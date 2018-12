Video: Mijn IQWoon Bouwdepot

De goodiebag van am:dag 2018 is dit jaar digitaal. Deze online goodiebag bevat onder meer: een video over Mijn IQWoon van Conneqt.

‘Mijn IQWOON’ biedt veel mogelijkheden. Zo kunnen klanten hun hypotheekgegevens inzien, downloaden, het bouwdepot bekijken, declaraties indienen en extra aflossen via iDEAL.

IQWOON, de hypotheek die meedenkt met de klant. Want: ‘ik ben uniek en zo ook mijn wensen. Ik wil in mijn droomhuis wonen. En de hypotheek die ik daarvoor nodig heb, moet voordelig en helder zijn. Een verrassing in mijn voordeel vind ik leuk, maar ik wil geen gedoe over kleine lettertjes en verborgen voorwaarden. Daarom kies ik voor IQWOON. De slimme hypotheek die met mij meedenkt. Nieuw, maar volwassen.’

Video

Dit artikel is gesponsord door Conneqt.