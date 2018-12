Assicuro brengt Masterpiece terug op Nederlandse markt

Assicuro heeft al jaren een vooraanstaande positie in het verzekeren van particulieren in het hogere segment. Mede dankzij die status gaat het Limburgse bedrijf de Masterpiece-pakketverzekering van Chubb als eerste in Nederland in volmacht op de markt brengen.

De Masterpieceverzekering van Chubb voor vermogende particulieren die hoge eisen stellen aan de bescherming van privébezit als woning(en), luxe inboedels, kostbare sieraden en kunst(verzamelingen), was tot 2002 al breed verkrijgbaar, maar toen trok de verzekeraar het product helaas terug uit de Nederlandse markt. Niet helemaal overigens, want Masterpiece bleef wel

beschikbaar, zegt Muurmans. “Alleen moesten de risico’s wel worden ondergebracht in Engeland en het product was alleen bedoeld voor zeer welgestelde particulieren voor minimumpremies

vanaf € 10.000. We bleven zelf wel provinciaal klanten onderbrengen in segmenten waar Chubb de beste propositie had. Dat ging om een handjevol polissen, al waren het wel grote contracten: klanten met exclusieve auto’s, kunst en een landgoed. Voor die klanten is het goed om zoveel mogelijk eieren in hetzelfde mandje te leggen.”

Eigen pakket

Het aanbod van verschillende verzekeraars wordt door eigen volmachtbedrijf Assicuro Assuradeuren gebundeld in een pakket. “Het unieke daarvan is dat de klant altijd pakketkorting krijgt, ook al zijn de risico’s bij meerdere verzekeraars ondergebracht. We kunnen kiezen uit meerdere risicodragers: Chubb, Hiscox, Axa, Liberty en Amlin voor auto, avp, inboedel, opstal en kostbaarheden.” Voor Masterpiece is Assicuro Assuradeuren de eerste gevolmachtigde die het product nieuwe stijl kan aanbieden. “Autoverzekeringen deden we al exclusief in volmacht

voor Chubb, maar nu kan dat ook voor Masterpiece.”

Het lef om een niche te kiezen

Assicuro is van oudsher een echt nichekantoor. “Wij doen alleen maar schadeverzekeringen voor vermogende particulieren”, zegt Muurmans. “Ik heb het lef gehad om in een periode dat iedereen met levensverzekeringen en hypotheken bezig was, te kiezen voor schade. Het uitgangspunt was niet zozeer een product dat ik aan de man wilde brengen, maar iets bieden waar vraag naar was. We hebben een product voor onze doelgroep en proberen dat continu te verbeteren.” Volgens Muurmans weten steeds meer bemiddelaars de weg naar Assicuro Assuradeuren te vinden. “We

hebben wekelijks nieuwe agenten die zich melden. Dit jaar alleen al zijn we 20% gegroeid. En het jaar is nog niet om.”

‘Wij kunnen ook auto’s in België verzekeren voor aansprakelijkheid’

Bekend met Belgische markt

Het volmachtbedrijf groeit harder dan de adviestak, want het belang van het bemiddelingsbedrijf in de omzet van Assicuro Assuradeuren is het laatste jaar gedaald van 70% naar 60%. “En dat is niet omdat het niet goed gaat met het bemiddelingsbedrijf”, licht Muurmans toe. “Onze klanten zitten voor 20% in België. Onder hen zijn veel Nederbelgen. Wij kunnen die groep volledig bedienen. Wij kunnen bijvoorbeeld ook auto’s in België verzekeren voor aansprakelijkheid oftewel BA, zoals dat daar heet. Dat is ook prettig voor onze agenten, want die hoeven dan geen Belgische makelaar te zoeken.”

Exclusieve auto’s

Binnen de niche vermogende particulieren heeft Assicuro het verzekeren van exclusieve auto’s als specialisatie. “We zijn in de Benelux op dit punt de grootste bemiddelaar voor Chubb”, zegt Muurmans niet zonder trots. Dat komt omdat het bedrijf voor een even exclusieve benadering kiest als het om autoverzekeringen gaat. “Wij zitten van begin af aan anders in de wedstrijd. Wij hanteren op geen enkele polis no-claimkorting en het eigen risico is afgestemd op de waarde van de auto.”

Assicuro kijkt niet alleen naar het voertuig, maar ook naar het profiel van de klant. “Dan moet je denken aan het beroep en de herkomst van het vermogen. Als die mistig is, dan is dat niet onze klant. Is het iemand die zijn bedrijf verkocht heeft en van dat geld een verzameling wil opbouwen, dan is het een ander verhaal. Maar een voetballer van 30 die bij wijze van spreken elke week

een dure auto kan kopen, is voor ons geen doelgroep. Onze doelgroep zit meer in de vrije beroepsbeoefenaren die hobbymatig auto’s bezitten. Gaat het om een ondernemer, dan is belangrijk in welke bedrijfstak hij zit. Wij doen bijvoorbeeld liever geen zaken met horecaondernemers.”

Aangepaste voorwaarden

In principe geldt bij Assicuro een nieuwwaarderegeling of aanschafwaarderegeling van vijf jaar. “Daarna wordt de auto verzekerd op basis van de getaxeerde waarde. Bij ons is het overgrote deel van de auto’s getaxeerd. Of hij nu jong of oud is, we verzekeren tegen de reële waarde”’ licht Muurmans toe. Wie meer dan vier auto’s bezit, hoeft bovendien niet elk voertuig voor een onbeperkt kilometrage te verzekeren. “Dat heeft geen zin met maximaal twee bestuurders. De auto’s kunnen tenslotte niet allemaal tegelijk de weg op. Wij kijken naar het gebruik.”

Schadebehandeling

Assicuro Assuradeuren behandelt schades tot € 25.000. “Maar in de praktijk doen we grotere schades ook zelf”, nuanceert Muurmans. “Wij hebben veel kennis van de Nederlandse en Belgische markt. We behandelen ongeveer duizend schades per jaar. We doen niet aan schadesturing. De klant heeft bij ons keuzevrijheid en het eigen risico is niet afhankelijk van waar de schade wordt hersteld. Uiteindelijk wil je als intermediair zorgen dat de klant bij een goede verzekeraar terechtkomt. Wij hebben de hele keten van acceptatie tot schadeafhandeling geregeld. Daar gaan we zorgvuldig mee om, want de klanten die adviseurs bij ons aanbrengen, zijn vaak wel hun allerbeste klanten.”

Dit artikel is gesponsord door Assicuro