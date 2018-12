Video: Hypotheek Aflos Verzekering

De goodiebag van am:dag 2018 is dit jaar digitaal. Deze online goodiebag bevat onder meer: een video en brochure over de Hypotheek Aflos Verzekering van BNP Paribas Cardif.

BNP Paribas Cardif komt met een duidelijk flyer en video voor de consument over de Hypotheek Aflos Verzekering.

Op hun website valt over deze verzekering te lezen: De Hypotheek Aflos Verzekering lost de top van uw hypotheek af als u arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor dalen uw maandelijkse hypotheeklasten. En verlaagt of voorkomt u een mogelijke restschuld. Dit geeft u financiële flexibiliteit op het moment dat u dit goed kan gebruiken. U kunt zich aanvullend voor werkloosheid verzekeren. Vraag de Hypotheek Aflos Verzekering aan vóór 1 januari 2019 en u maakt gedurende drie maanden kosteloos kennis met dé basisoplossing voor een beschermde hypotheek.

Flyer

In een overzichtelijke flyer: los in één keer de top van uw hypotheek af als u in de WIA komt.

Download hier de de flyer als pdf: Brochure-Hypotheek-Aflos-Verzekering-online

Video

Jaarlijks ontvangen zo’n 550.000 Nederlanders een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. En dat zijn echt niet alleen mensen met een fysiek zwaar beroep. In ruim een derde van de gevallen is een psychische aandoening de oorzaak. Ook kan u natuurlijk arbeidsongeschikt raken door een ongeluk of door een herseninfarct. Kunt u in zo’n geval uw hypotheeklasten nog betalen? Wilt u meer weten over de risico’s van arbeidsongeschiktheid? En welke oplossingen hiervoor zijn? Bekijk dan onderstaande video: