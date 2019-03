Drie tips voor de startende financieel adviseur

– Artikel is aangeleverd door Finzie –

Ben jij financieel adviseur en wil jij ook voor jezelf aan de slag? Hoe pak je dit aan? Drie tips:

Tip 1 Bereid je goed voor!

Een goed begin is het halve werk en voor dat goede begin kun je al zorgen voor je start. Bereid je goed voor op de opening van jouw zaak. Praat met andere ondernemers en vraag wat hun valkuilen waren in het begin. Zo hoef jij niet dezelfde fouten te maken. Laat ook aan zoveel mogelijk mensen weten dat je voor jezelf gaat starten. Hoe meer mensen het weten, hoe groter de kans is dat je bij de start al klanten hebt.

Tip 2 Wees je bewust van de risico’s

Een eigen onderneming starten is best spannend, want je bent volledig verantwoordelijk voor jouw bedrijf, je klanten en ook jouw eigen salaris. Er is geen werkgever of een maandelijks loon waar je op terug kunt vallen. Dat is best een risico wat je neemt. Zeker wanneer je een gezin hebt. Daarbij moet je vaak ook wat geld investeren. Dat hoeft niet veel te zijn, maar als het mis gaat, ben je het wel kwijt. Ook duurt het meestal even voor het eerste geld binnenkomt. Misschien heb jij op het moment dat je de deuren van jouw onderneming opent al klanten, maar dat wil niet zeggen dat je aan het eind van de maand ook al inkomsten hebt. Normaal stuur je de rekening pas als je de volledige dienstverlening aan de klant hebt afgerond en vaak zelfs nog een tijd daarna, als de klant bij de notaris is geweest. Zeker in het begin is dat een belangrijk punt om rekening mee te houden. Een reservepotje hebben om de eerste maanden mee te overbruggen is daarom noodzakelijk. Zo verklein je het risico een beetje en het zorgt ervoor dat je niet meteen koudwatervrees krijgt wanneer de klanten op zich laten wachten in het begin.

Tip 3 Zoek een goede locatie

Als financieel adviseur heb je best wat mogelijkheden. Je kunt vanuit een kantoor werken of een andere locatie zoals “inhouse” bij een makelaar. Bedenk goed hoe jij jouw dienstverlening het liefste wilt aanbieden. Dat heeft invloed op wat voor soort locatie je zoekt. Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat klanten gratis kunnen parkeren, dan moet je daarop letten wanneer je op zoek gaat naar jouw kantoor. Ook scheelt het nogal in welk deel van Nederland je een locatie zoekt. In de randstad kan het nog best een uitdaging zijn om een goede locatie te vinden die aan al jouw wensen voldoet. Begin dus op tijd met zoeken!

Wil jij ook ondernemen als financieel adviseur?

