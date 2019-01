‘Eezycom Voice AI’ verbetert klantenservice

Artificial intelligence (AI) gaat de komende jaren terrein winnen. Daarover zijn alle experts het wel eens. Na jaren van interessante experimenten en diverse proefballonnetjes zijn we sinds enige tijd ook zover dat deze technologie concreet en efficiënt toegepast kan worden.

Heel veel organisaties maken al gebruik van AI, bijvoorbeeld door middel van chatbots op hun website. Het bedrijf 10FORIT gaat echter nog een stap verder door de gehele omnichannelketen hierbij te betrekken door middel van Eezycom Voice AI.

Wat is Voice AI?

Simpel gezegd: u belt een organisatie op, u stelt een vraag en u krijgt het juiste antwoord of de juiste oplossing aangeboden. Iets minder simpel gezegd: ongeveer 60% van de vragen die bij de klantenservice van een bedrijf binnenkomen, zijn generieke vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een abonnementsvorm aanpassen (mobiel, krant etc.), een adreswijziging doorgeven of een vraag over een factuur. Met behulp van onze adviseur worden alle vragen in kaart gebracht en de antwoorden daarop geformuleerd. Daarna worden deze vragen en antwoorden in Eezycom Voice AI gezet en staat het systeem klaar om uw klanten binnen een digitaal domein van de juiste informatie te voorzien.

Zelflerend of reviewen

Eezycom Voice AI is dusdanig ingericht dat het systeem op verschillende manieren zijn kennis kan verrijken. Het intelligente deel van deze oplossing zit hem in het feit dat het mogelijk is het systeem zelf relevante informatie aan de database te laten toevoegen. Het is dus zelflerend. Als dat nog een stap te ver is kan er ook voor gekozen worden om Voice AI een voorstel te laten doen voor een aanpassing of toevoeging. Hierbij wordt manueel door een eindverantwoordelijke toestemming gegeven om een bepaalde oplossing aan het systeem toe te voegen.

Alle kanalen verbonden

Eezycom Voice AI kan ingezet worden om klanten, zonder tussenkomst van een callcenter-medewerker, van de juiste informatie te voorzien. Maar het kan meer. In principe kan ieder communicatiekanaal aangesloten worden op de applicatie en is het mogelijk bepaalde geautomatiseerde acties te verrichten. Zo kan het systeem een vooraf bepaalde betalingsregeling aanbieden tijdens het gesprek met een klant. Naast het aanbieden van deze betalingsregeling stuurt het Eezycom-platform ook geautomatiseerd de acceptgiro’s of e-mails met betaallinks toe zodat het de klant zo eenvoudig mogelijk gemaakt wordt om aan de, via Voice AI gemaakte, afspraken te voldoen.

Toepassingsgebieden

De komst van Voice AI biedt voor vele organisaties in verschillende branches mogelijkheden. Een aantal toepassingsgebieden treft u hieronder ter inspiratie. Schroom dus niet contact met ons op te nemen als u zelf nog andere mogelijkheden ziet binnen uw bedrijf.

Incasseren met of zonder betalingsregeling

Automatische verzending van een acceptgiro of betaal-link (via SMS, whatsApp, e-mail, post)

Kopiefactuur opvragen met automatische verzending

Offerte aanvraag met automatische verzending

Na uitleg over een specifiek onderwerp automatisch handleidingen en/of instructievideo’s verzenden

Abonnementen verlengen en/of aanpassen

De mogelijkheden zijn eindeloos en willen graag met u van gedachten wisselen over de mogelijkheden van Voice AI binnen uw organisatie. Er is zeker meer mogelijk dan veel mensen voor mogelijk houden.

Neem voor een persoonlijk advies contact op met Michelle Filbri via support@10forit.com of bel naar +31880016604.

Dit artikel is gesponsord door 10FORIT