht.

Schending mededelingsplicht aanvraag inboedelverzekering: Nationale Nederlanden juist gehandeld? Rol tussenpersoon

Klachtprocedure van consument jegens Nationale Nederlanden Schadeverzekering maatschappij inzake de afwijzing van de schadeclaim en de beëindiging van de dekking van haar verzekeringspakket. Nadat consument een schadeclaim heeft ingediend wegens een woninginbraak blijkt dat consument bij de aanvraag van de inboedelverzekering een strafrechtelijk verleden had zonder dit mee te delen. Een andere verzekeraar had vanwege fraude eerder een verzekering van consument opgezegd. volgens consument lag het niet aan hem maar aan zijn tussenpersoon die de aanvraag namens consument heeft gedaan.

Dit verweer gaat echter niet op volgens de Geschillencommissie. De tussenpersoon moet worden aangemerkt als een hulppersoon van consument en diens vermeende nalaten dient dan ook voor rekening en risico van consument te komen. Nu sprake is van schending van de mededelingsplicht door consument was volgens de Geschillencommissie NN gerechtigd tot dekkingsweigering, het terugvorderen van reeds gedane uitkeringen en het beëindigen van de verzekering. Wel is NN gehouden tot verwijdering van de persoonsgegevens van consument uit het Incidentenregister en moet de melding bij het CBV worden ingetrokken. Het meer of anders gevorderde moet worden afgewezen oordeelt de Commissie in een uitvoerig gemotiveerde uitspraak.

Terechte klacht zorgplichtschending bank en verzekeraar ABN AMRO?

Klachtprocedure van consument tegen ABN AMRO als bank en verzekeraar. Aan de Commissie ligt allereerst de vraag voor of verzekeraar consument voor een bijstorting na verlenging kosten in rekening mag brengen. De tweede vraag die de Commissie moet beantwoorden is of verzekeraar de juiste valutadatum voor de verwerking van de bijstorting heeft gehanteerd. Ook moet worden beantwoord of de bank jegens consument de op haar rustende zorgplicht in acht heeft genomen.

De Geschillencommissie verklaart de klacht over de advisering door de bank gegrond. De bank heeft consument op onjuiste wijze geadviseerd. Als gevolg van het onjuiste advies van de bank moest consument op het laatste moment en onder zeer ongelukkige omstandigheden, een vervangende offerte ondertekenen, zodat hij geen financiële schade zou leiden. Niet is echter komen vast te staan dat consument als gevolg daarvan financiële schade heeft geleden en de vordering wordt hiermee afgewezen. In de klachtzaak tegen ABN AMRO als verzekeraar acht de Commissie ABN AMRO gehouden tot vergoeding van een bedrag gelijk aan het door consument gederfde rendement als gevolg van het hanteren van een onjuiste valutadatum bij verwerking van de bijstorting van 13 april 2017, middels bijstorting van dit schadebedrag in de verzekering. Voor het overige wordt de klacht afgewezen door de Commissie.

De Veste tekortgeschoten in (beleggings)advies

Consument vordert vergoeding van de schade die hij als gevolg van de belegging in het Platium heeft geleden, zijnde het verschil tussen de inleg van € 35.000 en de uiteindelijke opbrengst. Met consument is ook de Geschillencommissie van mening dat De Veste is tekortgeschoten in het nakomen van de (precontractuele) zorgplichten jegens consument. Met het adviseren ex art. 7:401 BW heeft De Veste zorgplichten op zich geladen die een effecteninstelling/financiële onderneming in een vermogensadviesrelatie ten opzichte van de belegger heeft. Die zorgplichten

behelzen onder meer de vereisten die zien op het aangaan van de overeenkomst als zodanig, de mededelingsplichten aan de belegger, en onderzoeksplicht naar de mogelijkheden en wensen van de belegger (ken-uw-klant-beginsel), welke zorgplichten deels voortvloeien uit de Wft. Aan het ken-uw-klant-beginsel is geen uitvoering gegeven en evenmin is nagegaan op welke wijze de beleggingen aan de doelstellingen, wensen en mogelijkheden van consument zouden moeten voldoen of in hoeverre die passend waren. Een behoorlijk advies heeft ontbroken. Wel acht de Commissie het redelijk dat een deel van de schade voor rekening van consument blijft. Een bedrag van € 10.000 wordt toegewezen.

Burengeschil na rokende buren. Rechtsbijstandverzekeraar Achmea juist gehandeld?

Consument heeft last van haar buren die in hun tuin roken onder een overkapping grenzend aan de woning van consument. Voor het geschil met haar buren heeft consument een beroep gedaan op haar rechtsbijstandverzekering bij Achmea. De geschillenregeling is uiteindelijk in werking gesteld na verschil van inzicht over de haalbaarheid van de vordering. De advocaat die in de geschillenregeling adviseerde heeft aanvullend deskundigenonderzoek voorgesteld. Consument achtte dit onderzoek niet noodzakelijk en heeft betaling van de kosten geweigerd. Met Achmea meent ook de Geschillencommissie dat Stichting Achmea Rechtsbijstand op correcte wijze uitvoering heeft gegeven aan de geschillenregeling.

Terechte klacht financiering Rabobank?

Klachtprocedure inzake de vraag of Rabobank is tekortgeschoten jegens klagers inzake de afhandeling van de aan hen verstrekte financieringen. Klagers vorderen dat de bank hen een toelichting geeft op de afwikkeling van de aan hen verstrekte financieringen en de bank wordt veroordeeld tot het terugbetalen van de te veel door hen betaalde rente en kosten. Rabobank betwist echter dat de klacht behandelbaar is, omdat zij niet als consument zijn aan te duiden zoals gedefinieerd in het Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening Bemiddeling en (bindend) advies.

Ook de Geschillencommissie oordeelt in deze zin en concludeert dat de klacht niet kan worden behandeld. Ook al is na het beëindigen van hun bedrijfsactiviteiten een geruime periode (van bijna tien jaar) verstreken, de handelingen van zowel klagers als de bank hebben in de periode van het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten tot aan de verkoop van het onroerend goed steeds betrekking gehad op (de afronding van) de bedrijfsfinanciering. Daarvoor diende de woning en het bedrijfspand te worden verkocht met het doel om voor klagers voldoende financiële middelen te creëren. Dit maakt dat de klacht van klagers voort­spruit uit handelingen die vielen onder de bedrijfsactiviteit van klagers.

Schending (spontane) inlichtingenplicht arbeidsongeschiktheidsverzekering door uitbreiding van werkzaamheden niet te melden? Opzettelijke misleiding?

De directeur van een gevelreinigingsbedrijf meldt zich in 2005 ziek wegens een burn-out en maakt aanspraak op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering bij De Amersfoortse. In 2008 stopt de arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarna de directeur De Amersfoortse dagvaardt tot hervatting van de uitkering, welke vordering de rechtbank in zaak 1 – voor een lager arbeidsongeschiktheidspercentage – toewijst. Na vermoedens van onregelmatigheden in het bedrijf breidt de directeur in 2012 zijn werkzaamheden aanzienlijk uit zonder De Amersfoortse hierover te informeren. De directeur stelt dat hij bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50% De Amersfoortse niet behoefde te informeren over uitbreiding van werkzaamheden zo lang deze onder de 50% zouden blijven. Na ontvangst van verklaringen van tipgevers dat de directeur haar niet naar behoren heeft geïnformeerd en tevens verzekeringsfraude heeft gepleegd, vordert De Amersfoortse in zaak 2 voor de rechtbank een verklaring voor recht dat de verzekeringsovereenkomst is ontbonden en dat ieder recht op uitkering is vervallen, met terugvordering van betaalde uitkeringen. De rechtbank wijst de vordering, zij het voor een kortere tijdsperiode, toe. In beide procedures is hoger beroep ingesteld, waarna het Hof de zaken heeft gevoegd.

Het Hof oordeelt dat de uitbreiding van werkzaamheden zodanig substantieel was en zodanig anders van karakter, dat de directeur dit wel degelijk had moeten melden aan de verzekeraar. Deze omstandigheid is relevant voor de beoordeling van de uitkeringsplicht. Er geldt een algemene (spontane) mededelingsplicht van relevante feiten en omstandigheden. Zeker bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet de verzekeraar kunnen vertrouwen op de informatie die de verzekerde heeft verstrekt en bereid is te verstrekken. De mededelingsplicht ziet niet alleen op het verstrekken van informatie waar naar gevraagd wordt, maar ook op feiten en omstandigheden waar niet naar is gevraagd, waarvan de verzekerde weet of behoort te begrijpen dat deze van belang zijn voor het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid of uitkering. Onder opzet tot misleiding ex art. 7:941 lid 5 BW wordt verstaan dat een mededelingsplicht is geschonden met de bedoeling om de verzekeraar te bewegen een hogere uitkering te verstrekken of te behouden. Daarvoor is in casu te weinig gesteld. Dat de directeur de uitbreiding en intensivering van zijn werkzaamheden had moeten melden, leidt niet automatisch tot de conclusie dat hij opzet had tot misleiding. Na vernietiging van beide vonnissen dient De Amersfoortse in zaak 1 uit te keren op basis van een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage – van 80 tot 100% – en worden in zaak 2 haar vorderingen afgewezen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 juli 2018, RAV 2018/86; ECLI:NL:GHARL:2018:6537

Tijdige klacht effectenleaseovereenkomsten Levob Hefboom Effect Achmea Retail Bank?

In mei 1998 heeft consument 20 effectenleaseovereenkomsten, Levob Hefboom Effect) afgesloten met een looptijd van tien jaar, op basis waarvan een bedrag van ruim € 136.000 is belegd. Verkort samengevat vordert consument in deze klachtprocedure jegens Achmea Retail Bank een bedrag van bijna € 160.000. De echtgenote van consument heeft de overeenkomsten buitengerechtelijk vernietigd op grond van art. 1:88 c.q. 1:89 BW. Volgens consument was er sprake van dwaling en de bank heeft bij het aanbieden van het product en het afsluiten van de overeenkomsten haar zorg- en informatieplicht verzaakt zodat zij toerekenbaar is tekortgeschoten of onrechtmatig heeft gehandeld. De overeenkomsten zijn daarnaast tot stand gekomen met tussenkomst van een cliëntenremisier die consument beleggingsadvies heeft gegeven, zonder dat deze daarvoor de juiste vergunning had, terwijl de bank hiervan op de hoogte was of kon zijn. Volgens de bank is de klacht van consument niet ontvankelijk omdat consument zijn klacht niet binnen een redelijke termijn aan het Klachteninstituut heeft voorgelegd.

De Geschillencommissie acht het niet onredelijk dat consument de procedure van zijn echtgenote heeft afgewacht. Hiermee is van voldoende gewichtige omstandigheden gebleken die de termijn tussen 16 januari 2012 (definitief standpunt bank) en 17 juni 2016 (datum indiening klacht) rechtvaardigen. Met de bank oordeelt de Commissie echter dat de vordering verjaard is. In maart 2006 moet het consument duidelijk zijn geworden dat de overeenkomsten verlieslatend waren afgelopen. Na dat gewaarwordingsmoment is meer tijd verstreken dan de in art. 3:310 BW

gestelde termijn van vijf jaren. Niet kan worden afgeleid dat consument enige mededeling heeft gedaan waardoor de verjaring is gestuit. De vordering wordt hiermee dus alsnog afgewezen.

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering Onderlinge?

Consument heeft een klacht inzake de afgesloten Gezinspakket polis bij Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A. met als onderdeel een rechtsbijstandverzekering. Nadat consument verzekeraar heeft ingeschakeld vanwege een arbeidsgeschil van zijn echtgenote weigert verzekeraar dekking voor de kosten van de ingeschakelde advocaat. Verzekeraar heeft aangegeven dat consument geen vrije advocaatkeuze heeft nu er geen sprake is van een gerechtelijke procedure. Volgens consument is sprake van een administratieve procedure en valt het voortraject volgens consument ook hieronder, zodat recht bestaat op vergoeding van de kosten die consument moet maken.

De Geschillencommissie oordeelt met verzekeraar dat geen sprake was van een gerechtelijke of administratieve procedure in de zin van de overeenkomst, de Richtlijn en de wet, nu geen sprake is van een bij wet geregelde voorfase van een procedure, waarin de rechten of plichten van consument bindend kunnen worden vastgesteld. De rechten of plichten van de echtgenote van consument worden door de uitspraak van de bezwarencommissie niet bindend vastgesteld.

Terechte klacht WAO-hiaatverzekering SRLEV?

Klachtprocedure van consument jegens SRLEV inzake een via de voormalige werkgever afgesloten WAO-hiaatverzekering. Concreet vordert consument een WAO-hiaatuitkering vanaf 1 december 2012 op basis van een arbeidsongeschiktheidsklasse van 80-100% tot de eindleeftijd van de verzekering van 65 jaar. Volgens consument moet verzekeraar het verschil tussen de tot heden uitgekeerde bedragen en de op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheidsklasse te betalen uitkeringen, vergoeden. In het pensioenreglement is onder meer bepaald dat een uitkering wordt verleend op basis van de graad van arbeidsongeschiktheid welke plaatsvindt na de datum van beëindiging van het dienstverband niet in aanmerking wordt genomen. Na een arbeidsongeschiktheidsmelding van consument wordt tijdens de wachttijd en dus nog voordat een verhoging van de WAO-uitkering kan plaatsvinden, het dienstverband beëindigd. Pas na einde wachttijd vindt een ophoging plaats van de arbeidsongeschiktheidsklassen van 25-35% naar 80-100%. Deze verhoging wordt echter niet meer meegenomen in de uitkering van consument. De Geschillencommissie acht de klacht van consument ongegrond. Nog daargelaten of verzekeraar op de hoogte was van de ontslagprocedure, reikt de zorglicht van verzekeraar niet zover dat hij consument had moeten attenderen op de gevolgen van het ontslag. Deze omstandigheid valt niet binnen de risicosfeer van verzekeraar. Verzekeraar heeft gehandeld conform het pensioenreglement, waar consument mee heeft ingestemd door deelname aan de pensioenregeling. Dit reglement is niet voor meerdere uitleg vatbaar. De vordering van consument wordt hiermee afgewezen.

Uitleg begrip ‘dak’ opstalverzekering VIVAT na wateroverlast souterrain

Als gevolg van wateroverlast is schade in het souterrain van de woning van consument en het bovenliggende terras ontstaan. Vanwege het ontbreken van een plotselinge onvoorziene gebeurtenis heeft verzekeraar de schadeclaim afgewezen. In deze klachtprocedure gaat het om de uitleg van een dekkingsuitsluiting in de opstalverzekering van VIVAT Schadeverzekeringen. Hierbij gaat het om de vraag wat onder het begrip ‘dak’ moet worden begrepen en of daaronder ook een terrasvloer op een souterrain valt.

Consument vordert dat verzekeraar wordt veroordeeld tot vergoeding van een schade van ruim € 91.000 zoals begroot door de expert. De Geschillencommissie volgt de uitleg van consument en wijst de vordering toe. Het beroep van verzekeraar op de dekkingsuitsluiting moet worden verworpen. Nu geen sprake is van een van dekking uitgesloten omstandigheid moet de vordering worden toegewezen. De lezing van consument dat van een dak geen sprake kan zijn, is een redelijke lezing. Dit brengt mee dat op grond van de contra proferentemregel ex art. 6:238 lid 2 BW in het midden kan blijven of dit de enige mogelijke lezing is of dat er ook andere lezingen van het begrip denkbaar zijn nu op grond van genoemde wetsbepaling de voor consument meest gunstige lezing prevaleert.

Claim reisverzekering: welke extra kosten moet Noordhollandsche vergoeden na overlijden schoonvader?

Na het overlijden van de schoonvader van consument dient hij een claim in bij Noordhollandsche onder de afgesloten reisverzekering. Partijen verschillen van mening over de betekenis van de voorwaarden. Volgens consument vallen de extra trein- en vliegkosten voor terugkeer naar Nederland die hij moest maken vanwege het overlijden onder de dekking. Ook de kosten van de niet genoten hotelovernachting van 6 op 7 augustus komen volgens consument voor vergoeding in aanmerking omdat het hotel al in Nederland was geboekt voor de periode van 3 tot en met 7 augustus 2017.

De Geschillencommissie stelt vast dat in de voorwaarden niet is bepaald wat onder extra reiskosten moet worden verstaan. Na uitleg wordt geconcludeerd dat de reiskosten boven de reguliere kosten kwalificeren als extra reiskosten. Op basis van het verschil tussen de reguliere kosten en extra gemaakte reiskosten moet verzekeraar dat verschil betalen, zijnde een bedrag van € 435,96. Door de noodzakelijke vervroegde terugkeer naar Nederland heeft consument bovendien niet kunnen genieten van de betreffende hotelovernachting. Het argument van verzekeraar dat geen uitkering verschuldigd is omdat niet is voldaan het begrip ‘reissom’ wordt door de Commissie niet gevolgd. Noordhollandsche is gehouden om een totaalsom van ruim € 500 te betalen.

Waarschuwingsplicht Delta Lloyd voor fiscale consequenties afkoop lijfrenteverzekering?

Klachtprocedure inzake de reikwijdte van de waarschuwingsplicht voor Delta Lloyd inzake de afkoop van een lijfrenteverzekering. Consument vordert betaling van € 10.560 zijnde de revisierente die hij aan de Belastingdienst zal moeten afdragen vanwege de afkoop van zijn lijfrenteverzekering. Volgens consument is verzekeraar tekortgeschoten in zijn zorgplicht door consument niet erop te wijzen dat hij in totaal 72% van zijn opgebouwde som kwijt zou zijn aan revisierente.

De Geschillencommissie concludeert dat Delta Lloyd niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht jegens consument. De waarschuwingen van verzekeraar dat consument er rekening mee moet houden dat een boete, ofwel revisierente, geheven kan worden is volgens de Commissie reeds voldoende. De zorgplicht van verzekeraar reikt niet zo ver, dat verzekeraar consument er met zoveel woorden op dient te wijzen dat hij bij afkoop 72% van zijn uitkering zal moeten afdragen. Verzekeraar verstrekt geen advies, zodat de op verzekeraar rustende zorgplicht evenmin vereist dat

verzekeraar een op de persoonlijke situatie van consument afgestemde waarschuwing verstrekt.

Afkoop levensverzekeringen zonder toestemming echtgenote. Terechte klacht?

onsument heeft geklaagd dat Delta Lloyd heeft meegewerkt aan het afkoopverzoek van haar (inmiddels) overleden echtgenoot. Volgens consument had verzekeraar geen gehoor mogen geven aan de afkoopverzoeken van haar echtgenoot en had verzekeraar de toestemming van consument nodig om tot uitvoering van die verzoeken over te gaan.

De Geschillencommissie heeft eerder (GC 2018-073) al geoordeeld dat deze klacht ongegrond was. Haar echtgenoot was (enig) verzekeringnemer en had in die hoedanigheid het recht tot afkoop van de verzekeringen. De toestemming van consument was hiervoor volgens de Geschillencommissie niet nodig. Ook de Commissie van Beroep oordeelt in deze zin en handhaaft deze beslissing. Ook al vielen de rechten uit de verzekeringen in de huwelijksgemeenschap, de verzekeringnemer was op grond van art. 1:97 lid 1 BW in samenhang met art. 1:90 lid 1 BW, bevoegd tot het bestuur van die rechten. Tot dat bestuur behoorde het uitoefenen van de bevoegdheden die aan de rechten waren verbonden, zoals de bevoegdheid tot afkoop. Ook het verweer dat het tot de zorgplicht van verzekeraar behoorde om te onderzoeken of zij als begunstigde toestemming voor afkoop zou verlenen, wordt verworpen. Dit argument gaat volgens de Commissie niet op omdat belanghebbende de begunstiging niet had aanvaard op de wijze die wet voorschrijft (art. 7:969 BW), zodat haar toestemming voor de afkoop niet was vereist. Verzekeraar had daarom niet de bevoegdheid de afkoop te weigeren toen de echtgenoot tot afkoop wilde overgaan, ook al zou bij navraag zijn gebleken dat belanghebbende daarmee niet instemde. De bezwaren zijn hiermee ongegrond.

Welk kostenmaximum geldt voor rechtsbijstandverzekering Delta Lloyd inzake vermeende kindermishandeling? Verschillende voorvallen met één oorzaak?

Consument heeft sinds 1994 een rechtsbijstandverzekering bij Delta Lloyd waarvan de uitvoering is overgedragen aan DAS Rechtsbijstand. Begin april 2010 is consument geconfronteerd met een melding door de basisschool inzake haar 6-jarige dochter. Ook de ingeschakelde speltherapeute heeft melding gedaan van mogelijke mishandeling van het meisje door consument en haar partner. Naar aanleiding van de melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK-meldingen) is de dochter voorlopig onder toezicht gesteld en is een voorlopige gezinsvoogd benoemd. Toen consument haar dochter naar een andere school wilde laten gaan ondervond consument tegenwerking van de gezinsvoogd en voelde zij zich genoodzaakt een advocaat in te schakelen. Uiteindelijk zijn door de Raad voor de Kinderbescherming de vermoedens van kindermishandeling ongegrond gebleken. Consument is echter verwikkeld geraakt in verschillende procedures waaronder een procedure tegen het Bureau Jeugd gebaseerd op onrechtmatig handelen, een procedure tegen de speltherapeute tot onder meer afgifte van het complete medische dossier en een procedure tegen de school tot afgifte van het leerlingdossier. Uiteindelijk heeft DAS rechtsbijstand verleend aan consument. Consument klaagt vervolgens dat verzekeraar is tekortgeschoten door in het kader van de verlening van rechtsbijstand uit te gaan van de voorwaarden RE0505 en het daaruit voortvloeiende kostenmaximum van € 12.500 per verzekerd voorval en er vanuit te gaan dat aan de verlening van rechtsbijstand een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen met één oorzaak ten grondslag heeft gelegen. Consument stelt dat sprake is van meerdere voorvallen met ieder een eigen kostenmaximum.

De Geschillencommissie volgt echter het standpunt van verzekeraar en wijst de vordering van consument af. Verzekeraar is volgens de Commissie uitgegaan van een correcte toepassing van het bepaalde in de voorwaarden en terecht uitgegaan van een eenmalig kostenmaximum van € 12.500 (vgl. GC Kifid 9 mei 2016, 2016-212; GC Kifid 8 juni 2017, 2017-355 en GC Kifid 11 oktober 2017, 2017-676).

Geschil met fabrikant siliconen borstimplantaten. Vordering verjaard volgens DAS Rechtsbijstand

Consument vordert in deze klachtprocedure dat DAS Rechtsbijstand alsnog dekking verleent voor een geschil met de fabrikant van de siliconen borstimplantaten. Daarnaast wordt een vergoeding gevorderd voor de kosten die haar gemachtigde heeft moeten maken ten behoeve van de discussie met verzekeraar over deze zaak en het indienen en behandelen van de klacht. Volgens consument is verzekeraar tekortgeschoten door geen rechtsbijstand te verlenen. Zij stelt tijdig een beroep te hebben gedaan op de rechtsbijstandverzekering en van verjaring ex art. 7:942 BW is volgens haar geen sprake.

De Geschillencommissie honoreert de klacht en concludeert dat de afwijzing door DAS Rechtsbijstand wegens verjaring niet terecht is geweest. De Commissie volgt verzekeraar niet in zijn standpunt dat met de algemene bekendheid met de PIP-problematiek in 2011 en de heroperatie van 18 september 2012, bij consument bekendheid ontstond met het juridisch geschil met de fabrikant en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand. De verjaringstermijn van art. 7:942 BW is volgens de Commissie in ieder geval niet gaan lopen met de algemene PIP-problematiek in 2011 dan wel met de heroperatie van 18 september 2012. Het komt de Commissie aannemelijk voor dat bij consument in januari 2014 het besef is ontstaan dat zij een mogelijke claim had tegen de fabrikant van de siliconen borstimplantaten en daarmee de behoefte aan rechtsbijstand. Op zijn vroegst is de verjaringstermijn in januari 2014 gaan lopen, aldus de Commissie. Ten tijde van het indienen van het verzoek tot rechtsbijstand was de vordering van consument dus niet verjaard. DAS Rechtsbijstand moet hiermee alsnog de verzochte rechtsbijstand verlenen. Daarnaast wordt een bedrag van € 750 toegewezen.

Lijfrenteverzekering Achmea voor meerdere uitleg vatbaar? Verzekering zonder advies aangevraagd

Klachtprocedure inzake een op 3 juni 2016 bij Achmea afgesloten lijfrenteverzekering, het zogeheten ‘Garantie Inkomen’. Volgens consument is over de gehele looptijd van de verzekering vier maanden te weinig uitgekeerd. De vordering bedraagt een bedrag van € 2507, vermeerderd met wettelijke rente over € 1500.

Bij de Geschillencommissie gaat het om de vraag op welke wijze het begrip ‘uitkeringsperiode’ moet worden uitgelegd. Volgens consument vangt de uitkeringsperiode aan op het de ingangsdatum van de verzekering. Voor het jaar 2016 loopt de uitkeringsperiode derhalve van 1 augustus tot en met eind december 2016. Volgens de Commissie komt deze opvatting niet overeen met de inhoud van de gesloten overeenkomst. Uit zowel de offerte als de polis blijkt duidelijk dat de ingangsdatum van de verzekering weliswaar 1 augustus 2016 is, maar de ingangsdatum van de uitkering 1 december 2016 en de einddatum van de uitkering 1 augustus 2022. Bovendien heeft consument ervoor gekozen om zonder advies de onderhavige verzekering aan te vragen, waarna verzekeraar overeenkomst het aanvraagformulier een dienovereenkomstige offerte heeft verzonden na ontvangst van de ondertekende offerte een polis heeft opgemaakt. In een dergelijke situatie bestaat er voor verzekeraar geen verplichting om bij consument te verifiëren of de aanvraag werkelijk overeenkomst met zijn wensen/verwachtingen. Geconcludeerd wordt dan ook dat van enige zorgplichtschending door verzekeraar geen sprake is.

Burenruzie gedekt onder rechtsbijstandverzekering Klaverblad?

Geschil inzake de vraag of consument recht heeft op juridische bijstand voor het geschil met zijn vorige buurman. Volgens consument is de verkoop van de woning van consument belemmerd door de gedragingen van die buurman. Verzekeraar Klaverblad meent dat het geschil niet gedekt is onder de rechtsbijstandverzekering omdat het geschil niet pas op 17 februari 20017 is ontstaan. Hierbij heeft verzekeraar verwezen naar eerdere briefwisselingen waaruit duidelijk een lijn valt op te maken in de verschillende voorvallen uit 2012, 2013 en 2017.

De Geschillencommissie oordeelt met verzekeraar dat deze voorvallen inderdaad met elkaar verband houden. Hiermee is sprake van één gebeurtenis met als datum 2012. Omdat deze gebeurtenis al voor de ingangsdatum van de verzekering, zijnde 1 juli 2014, heeft plaatsgevonden, is de afwijzing van de claim terecht volgens de Commissie.

Delta Lloyd tekortgeschoten inzake aanpassing levensverzekering?

Volgens consument is Delta Lloyd tekortgeschoten in zijn zorgplicht vanwege onjuiste, althans onvolledig verschafte informatie bij de aanpassing van de levensverzekering. Consument stelt daartoe dat verzekeraar hem niet heeft geïnformeerd en geadviseerd bij de premievrijmaking van de verzekering en bij de omzetting van de verzekering naar een bancair product. Hierdoor is het volgens consument niet meer mogelijk om belastingvrij te schenken, is sprake van een lager eindbedrag en zijn de uitstelmogelijkheden ingeperkt. Bovendien klaagt hij dat geen advies is gegeven over spreiding van de uitkeringstermijnen.

De Geschillencommissie volgt consument hier echter niet en verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Zo was onder geen van de betreffende belastingregimes onbelaste of fiscaalvriendelijke schenking mogelijk volgens de Commissie. Ook blijkt uit de klacht van consument niet dat hij, als hij was geïnformeerd over de consequenties van de regimewijziging, waar het gaat om het verschil ten aanzien van de uitstelmogelijkheden van de uitkering, dat hij dan een andere keuze zou hebben gemaakt. Of dat hij nadeel zou hebben ondervonden als gevolg van het ontbreken van deze informatie.

Geen contractspartij beleggingsverzekering NN

Consument is een klachtprocedure gestart jegens Nationale Nederlanden inzake een beleggingsverzekering. Hierin vordert hij dat NN zijn verzoek tot splitsing c.q. (partiële) afkoop van de verzekering uitvoert, conform de echtscheidingsbeschikking.

De Geschillencommissie komt echter tot het oordeel dat de betreffende klacht niet behandelbaar is omdat het niet gaat om een klacht van een Consument in de zin van het Reglement. De, inmiddels, ex-partner van consument is de verzekeringnemer van de beleggingsverzekering en consument geldt dus niet als contractspartij. Consument is volgens de Commissie geen natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen én een overeenkomst met Nationale Nederlanden heeft gesloten. Ook is geen sprake van een eigen vorderingsrecht jegens verzekeraar.

Hypotheekbeschermer Interpolis keert niet uit na hartinfarct

Consument heeft een hypotheekbeschermingsverzekering afgesloten bij Interpolis via zijn adviseur Rabobank. Nadat hij op 11 augustus 2017 een hartinfarct heeft gehad heeft hij verzocht om een uitkering onder de verzekering. Aanvankelijk heeft verzekeraar direct gemeld geen uitkering te doen omdat sprake zou zijn van een eigenrisicoperiode van 360 dagen. Later is de claim alsnog in behandeling genomen maar is er discussie ontstaan. Consument heeft het verzoek van verzekeraar om toestemming te geven om medische informatie op te vragen geweigerd. Verzekeraar heeft die informatie nodig om te bepalen of sprake is van een ernstige ziekte.

De Geschillencommissie wijst de vordering van consument af nu consument geen medewerking heeft verleend in de zin van de voorwaarden. Ondanks herhaalde verzoeken van verzekeraar heeft consument geweigerd schriftelijke toestemming te geven voor het inwinnen van medische informatie. Nu consument hiertoe verplicht is, is verzekeraar in een daadwerkelijk redelijk belang geschaad nu verzekeraar die medische machtiging van consument nodig heeft om 6 maanden na het hartinfarct te kunnen vaststellen of sprake is van ernstige ziekte op grond van de voorwaarden en hiermee dus recht op uitkering bestaat. Zonder medische machtiging kan verzekeraar geen onderzoek doen. De medisch adviseur van verzekeraar moet zelf hierover een mening kunnen vormen. Verzekeraar is dus volgens de Commissie gerechtigd om de uitkering onder de hypotheekbeschermer te weigeren. Het gevorderde bedrag van € 5216,16 hoeft verzekeraar dan ook niet te betalen.

Schade door onjuiste ingevoerde gegevens overboekingen. Moet ABN AMRO betalen?

Consument heeft een aantal overboekingen gedaan van haar betaalrekening in Nederland naar haar betaalrekening bij een (buitenlandse) bank. Deze zijn echter nooit aangekomen. Na enige navraag door ABN AMRO zijn alsnog twee van de drie overboekingen doorgeboekt. De andere overboeking wordt teruggeboekt op de Nederlandse rekening maar het teruggeboekte bedrag is lager vanwege de geldende wisselkoers. Later blijkt dat de overboekingen niet konden worden uitgevoerd vanwege onjuist ingevoerde gegevens door consument.

Op grond van de algemene voorwaarden (art. 17 ABV) concludeert de Geschillencommissie dat de schade van consument voor haar eigen rekening moet blijven. Consument had er zelf moeten zorgen dat zij de juiste gegevens gebruikte voor de overboekingen.

Meerdere uitleg mogelijk Woonrust Hypotheek­beschermingsverzekering London?

Nadat consument werkloos is geworden heeft het UWV hem een werkloosheidsuitkering toegekend. Vervolgens is consument ziek geworden en is de uitkering omgezet in een ziektewetuitkering. Hierna heeft consument een beroep gedaan op de zogenoemde Woonrust Hypotheek­beschermingsverzekering bij London General Insurance. Deze biedt dekking tegen schade door arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid en kent in het geval werkloosheid een eigen-risicoperiode van 60 dagen. Verzekeraar heeft echter aangegeven niet tot dekking over te gaan. Verzekeraar meent dat consument niet werkloos was volgens de Werkloosheidswet en daarom geen aanspraak kon maken op een uitkering onder de betreffende verzekering. Volgens consument was hij werkloos maar tegelijkertijd ook ziek en op die grond ontving hij een ziektewetuitkering van het UWV. Consument vordert 11 maanden aanvullende uitkering ad € 425,52 per maand, vermeerderd met wettelijke rente in verband met de opgelopen vertraging.

De Geschillencommissie honoreert de klacht van consument nu niet kan worden uitgesloten dat consument de draagwijdte van de bepalingen in kwestie niet heeft begrepen, ook al zijn deze uit grammaticaal oogpunt correct opgesteld. De bepalingen laten ruimte voor de opvatting van consument dat deze ook kunnen zien op een uitkering op grond van de Ziektewet in verband met zijn werkloosheid. Op grond van de contra-proferentumregel ex art. 6:238 lid 2 BW kan in het midden blijven of dit de enige mogelijke lezing is of dat ook andere lezingen van de bepaling mogelijk zijn, nu op grond hiervan de voor consument meest gunstige redelijke lezing prevaleert.

Aangereden door onbekende scooter en daarmee Waarborgfonds gehouden tot schadevergoeding?

Consument fietste op 30 juni 2017 en is ten val gekomen met letselschade tot gevolg. Vervolgens heeft zij geprobeerd de letselschade en schade aan haar fiets te verhalen door bij het Waarborgfonds een verzoek tot schadevergoedingen in te dienen. Volgens consument is zij aangereden door een onbekend gebleven scooter. Er zijn geen getuigen bij het ongeval geweest. Het Waarborgfonds heeft hierop een onderzoek laten verrichten. Vervolgens is aan consument meegedeeld dat bij gebrek aan bewijs dat een motorrijtuig bij het ongeval betrokken is geweest, het Waarborgfonds niet tot vergoeding zal overgaan. Consument heeft bezwaar gemaakt tegen deze afwijzing en vordert bij het Kifid dat de geleden schade alsnog vergoed wordt door het Waarborgfonds.

De Geschillencommissie oordeelt dat consument moet aantonen dat zij daadwerkelijk is aangereden door een scooter. Dit kan onder meer overlegging van getuigenverklaringen of een expertiserapport. De enkele verklaring van consument al dan niet in de vorm van aangifte is onvoldoende nu het Waarborgfonds een en ander gemotiveerd betwist. Ook het ingeschakelde expertisebureau heeft geen bewijsmateriaal gevonden van de aanrijding en hiermee heeft het Waarborgfonds de schadeclaim dan ook mogen afwijzen. Nu niet is voldaan aan de bewijslast zoals neergelegd in art. 150 Rv, is niet komen vast te staan dat de schade door een ander motorrijtuig is veroorzaakt en de vordering wordt hiermee afgewezen.

Schade door verkeersruzie gedekt door verzekeraar Unigarant?

Voorafgaand aan een aanrijding tussen twee bestuurders is sprake geweest van een verkeersruzie. Consument heeft Unigarant als verzekeraar van de andere bestuurder aansprakelijk gesteld voor het veroorzaken en de gevolgen van de aanrijding. Volgens consument is sprake van een kopstaartbotsing en is de bestuurder van de achterop rijdende auto aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Unigarant heeft de claim van consument afgewezen omdat hij van oordeel is dat beide partijen ieder aansprakelijk zijn voor hun eigen schade op grond van art. 6:101 BW.

Ook de Geschillencommissie wijst de vordering van consument af. Hoewel vast staat dat de andere partij met zijn voertuig de achterzijde van de auto van consument heeft geraakt is dit gelet op de verkeersruzie tussen beide bestuurders, op zichzelf van te weinig betekenis om daaraan de conclusie te verbinden dat deze partij voor de (gehele) schade aansprakelijk is.

Beroep op ingaan nieuwe carenzperiode overlijdensrisicoverzekering door NN gerechtvaardigd?

In deze klachtprocedure gaat het, verkort samengevat, om de vraag of het beroep van Nationale Nederlanden op het ingaan van een nieuwe carenzperiode gerechtvaardigd is. De ex-echtgenote van consument heeft in 2002 een overlijdensrisicoverzekering gesloten met een einddatum van 20 augustus 2022, waarbij zij als verzekeringnemer en als verzekerde is vermeld. In 2010 heeft NN op verzoek van de ex-echtgenote de verzekering overgedragen naar het agentschap van een ander kantoor, waar consument werkzaam is. In verband met een betalingsachterstand op de verzekering heeft NN onder meer in 2014 herhaaldelijk brieven gezonden naar de ex-echtgenote. Als tussenpersoon is consument hierover geïnformeerd. In november 2014 heeft consument digitaal een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd bij verzekeraar met een nieuw polisnummer, een langere looptijd en een hoger verzekerd bedrag. Hierbij is consument als verzekering vermeld en de ex-echtgenote als verzekerde en een ingangsdatum van 18 november 2014. De ex-echtgenote van consument is in de polisvoorwaarden vermelde zogeheten carenzperiode van twee jaar na totstandkoming van de verzekering, door zelfdoding overleden. Consument vordert vervolgens bij het Kifid primair betaling van de verzekerde som van € 45.000 met polisnummer [1], en subsidiair betaling van € 60.000 op grond van de verzekering met polisnummer [2]. Volgens consument heeft NN in strijd met zijn zorgplicht gehandeld, althans is het beroep van NN op de uitsluiting in geval van zelfdoding binnen twee jaar (de carenzperiode) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

De Geschillencommissie komt tot de slotsom dat consument er niet op heeft mogen vertrouwen dat de nieuwe verzekering een voortzetting zou zijn van de oude verzekering, dat NN in dat kader niet is tekortgeschoten in de nakoming van een op hem jegens consument rustende zorgplicht en dat het onder die omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is als verzekeraar zich jegens consument beroept op de voor de aldus tot stand gekomen nieuwe verzekering – met een andere looptijd, premie en verzekerd bedrag – overeengekomen carenzperiode. De vordering wordt hiermee dus afgewezen.

Premieverhoging autoverzekering Allianz met bijna € 74. Volstaat uitleg van verzekeraar en mocht deze eenzijdig de verzekering aanpassen?

Allianz heeft de premie voor de lopende autoverzekering per 18 november 2016 verhoogd met bijna € 74. Consument heeft zich eerst bij verzekeraar beklaagd over het feit dat deze zijn vragen over de premieverhoging en berekening niet of onvoldoende heeft beantwoord. Consument vordert bij het Kifid dat verzekeraar inzicht verschaft in de premieberekening en de premieverhoging verlaagt. Een premieverhoging van 29% acht consument buitenpropor­tioneel en verzekeraar heeft geen verduidelijking voor de noodzaak van de verhoging gegeven.

Bij de Geschillencommissie gaat het om beantwoording van de vraag of de uitleg van Allianz voldoende is geweest en of deze bevoegd was om de verzekering en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden (de premie), eenzijdig aan te passen. De Commissie wijst de vorderingen van consument af. Tegenover de bevoegdheid van verzekeraar om op de verlengingsdatum de premie en de voorwaarden te wijzigen staat enerzijds zijn informatie- en motiveringsplicht en anderzijds de bevoegdheid van consument om te allen tijde de verzekering te beëindigen. Daarmee zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen voldoende in evenwicht. De Commissie acht de verstrekte informatie en genoemde opzegmogelijkheid door verzekeraar voldoende. Allianz was hiermee gerechtigd de premie (eenzijdig) aan te passen. Ook heeft verzekeraar voldoende inzicht gegeven in de opbouw van de premie. Een nadere specificatie van het premiebedrag is niet nodig volgens de Commissie. Als consument het premiebedrag niet acceptabel vindt, staat het consument vrij zich elders te laten verzekeren.

Schending precontractuele mededelingsplicht Allianz of te goeder trouw?

Klachtprocedure van consument jegens Allianz inzake de vraag of sprake is van schending van de precontractuele mededelingsplicht. Volgens consument was hij geheel te goeder trouw en heeft hij bepaalde medische feiten niet gemeld omdat hij de relevantie daarvan niet inzag. Het betroffen onschuldige klachten volgens consument die na korte duur weer over zijn gegaan en waarvoor nooit uitkering is gevraagd. Consument is zich er niet van bewust geweest dat hij ook melding moest maken van klachten die in zijn beleving niets voorstelden.

De Geschillencommissie oordeelt echter dat consument, gelet op de vraagstelling in de gezondheidsverklaring, melding had moeten maken van de betreffende medische klachten. Consument had behoren te begrijpen dat een juiste beantwoording van de gestelde vragen voor verzekeraar relevant was om zijn risico bij het eventueel aangaan van een verzekering met consument juist in te schatten. Hiermee heeft consument volgens de Commissie niet voldaan aan zijn mededelingsplicht. Bovendien zou volgens de Commissie bij kennis van de ware stand van zaken de aanvraag door een redelijk handelend verzekeraar niet geaccepteerd zijn. Hierbij zouden dan drie clausules aan de orde zijn geweest, één voor de knieën, één voor het eczeem en één voor de rug. Nu het in de arbeidsongeschiktheidsbranche niet gangbaar is om een verzekeringsovereenkomst met drie clausules aan te bieden zou geen verzekeringsovereenkomst tot stand zijn gekomen. Verzekeraar is dus geen uitkering verschuldigd en mocht na ontdekking van de schending van de precontractuele mededelingsplicht de overeenkomst opzeggen. Wel geeft de Commissie in overweging aan Allianz om de door consument betaalde premie te restitueren nu bij de verzwijging de opzet om verzekeraar te misleiden niet is komen vast te staan. De vordering wordt hiermee afgewezen.

Welke kosten zijn gedekt onder uitvaartverzekering Ardanta uit 1949?

Na het overlijden van de echtgenoot van consument ontstaat discussie met Ardanta inzake de vraag welke kosten vergoed worden onder de uitvaartverzekering. Verzekeraar (ASR Levensverzekering, h.o.d.n. Ardanta) heeft de kosten van opbaring en huur uitvaartcentrum niet vergoed. Consument wenst een hogere uitkering, zijnde een bedrag van ruim € 1700 voor de kosten van de uitvaart. Consument en de echtgenoot hadden in 1949 volgens consument de bedoeling om een uiterst verzorgde begrafenis te verzekeren. Een crematie was ten tijde van het afsluiten van de verzekering nog niet standaard en in die tijd werd een begrafenis anders geregeld dan tegenwoordig. De voorwaarden van de verzekeringen moeten volgens consument dan ook aansluiten bij deze tijd of als zodanig worden uitgelegd.

De Geschillencommissie beoordeelt de verschillende afzonderlijke posten en concludeert uiteindelijk dat verzekeraar nog een bedrag van € 769 moet vergoeden aan consument. Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Schorsing dekking autoverzekering gerechtvaardigd wegens betalingsachterstand? Wie moet RDW-boete betalen?

Consument klaagt jegens TVM Intermediair (h.o.d.n. TVM verzekeringen) inzake de gevolgen van een betalingsachterstand voor zijn autoverzekering. De vordering betreft het bedrag van de opgelegde RDW-boete van € 409. Volgens consument is de verzekering ten onrechte opgeschort omdat geen gebruik is gemaakt van alle mogelijke middelen om consument te bereiken. Op het moment van het versturen van de brieven was consument al maanden niet meer woonachtig op het adres waar de brieven zijn ontvangen. Ook was er sprake van correspondentie per

e-mail en had verzekeraar volgens consument hiervan gebruik moeten maken bij de aanmaningen.

De Geschillencommissie ziet dit echter anders en wijst de vordering af. Consument heeft verzekeraar niet geïnformeerd over de verhuizing en met het versturen van de betreffende brieven naar het laatst bekende adres heeft verzekeraar voldaan aan zijn wettelijke plicht. Voor zover consument zich op het standpunt stelt dat verzekeraar zijn mededelingen ook per e-mail had moeten sturen, kan dit niet slagen. Hierbij wordt verwezen naar Het Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst en GC Kifid, 2015-130. Aan het feit dat tussen consument en verzekeraar e-mail­contact heeft plaatsgevonden over de afwikkeling van een schade kan consument geen rechten ontlenen. Ook het beroep van consument op een vergelijkbare zaak (ECLI:NL:RBZWB:2015:2971) gaat niet op omdat consument niet heeft gesteld dat de brieven nooit zijn aangekomen op het oude huisadres. Verzekeraar mocht de verzekeringsdekking van consument dus schorsen en is niet gehouden de RDW-boete aan consument te vergoeden.

Vakantie vroegtijdig afgebroken zonder medische noodzaak?

Consument is samen met zijn partner op 19 februari 2017 voor een reis van drie maanden vertrokken. Op enig moment is consument opgenomen in het ziekenhuis vanwege darmklachten. Vanaf 23 maart 2017 heeft consument meerdere keren verzocht om repatriëring. Hierop heeft de Alarmcentrale steeds aangegeven dat er geen toestemming kon worden gegeven. Uiteindelijk is consument op eigen kosten teruggekeerd naar Nederland. Bij thuiskomst klaagt consument over het afwijzen door Allianz van het verzoek en de wijze waarop de Alarmcentrale heeft

gecommuniceerd. Bij het Kifid vordert hij vergoeding van telefoonkosten, medicijnen, taxiritten naar artsen en het ziekenhuis en de terugreis naar Nederland.

Met verzekeraar oordeelt de Commissie echter dat verzekeraar de schadeclaim terecht heeft afgewezen onder de reis- en annuleringsverzekering. Dat consument veel pijn heeft gehad staat niet ter discussie maar hieruit blijkt echter nog geen medische noodzaak tot terugkeer. Niet ter discussie staat dat consument vanwege zijn klachten zorg nodig had maar daaruit volgt nog geen verplichting voor Allianz om de kosten te vergoeden die consument gemaakt heeft. Allianz is hiermee niet toerekenbaar tekortgeschoten en de vordering wordt afgewezen.

Sprake van eigen gebrek bij gebarsten koelwaterslag motorboot?

Consument heeft een pleziervaartuigverzekering afgesloten voor zijn motorboot. Op enig moment is schade ontstaan en als oorzaak van de schade is vermeld dat de koelwaterslang is gebarsten waardoor water in de boot is gekomen. Hierdoor werkte de koelkast niet en moet de boot worden leeggepompt. Verzekeraar Delta Lloyd heeft de schadeclaim van consument afgewezen omdat de oorzaak van de schade slijtage is en deze oorzaak van dekking is uitgesloten onder de pleziervaartuigverzekering. De vordering bij het Kifid bedraagt bijna € 4000 en partijen twisten over de vraag of de oorzaak van de schade zoals vastgesteld door de expert als een eigen gebrek kan worden aangemerkt. Verzekeraar betwist dat sprake is van een eigen gebrek en stelt dat als de oorzaak wel als zodanig kan worden aangemerkt, de schade van dekking is uitgesloten omdat deze het gevolg is van slijtage.

De Geschillencommissie oordeelt dat gelet op de door de expert genoemde oorzaak van de schade niet kan worden gesproken van een eigen gebrek. Weliswaar wordt benoemd dat de slang in een kromming lag maar uit het rapport blijkt niet dat dit als een montagefout, of anderszins als een eigen gebrek, moet worden aangemerkt. De slotsom is dat de vordering wordt afgewezen. De vraag of sprake was van schade door slijtage is pas aan de orde als dekking onder de verzekering bestaat. Nu dat niet het geval komt de Commissie aan het beroep van verzekeraar op de uitsluiting voor schade door slijtage niet toe.

Rabobank niet tekortgeschoten als tussenpersoon inzake pensioenuitkering

Klachtprocedure van consument jegens Rabobank als tussenpersoon inzake de vraag of deze tekort is geschoten bij de afwikkeling van de pensioenverzekering bij verzekeraar X. Volgens consument valt het haar te verwijten dat consument zijn eerste pensioenuitkering pas in oktober 2017 heeft ontvangen.

De Geschillencommissie concludeert dat de vordering van consument moet worden afgewezen. Volgens het dossier heeft de adviseur van consument in eerste instantie aangegeven bij de Rabobank dat consument zijn verzekering wilde verlengen met een jaar. Begin september 2017 heeft diezelfde adviseur de Rabobank medegedeeld dat consument zijn verzekering niet wilde verlengen en het pensioenkapitaal moest worden overgedragen aan verzekeraar Y. Pas begin september 2017 mocht daarom van de Rabobank worden verwacht dat zij verzekeraar X de opdracht gaf om het pensioenkapitaal over te dragen. Gelet hierop en het gegeven dat verzekeraar X het pensioenkapitaal binnen redelijke termijn aan verzekeraar Y heeft overgemaakt, ziet de Commissie dan ook niet in dat de Rabobank is tekortgeschoten jegens consument.

Drie of toch twee pensioenverzekeringen?

Klachtprocedure van consument jegens Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen inzake de afwikkeling van een verzoek tot uitstel van de pensioendatum. Consument had oorspronkelijk een tweetal pensioenverzekeringen ondergebracht, waarvan één op basis van beleggingen. In mei 2015 ontving consument het bericht dat deze verzekeringen werden overgeheveld naar een nieuw polisnummer. Consument heeft aangegeven de pensioeningang uit te stellen met een jaar naar 1 oktober 2016. Om administratieve redenen zijn door Achmea drie nieuwe polisnummers aangemaakt. Vervolgens besloot consument om de einddatum met nog een jaar uit te stellen en een pensioen aan te kopen per 1 oktober 2017. Hiervoor heeft hij bij Aegon een offerte aangevraagd waarbij is uitgegaan van het drietal polisnummers, waar consument waardeoverzichten van had ontvangen. Achmea heeft uiteindelijk de waarde van de pensioenverzekeringen uit hoofde van twee polisnummers overgedragen aan Aegon. Consument meent in deze klachtprocedure nu recht te hebben op een bedrag van ruim € 17.000. Volgens consument is Achmea toerekenbaar tekortgeschoten door consument jarenlang informatie toe te sturen met betrekking tot de verzekering onder polisnummer 5 en vervolgens vlak voor het bereiken van de pensioendatum te stellen dat er sprake was van een fout. Deze verzekering heeft een wezenlijk onderdeel uitgemaakt van de financiële planning van consument.

De Geschillencommissie volgt dit standpunt echter niet en wijst de vordering van consument af. Consument mocht in redelijkheid niet aannemen dat hij bij de aankoop van zijn pensioen aanspraak kon maken op de waarde van een drietal verzekeringen in plaats van een tweetal verzekeringen. Consument kan zich niet op de fout van verzekeraar beroepen nu er bij consument geen gerechtvaardigd vertrouwen kon zijn dat hij een drietal polissen had. Naast de zorgvuldigheid die van verzekeraar mag worden gevergd mag de eigen verantwoordelijkheid van de consument niet uit het oog worden verloren. Wel had verzekeraar meer oplettend moeten zijn en een zorgvuldiger administratie moeten voeren. Onder deze omstandigheden bestaat er echter geen grond voor verzekeraar om aan consument een aanvullende uitkering te doen.

Cruisevakantie deels gemist door orkaan Irma. Onduidelijke reisverzekering Achmea?

Consument heeft als gevolg van een orkaan Irma haar verblijf moeten verlengen in een bepaalde stad. Hierdoor heeft zij wel de eerste week van een geboekte cruisevakantie gemist. Vervolgens ontstaat een discussie met Achmea over de gedekte schade onder de reisverzekering (Alles in één Polis waarvan onder meer een reis- en annuleringsverzekering deel uitmaakt). Verzekeraar heeft uitkering geweigerd maar coulancehalve wel een bedrag van € 400 voldaan. De reisverzekering biedt geen dekking voor de extra (verblijfs)kosten in verband met het verlengde verblijf. Volgens consument zijn de polisvoorwaarden onduidelijk en moeten deze op grond van de contra proferentemregel in haar voordeel worden uitgelegd. Hiermee zou verzekeraar alsnog dekking moeten bieden. Consument vordert dan ook vergoeding van een bedrag van € 4.600 wegens de niet genoten eerste week van de cruisevakantie en de extra hotelkosten inclusief maaltijden in verband met het verlengde verblijf.

De Geschillencommissie oordeelt dat de dekkingsweigering door Achmea terecht is geweest. Er is sprake van een duidelijk beding en hiermee is geen plaats voor toepassing van de contra-proferentumregel. Volgens de Commissie is er slechts één lezing mogelijk voor de betreffende bepaling. Het woord ‘vakantiehuis’ duidt zonder meer op een gebouwde woning die bestemd is als tijdelijk vakantieverblijf. Een cruiseschip kan niet aangemerkt worden als een vakantiehuis, aangezien een cruiseschip niet te kwalificeren valt als gebouwde woning. Ook is niet gebleken dat verzekeraar consument toezeggingen heeft gedaan omtrent het door verzekeraar of het Calamiteitenfonds uit te keren bedrag. Bovendien reikt de zorgplicht van verzekeraar in zijn algemeenheid niet zo ver dat hij (via de alarmcentrale) op eigen initiatief mededeling moet doen of eventuele (extra) kosten voor vergoeding in aanmerking komen op de reis- dan wel annuleringsverzekering.

Mag consument vertrouwen op uitkering niet bestaande pensioenpolis?

In 2009 heeft Delta Lloyd de Stamrechtverzekering van consument per vergissing omgezet naar een pensioenverzekering. Na ontdekking van deze vergissing heeft verzekeraar de Stamrechtverzekering op 22 januari 2014 met terugwerkende kracht hersteld, alsof deze niet was omgezet in de Pensioenverzekering. Hierbij heeft Delta Lloyd echter verzuimd de beëindiging van de Pensioenverzekering administratief te verwijderen, waardoor het leek alsof de Pensioenverzekering naast de Stamrechtverzekering bestond. Tussen 2011 en 2016 heeft Delta Lloyd meerdere waardeoverzichten en een expiratiebrief aan consument gestuurd van een niet overeengekomen Pensioenpolis.

Delta Lloyd heeft hiermee bij consument ten onrechte de indruk gewekt dat hij recht had op een uitkering onder de Pensioenpolis. Hiermee heeft Delta Lloyd onzorgvuldig

gehandeld maar consument mocht er niet op vertrouwen dat hij naast de uitkering onder de Stamrechtpolis ook een uitkering onder die Pensioenpolis zou ontvangen. De

aanspraak op een dergelijke uitkering is dus terecht afgewezen volgens de Commissie.

Termijn van ‘30 dagen’ in herinneringsbrief NN voldoet niet volgens Kifid

Consument heeft begin 2000 een gemengde levensverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. Deze verzekering voorziet in een uitkering van ruim € 88.000 bij in leven zijn van de zus op 3 februari 2028 of bij eerder overlijden van haar. Nadat eind 2016 de zus overleden is blijkt dat de verzekering een bedrag van ongeveer € 41.000 uitkeert aan consument als begunstigde. Dat is minder dan de helft van wat bij aanvang van de verzekering was afgesproken. De betreffende verzekering blijkt in september 2015 door NN premievrij te zijn gemaakt, vanwege een achterstand in premiebetaling. NN heeft in 2015 drie herinneringsbrieven gestuurd. In de laatste herinneringsbrief is door verzekeraar aan de zus van consument een termijn van 30 dagen gegeven om alsnog de achterstallige premie te voldoen. Omdat betaling uitblijft, wordt de verzekering premievrij voortgezet. Aan de zus wordt een nieuw polisblad gestuurd waarin het verzekerd kapitaal is gesteld op ruim € 41.000.

In deze klachtprocedure van consument moet de Geschillencommissie eerst de vraag beantwoorden of NN heeft voldaan aan zogenoemde waarschuwingsplicht zoals geregeld in artikel 7:980 BW. Heeft de verzekeraar de verzekerde en de begunstigde op de juiste manier geïnformeerd over de achterstallige premiebetaling en eventuele gevolgen? Volgens de wet moet de verzekeraar in een dergelijke herinneringsbrief minimaal een termijn van een maand geven om de achterstallige premie te voldoen. NN stelt dat de wettelijke termijn van een ‘maand’ moet worden uitgelegd als een termijn van ‘30 dagen’. De Commissie volgt deze redenering niet. Anders dan in eerdere uitspraken concludeert de Commissie dat een ‘maand’ niet in alle gevallen hetzelfde is als ‘30 dagen’. Kijkend naar de maanden van het jaar die variëren van 28 tot 31 dagen per maand, zou de wettelijke term ‘een maand’ tenminste 30,4 dagen moeten zijn. Uitgaan van een termijn van ‘30 dagen’ kan worden gezien als een afwijking die uitpakt in het nadeel van de verzekerde of begunstigde en dat mag wettelijk niet (art. 7:986 lid 3 BW). De Commissie concludeert dat met het noemen van een termijn van ‘30 dagen’ (in plaats van een maand) in de herinneringsbrief niet is voldaan aan de waarschuwingsplicht. Met als gevolg dat NN de verzekering niet premievrij had mogen maken. Consument mag er daarom van uitgaan dat de levensverzekering premiebetalend is blijven doorlopen tot het moment dat haar zus, de verzekeringnemer, is overleden eind 2016. Hiermee heeft consument recht op uitkering van het oorspronkelijk verzekerde kapitaal waarbij de nog niet betaalde premies hiervan worden afgetrokken. Met deze toewijzing van de vordering moet NN in aanvulling op het eerder uitgekeerde kapitaal, bijna € 44.000 betalen aan consument.

Dwaling AMEV Beleggingsverzekering?

Consument heeft bij een rechtsvoorganger van ASR een zogeheten AMEV Beleggingsverzekering afgesloten. Volgens consument heeft verzekeraar de op haar rustende informatie- en zorgplicht geschonden door hem onvoldoende te informeren over de werking van de beleggingsverzekering. Volgens consument heeft hij in de loop der jaren onvoldoende informatie ontvangen over de omvang van de kosten. Bij een juiste informatieverstrekking zou consument de beleggingsverzekering niet hebben afgesloten. Consument heeft een vergoeding gevorderd voor het feitelijk nadeel dat hij heeft geleden als gevolg van tekortkomingen van verzekeraar, zijnde het verschil tussen de inleg vermeerderd met wettelijke rente en de daadwerkelijke uitkering, becijferd op een bedrag van € 33.301 te vermeerderen met door hem gemaakte kosten van rechtsbijstand. Eerder heeft de Geschillencommissie (GC 2017-343) in de klachtprocedure van consument de vordering afgewezen.

De Commissie heeft overwogen dat consument geen beroep kan doen op dwaling en dat geen sprake is van causaal verband tussen de aan verzekeraar verweten tekortkoming en de volgens consument geleden schade. Ook de Commissie van Beroep handhaaft deze eerdere beslissing van de Geschillencommissie. Volgens de Commissie heeft belanghebbende in beroep geen, althans onvoldoende onderbouwde grieven gericht tegen de vaststelling van de Geschillencommissie. Belanghebbende heeft volstaan met de klacht dat verzekeraar hem niet voldoende heeft gewaarschuwd voor de hoge kosten. Hij heeft niet bestreden het oordeel van de Geschillencommissie dat hij bij het afsluiten van de verzekering niet is afgegaan op de informatie die verzekeraar heeft verstrekt, maar op de mededelingen van de tussenpersoon over de aard, werking en risico’s van de verzekering. Nu dit wel op de weg van belanghebbende had gelegen is de vordering niet toewijsbaar.

Schadeclaim gestolen fiets na artsbezoek. Fiets op slot of toch niet?

Consument klaagt dat Unigarant onterecht zijn schadeclaim heeft afgewezen nadat zijn fiets is gestolen bij een artsbezoek. De fiets is verzekerd tegen diefstal voor een bedrag van € 1899 zijnde de aankoopprijs. De voorwaarden van de betreffende fietsverzekering eisen voor een recht op dekking dat alle originele fietssleutels aan verzekeraar worden toegestuurd. Hierbij moet tenminste één sleutel zijn met gebruikssporen. Volgens consument is de fietssleutel uit de jaszak van consument weggenomen, waardoor er sprake is van overmacht.

De Geschillencommissie ziet dit echter anders nu consument voldaan heeft aan de betreffende voorwaarden van de fietsverzekering. Consument heeft niet op andere wijze aangetoond dat de fiets daadwerkelijk op slot stond en dat verzekeraar niet in een daadwerkelijk, praktisch belang is geschaad. De omstandigheden in het geval van consument zijn anders dan de casus die leidde tot de uitspraak Kifid GC nr. 2017-206. Hiermee bestaat dus geen recht op dekking onder de fietsverzekering en wordt de vordering afgewezen.

Consument niet op hoogte van medische klachten echtgenote bij aanvraag overlijdensrisicoverzekering

Consument heeft op naam van zijn echtgenote een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij Delta Natura- en levensverzekeringen. Na het overlijden heeft verzekeraar de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens ingeschakeld en deze heeft vastgesteld dat de gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld. Consument heeft de aanvraag ingediend en stelt niet op de hoogte te zijn geweest van de klachten van de echtgenote.

De Geschillencommissie heeft eerder geoordeeld dat Dela er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de gezondheidsverklaring door de echtgenote van consument is ingevuld. De uiteenzetting van verzekeraar van zijn acceptatiebeleid komt de Commissie voor als het acceptatiebeleid van een redelijk handelend verzekeraar. Het beroep op art. 7:930 lid 4 BW was dus terecht volgens de Commissie. Ook de Commissie van Beroep oordeelt nu in gelijke zin en handhaaft de eerdere beslissing van de Geschillencommissie (GC 2018-081). Onder verwijzing naar art. 7:928 BW concludeert de Commissie van Beroep dat van zowel belanghebbende als van diens echtgenote mocht worden verwacht dat zij aan verzekeraar de informatie zou(den) verstrekken die bij de echtgenote bekend was of haar bekend behoorde te zijn en van belang was of zou kunnen zijn voor de beslissing van verzekeraar of zij en – zo ja – op welke voorwaarden de aangevraagde

verzekering wilde sluiten. Dela was dus gerechtvaardigd om niet over te gaan tot uitkering van een bedrag van € 150.000, zijnde het verzekerde bedrag krachtens de op het leven van de echtgenote van belanghebbende afgesloten overlijdensrisicoverzekering.

Vrije advocaatkeuze als zaak geen redelijke kans van slagen heeft?

Klachtprocedure van consument inzake de bij Achmea afgesloten rechtsbijstandverzekering. Volgens consument heeft hij recht op vrije advocaatkeuze in een geschil met de gemeente. Het onderliggende geschil betrof een aantal bouwactiviteiten van de buurman van consument die op zijn perceel een carport, een aanbouw en een zwembad had gerealiseerd. Consument wenste dat Stichting Achmea Rechtsbijstand haar zou bijstaan tegen het besluit van de gemeente om aan de buurman vergunningen te verlenen voor de bouwactiviteiten. Zeker nu consument al bijna 40 jaar voor rechtsbijstand bij verzekeraar is verzekerd en niet eerder een beroep op de dekking van de verzekering heeft gedaan, mocht hij een andere opstelling verwachten van verzekeraar. Ook Achmea erkent dat consument in geval van een gerechtelijke of administratieve procedure een externe advocaat mag inschakelen. Hierbij moet echter wel sprake zijn van dekking onder de rechtsbijstandverzekering. De voorwaarden bepalen dat voor dekking wel sprake moet zijn van een zaak met een redelijke kans van slagen. Consument heeft geen gebruik gemaakt van de door

verzekeraar aangeboden geschillenregeling.

De Geschillencommissie volgt het standpunt van verzekeraar en oordeelt dat verdere rechtsbijstand inderdaad niet hoeft te worden verleend, nu dekking ontbreekt.

Nieuwe voorwaarden kredietverzekering van toepassing op lopende verzekering?

Consument klaagt bij het Kifid dat zijn partner wel degelijk recht heeft op dekking wegens werkloosheid. Via ICS heeft consument kredietverzekeringen van BNP Paribas Cardif gekoppeld aan zijn creditcards. Zijn partner beschikt over eigen creditcards en daarbij geldt volgens de oorspronkelijke verzekeringsvoorwaarden een beperkte dekking, alleen voor overlijden. De dekking voor partners is in recentere verzekeringsvoorwaarden uitgebreid voor onder meer werkloosheid. Volgens consument heeft een medewerker van ICS hem toegezegd dat er dekking bestond voor de werkloosheid van zijn partner.

De Geschillencommissie volgt consument echter niet in zijn stelling dat hij gerechtvaardigd op een toezegging heeft vertrouwd. Ook kan consument geen rechten ontlenen aan recentere verzekeringsvoorwaarden die niet van toepassing zijn verklaard op de lopende verzekering van zijn partner. Verzekeraar heeft hiermee de dekking mogen afwijzen.

Te late uitbetaling afkoopbedrag beleggingsverzekering? Welke verwerkingstermijn is redelijk?

Klachtprocedure inzake de vraag of Achmea het afkoopverzoek van consument voldoende voortvarend heeft afgehandeld. Ook ligt de vraag voor of consument verzekeraar aansprakelijk kan houden voor de schade die consument stelt te hebben geleden omdat verzekeraar hem niet heeft bevestigd dat de afkoopsom zonder vertraging op de bankrekening van consument zou worden bijgeschreven.

Consument vordert een bedrag van € 3250 wegens het rendement dat hij heeft gederfd als gevolg van de late uitbetaling van het afkoopbedrag, als gevolg waarvan consument niet op 2 januari 2018 maar pas op 8 januari 2018 de gewenste aandelen heeft kunnen aankopen. Ook meent consument recht te hebben op wettelijke rente over het gevorderde bedrag.

De Geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar voldoende voortvarend heeft gehandeld. Een verzekeraar dient het afkoopbedrag binnen een redelijke termijn over te maken. Aan deze voorwaarde heeft Achmea volgens de Commissie in het onderhavige geval ruimschoots voldaan. Binnen twee dagen na de afkoopdatum op vrijdag 5 januari 2018 is het afkoopbedrag op de bankrekening bijgeschreven van consument. Zie Geschillencommissie Kifid 21 april 2015, GC 2015-027, waaruit volgt dat ook een langere verwerkingstermijn van 10 dagen als redelijk wordt beoordeeld. Dat consument te kennen heeft gegeven dat hij het afkoopbedrag direct in privé in aandelen wenste te beleggen en daarom gebaat is bij een zo snel mogelijke herinvestering, doet niet een verplichting ontstaan voor verzekeraar het afkoopbedrag op een zo kort mogelijke termijn over te maken.

Onvoorzien binnendringen neerslag?

Consument is eigenaar van een appartement in een appartementencomplex en via zijn vereniging van eigenaren is hij meeverzekerd op de opstalverzekering. Op 12 november 2017 heeft hij schade gemeld bestaande in het rotten van het hout van de schuifpui op de begane grond aan de buitenkant van zijn woning. Volgens consument is de schuifpui verzadigd geraakt door herhaaldelijke neerslag. Achmea meent dat geen sprake is van plotseling en onvoorzien binnendringen van neerslag in het gebouw, zoals omschreven in de primaire dekkingsomschrijving in de voorwaarden van de opstalverzekering.

Ook de Geschillencommissie wijst de klacht af. Volgens de Commissie heeft consument niet concreet gemaakt dat schade is ontstaan door het plotseling en onvoorzien binnendringen van de schuifpui. Onduidelijk is immers hoe het regenwater in de schuifpui terecht is gekomen.

Verzekeraar voldaan aan waarschuwingsplicht ex art. 7:980 BW?

Consument heeft bij verzekeraar een overlijdensrisicoverzekering lopen. Ten gevolge van het overlijden van de partner van consument, vordert consument een bedrag van € 300.006 onder deze verzekering. Verzekeraar stelt hiertoe niet gehouden te zijn, omdat sprake is geweest van achterstallige premiebetaling, waardoor de verzekering is komen te vervallen.

De Geschillencommissie oordeelt echter dat verzekeraar niet heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht ex artikel 7:980 BW. Volgens de Commissie is niet vast komen te staan dat verzekeraar hieraan heeft voldaan. Omdat verzekeraar niet de juiste termijn in de herinneringsbrieven heeft genoemd, waarbinnen consument de achterstallige premie zou moeten betalen, heeft verzekeraar niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht. De overlijdens­risicoverzekering is hiermee niet komen te vervallen en verzekeraar is alsnog gehouden tot uitkering.

Tussenpersoon aansprakelijk voor schending precontractuele mededelingsplicht woonlastenverzekering?

Klachtprocedure van consument jegens tussenpersoon Hypodroom Financiële Dienstverlening (Ben’s Hypotheekhuis). Consument heeft via zijn tussenpersoon een hypotheek en een woonlastverzekering gesloten bij RiMaXX International N.V. (Credit Life International Schade). Nadat consument arbeidsongeschikt is geraakt is zijn claim onder de woonlastverzekering afgewezen wegens schending van zijn precontractuele mededelingsplicht. Consument heeft de vraag in de gezondheidsverklaring of hij voor psychische klachten ooit behandeld is ontkennend beantwoord, terwijl hij in 2003 opgenomen is geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. Een jaar voor het aangaan van de betreffende verzekering heeft consument in een oriënterend gesprek met de tussenpersoon de opname in het psychiatrisch ziekenhuis aangegeven. Hierop heeft de tussenpersoon geantwoord dat het medisch verleden ouder dan 10 jaar geleden geen probleem vormde voor het sluiten van een hypotheek met maandlastenbeschermer. Consument klaagt bij het Kifid dat de tussenpersoon de gezondheidsverklaring heeft ingevuld en daarbij melding had moeten maken van de ziekenhuisopname. Hij vordert vergoeding van de reeds misgelopen uitkering onder de woonlastverzekering en de toekomstig te lijden schade doordat niet is overgegaan tot uitkering onder de verzekering. Volgens consument is de tussenpersoon tekort­geschoten in zijn zorgplicht.

De Geschillencommissie wijst de vordering echter af. Volgens de Commissie heeft consument ten onrechte vertrouwd op de door tussenpersoon tijdens het oriënterende gesprek een jaar eerder verstrekte algemene informatie. Van een tussenpersoon kan niet worden verlangd dat hij informatie over het medische verleden die consument ongeveer een jaar eerder tijdens een algemeen, oriënterend gesprek aan hem had meegedeeld, onthoudt of vastlegt in een dossier en bij het adviesgesprek in 2014 weer ter sprake brengt. Consument was verantwoordelijk voor de gezondheidsverklaring en hij mocht er niet van uit gaan dat de gestelde vraag naar zijn medisch verleden ontkennend mocht worden beantwoord. Van enige zorgplichtschending door de tussenpersoon is dus ook geen sprake, aldus de Commissie.

Consument afdoende geïnformeerd over gevolgen meeverzekeren overlijdensrisico?

Consument vordert in deze klachtprocedure dat Delta Lloyd het verschil tussen de initieel verzekerde kapitalen en de uiteindelijk uitgekeerde kapitalen moet vergoeden. Volgens consument is hij in 2005 niet geïnformeerd over de financiële consequenties van het meeverzekeren van het overlijdensrisico. Als consument op de hoogte was geweest van het gegeven dat het meeverzekeren van het overlijdensrisico een aanzienlijke verlaging van het verzekerd kapitaal bij leven met zich bracht, had consument afgezien van de overlijdensdekking. De vordering komt neer op een bedrag van € 1836.

De Geschillencommissie oordeelt dat consument voldoende is geïnformeerd over de gevolgen van het meeverzekeren van het overlijdensrisico. Uit de offerte blijken volgens de Commissie duidelijk de gevolgen van het meeverzekeren van de overlijdensdekking voor het verzekerde kapitaal op de einddatum. Als dit voor consument desondanks niet duidelijk was of niet met de verlaging van het verzekerde kapitaal wenste in te stemmen, had het op de weg van consument gelegen om hierover contact op te nemen met verzekeraar. Dit nalaten kan verzekeraar niet worden verweten. Ook heeft consument onvoldoende aannemelijk gemaakt dat verzekeraar een te hoge premie zou hebben berekend voor de overlijdensrisicodekking. Nu verzekeraar niet is tekortgeschoten bestaat er ook geen reden tot het doen van een aanvullende uitkering.

Ondanks te late melding trekt Allianz aan het kortste eind in dekkingsgeschil

Dekkingsgeschil tussen consument en Allianz. Consument heeft een beroep gedaan op zijn zogeheten Verzekerd Wonen pakketverzekering bij Allianz. Aanleiding hiervoor was een geschil met de gemeente over een lekkage onder het dakterras bij zijn woning. Door de advocaat van de betreffende gemeente is consument bij brief van 20 juli 2017 aansprakelijk gesteld en Allianz heeft het verzoek om dekking afgewezen. Volgens Allianz is de schade te laat gemeld en is hij daardoor in zijn belangen geschaad. Onder verwijzing naar art. 11 lid 1 van de voorwaarden AVP07 stelt verzekeraar dat het niet-nakomen van de tijdige melding leidt tot het verval van het recht op uitkering als verzekeraar in een redelijk belang is geschaad. De Geschillencommissie honoreert echter de klacht van consument.

De Commissie concludeert dat in dit betreffende artikel niet valt te lezen dat verzekeraar jegens consument heeft bedongen dat het recht op uitkering wegens het niet-nakomen van de in art. 9 genoemde verplichtingen vervalt voor het geval hij daardoor in een redelijk belang is geschaad. Verzekeraar heeft hiermee dus geen verval van recht als bedoeld in art. 7:941 lid 4 BW bedongen. Allianz kan zich hier dan ook niet op beroepen. Als en voor zover sprake is van onder de verzekering gedekte schade zal verzekeraar dan ook dekking moeten verlenen. Wel is het maar zeer de vraag of in dit geval daarnaast nog daadwerkelijk sprake is van enige onder de aansprakelijkheidsverzekering gedekte schade. Het beroep van Allianz op verval van recht faalt in ieder geval en Allianz is gehouden om de claim van consument onder de aansprakelijkheidsverzekering alsnog in behandeling te nemen. In zoverre wordt de vordering van consument dus toegewezen.

Terechte registratie persoonsgegevens in registers?

Consument vordert doorhaling van de registratie van zijn persoonsgegevens in het Incidentenregister en EVR. Ook wenst hij de intrekking van de melding van de incidentenregistratie aan het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit en een vergoeding van de kosten van zijn gemachtigde van bijna € 2000.Volgens verzekeraar komt de door consument geclaimde schade op meerdere punten overeen met de door de vorige eigenaar van de auto in 2016 geclaimde schade.

De Geschillencommissie wijst alle vorderingen jegens Achmea af. De duur en registratie van de persoonsgegevens van consument acht de Commissie terecht en proportioneel. De Commissie stelt vast dat verzekeraar geslaagd is in het bewijs dat consument opzettelijke een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven over de schade aan zijn auto. Daarmee is sprake van een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld. Verzekeraar hoeft bovendien de melding aan het CBV niet in te trekken.

Kansschade? Terechte klacht Koopsom Beleggings Polis ABN AMRO?

Klachtprocedure van consument jegens ABN AMRO inzake een lopende Koopsom Beleggings Polis. Consument meent recht te hebben op een vergoeding van € 7000. Aan de orde is de vraag of verzekeraar toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn zorgplicht. Volgens consument heeft ABN AMRO haar ten tijde van het afsluiten van de beleggingsverzekering niet volledig geïnformeerd over de voorwaarden die gelden bij het uitstellen van de eind­datum. Pas op dat moment, te weten 20 jaar na dato, heeft ABN AMRO haar geattendeerd op het feit dat de overlijdensuitkering opnieuw gedurende de eerste helft van de verlengde looptijd zal worden beperkt tot 90% van de opgebouwde waarde.

De Geschillencommissie concludeert tot afwijzing van de vordering van consument. Hierbij wordt mede gekeken naar het advies van het Rapport van de werkgroep levensverzekeringen WTV-IB van 4 juni 1993 die betrekking hebben op de situatie dat de verzekeringnemer besluit om de looptijd van de overeenkomst te verlengen. Volgens de Commissie kan verzekeraar geen verwijt worden gemaakt over de wijze waarop het verzoek van consument is uitgevoerd en in de polis vastgelegd. Ook nu is verzekeraar gehouden om gedurende de eerste helft van de verlengde looptijd de uitkering bij overlijden van consument te beperken tot 90% van de opgebouwde waarde. Wel had verzekeraar deze beperkende voorwaarde moeten opnemen in de aanvullende voorwaarden. Hiermee is verzekeraar tekortgeschoten in haar zorgplicht. Vast staat dat consument hierdoor de kans heeft gemist om al in 1998 voor een looptijd van 30 jaar te kiezen. Toch leidt deze kansschade niet tot schadevergoeding. Het paste in de toenmalige tijdsgeest om rond de 60-jarige leeftijd te stoppen met werken en met één of meer lijfrenteverzekeringen de periode tot de ingangsdatum van de AOW te overbruggen. Omdat het causaal verband tussen de ondeugdelijke informatie en de kansschade van consument niet aannemelijk is geworden, heeft consument geen recht op schadevergoeding.

Schadeclaim gestolen (o.a.) navigatiesysteem. Uitleg voorwaarden autoverzekering Aegon ten gunste verzekerde?

Consument vordert een aanvullende schadevergoeding van ruim € 2000 vermeerderd met wettelijke rente van Aegon. Uit de auto van consument zijn onder andere het navigatiesysteem, de radio cd-speler, het stuurwiel en de airbags gestolen. Volgens consument heeft Aegon ten onrechte zijn gestolen navigatiesysteem aangemerkt als accessoire en op basis hiervan slechts de dagwaarde vergoed. In de klachtprocedure bij de Geschillencommissie gaat het om de vragen hoe de betreffende voorwaarden van de autoverzekering moeten worden uitgelegd. En of consument er redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat op grond van deze artikelen het navigatiesysteem niet als accessoire kan worden gedefinieerd en aanspraak kan maken op vergoeding van de vervangingskosten voor het navigatiesysteem.

De Geschillencommissie wijst de vordering tot vergoeding van de vervangingskosten van het navigatiesysteem toe. Gelet op de onduidelijkheid, de gebruikte begrippen dekken elkaar niet geheel en sluiten elkaar ook niet uit, dient volgens de Commissie de meest gunstige bepaling te gelden. Dit brengt mee dat op grond van de contra proferentemregel ex art. 6:238 lid 2 BW in het midden kan blijven of de lezing van consument de enige mogelijke lezing is dan wel dat er ook andere lezingen mogelijk en denkbaar zijn (zie ook GC Kifid 2015-225). Op grond hiervan prevaleert een voor consument meest gunstige redelijke lezing in geval meerdere lezingen mogelijk zijn. De vraag of het door verzekeraar gehanteerde afschrijvingspercentage voor navigatiesystemen redelijk is, acht de Commissie niet meer relevant, nu de vordering van consument wordt toegewezen.

Echtgenote weet van niets. Verzekeraar terecht medewerking aan verzoek tot afkoop verleend?

In deze beroepsprocedure van consument jegens SRLEV N.V. gaat het om de vraag of verzekeraar terecht heeft meegewerkt aan het afkoopverzoek van haar (inmiddels) overleden echtgenoot. De echtgenoot van consument had sinds 2002 een gemengde verzekering bij verzekeraar en deze voorzag in een uitkering bij leven op de einddatum of bij overlijden voor de einddatum. De echtgenoot van consument was zowel (enig) verzekeringnemer als (enige) verzekerde op deze overeenkomst. Kennelijk op zijn verzoek heeft verzekeraar bij brief van 7 februari 2014 een afkoopofferte verstrekt en na schriftelijk akkoord heeft verzekeraar een afkoopwaarde van bijna € 36.000 uitgekeerd. Op 14 oktober 2015 is de echtgenoot van consument overleden. Consument klaagt dat verzekeraar heeft toegestaan dat de verzekeringen van haar echtgenoot zijn afgekocht, zonder dat consument daarvoor toestemming heeft verleend. Volgens consument maakte de verzekeringsovereenkomst onderdeel uit van de gemeenschap van goederen tussen haar en de echtgenoot en stelt zij dat zowel de echtgenoot als zij zelf gelijkelijk bevoegd waren alles binnen die gemeenschap te beheren. Op grond van art. 1:89 BW is de afkoop volgens consument vernietigbaar nu consument als mede-eigenaar van de bezittingen en medeschuldenaar voor de hypothecaire lening toestemming had moeten vragen. Consument vordert een bedrag van ruim € 102.721 van verzekeraar.

De Geschillencommissie heeft eerder de klacht ongegrond verklaard. Verzekeraar heeft volgens de Geschillencommissie terecht medewerking verleend aan het verzoek tot afkoop van de verzekeringnemer. Ook de Commissie van Beroep handhaaft dit eerdere oordeel en concludeert dat de bezwaren die belanghebbende in beroep heeft aangevoerd, ongegrond zijn. Hiertoe wordt voorop gesteld dat de echtgenoot als verzekeringnemer bevoegd was om alleen, dus zonder instemming van belanghebbende, te beslissen over afkoop van de door hem gesloten verzekering, tenzij belanghebbende de begunstiging al had aanvaard. Aanvaarding moet plaatsvinden door middel van een schriftelijke of elektronische verklaring aan verzekeraar, met schriftelijke of elektronische toestemming van de echtgenoot (art. 7:969 BW). In dit geval heeft een aanvaarding van de begunstiging op deze wijze niet plaatsgevonden. Dit brengt mee dat het uitgangspunt is dat de echtgenoot op grond van het verzekeringsrecht voor de afkoop geen toestemming van belanghebbende nodig had. Verzekeraar kon aan de afkoop van de verzekeringsovereenkomst meewerken, zonder te verlangen dat de echtgenoot van consument een bewijs van toestemming van consument moest overleggen. SRLEV heeft dan ook terecht medewerking verleend aan het verzoek tot afkoop van de verzekernemer.

Schending mededelingsplicht inkomensbeschermingsverzekering BNP Paribas Cardif?

Consument heeft een inkomensbeschermingsverzekering (Woongarant Plan Inkomenbescherming met dekking bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) aangevraagd bij BNP Paribas Cardif. Volgens verzekeraar heeft hij hierbij zijn precontractuele mededelingsplicht geschonden. De vraag of hij ooit voor psychische klachten een arts of specialist heeft geraadpleegd, heeft hij ten onrechte negatief beantwoord. Volgens consument waren zijn klachten niet van zodanige aard dat hij ze aan verzekeraar had moeten melden (GC Kifid 2016-547).

Volgens de Geschillencommissie zou een redelijk handelend verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken de aanvraag niet geaccepteerd hebben. In dat geval zou een uitsluitingsclausule voor psychische klachten zijn opgenomen en de klachten waarvoor consument nu een beroep op de verzekering heeft gedaan vallen onder die clausule. Hiermee is volgens de Commissie verzekeraar dus geen uitkering verschuldigd aan consument. Ook de klachten van consument over het handelen van verzekeraar naar aanleiding van de ingediende schadeclaim worden verworpen.

Actieve informatieplicht omtrent goedkopere overlijdensrisicoverzekeringen?

Consument heeft op 5 mei 2007 een overlijdensrisicoverzekering bij zijn (voormalige) werkgever ABN AMRO afgesloten. Eind augustus 2017 heeft consument van ABN AMRO een brief ontvangen waarin hij in de gelegenheid werd gesteld om een nieuwe verzekering af te sluiten tegen een lager premie in verband met de hogere levensverwachting van de Nederlandse bevolking. In deze klachtprocedure vordert consument een bedrag van € 2500 vermeerderd met wettelijke rente. Volgens consument is er sprake van zorgplichtschending door verzekeraar nu deze veel eerder erop had moeten wijzen dat de premies voor een vergelijkbare overlijdensrisicoverzekering de laatste jaren een sterke daling lieten zien. De over de afgelopen 10 jaar te veel betaalde premies moeten volgens consument dan ook gerestitueerd worden.

De Geschillencommissie oordeelt echter dat verzekeraar niet gehouden was om consument op een eerder moment actief te informeren over mogelijk goedkopere alternatieven voor de door hem gesloten overlijdensrisicoverzekering. De Commissie stelt hierbij voorop (zie ook GC 2018-087) dat een verzekeraar de beleidsvrijheid heeft om zelf de prijs te bepalen waarvoor hij zijn producten aanbiedt. Deze prijs was consument bereid te betalen en van enige misleiding door verzekeraar is geen sprake. Het Nederlands recht voorziet er niet in dat overeenkomsten eenzijdig kunnen worden gewijzigd op basis van louter voortschrijdend inzicht van een van de contractspartijen. Verzekeraar is bovendien niet verplicht om consument gedurende de looptijd van de verzekering te informeren over de prijsstelling van nieuwe vergelijkbare producten. Dat verzekeraar consument in augustus 2017 desalniettemin toch een nieuw voorstel heeft gedaan, maakt nog niet dat consument aanspraak zou kunnen maken op restitutie van een deel van de premie.

Gestolen sieraden niet volledig vergoed. Uitleg begrip ‘lijfsieraad’. Terechte klacht bij Kifid?

Na een woninginbraak heeft consument een claim ingediend bij Aegon. In deze klachtprocedure vordert consument een betaling van € 16.544 zijnde de niet vergoede dagwaarde van gestolen horloges. Consument heeft betwist dat de voorwaarden, waarin staat dat lijfsieraden ook horloges omvatten, van toepassing zijn omdat hij deze nooit heeft ontvangen. Aegon heeft aangegeven de schade-uitkering voor lijfsieraden inclusief horloges te mogen beperken tot € 4162,91 omdat partijen dit maximum zijn overeengekomen.

De Geschillencommissie oordeelt met verzekeraar dat consument alleen aanspraak kan maken op vergoeding van het uitgekeerde bedrag. Volgens de Commissie zijn partijen inderdaad een verzekerd bedrag voor lijfsieraden overeengekomen van € 4162,91 zoals vermeld op het polisblad. Onder verwijzing naar de nodige rechtspraak stelt de Commissie hierbij de betekenis van het begrip ‘lijfsieraad’ door uitleg vast. Onder het begrip ‘lijfsieraad’ moet volgens de Commissie, ook zonder toepassing van de voorwaarden, een horloge begrepen worden. Ook kan verzekeraar geen verwijt worden gemaakt van zorgplichtschending door consument onvoldoende te adviseren c.q. waarschuwen dat lijfsieraden maar verzekerd zijn tot een bedrag ad € 4162,91. Verzekeraar had geen aanleiding om bij consument nader aandacht te vragen voor de dekkingslimiet voor lijfsieraden omdat niet gebleken is dat verzekeraar wist dat consument lijfsieraden had met een aanzienlijk hogere waarde dan de dekkingslimiet en er dus sprake was van onderverzekering.