Kleinere dienstverleners werpen zich op websites en webshops

Vooral ondernemingen met 5-9 werknemers gaan hun websites vervangen binnenkort, de intentie om met een webshop te starten, is het hoogst bij de ondernemingen met 10-49 werknemers. Dit blijkt uit de MKB Online Monitor 2017, uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van DTG en MKB-Nederland.

Consument steeds digitaler

De Nederlandse consument wordt steeds digitaler maar tegelijkertijd geeft de helft van de ondernemers aan dat ze online marketing niet van belang vinden. Zakelijke dienstverleners zetten online nog steeds vooral alleen in voor de presentatie van de onderneming, online vindbaarheid en nieuwe klanten te werven.

William Bergervoet van Memelink-Bergervoet uit Hengelo beaamt dit: “Ook ons kantoor heeft al jaren een website. De voornaamste reden is inderdaad het vergroten van onze vindbaarheid en het presenteren van onze organisatie. Daarnaast bevat de site een inlogfunctie voor onze relaties. Zij kunnen zo inzage krijgen in de lopende verzekeringen en eenvoudige wijzigingen aan ons doorgeven.

Bij de organisatie waarbij we zijn aangesloten werken ze nu ook aan een app maar toch zien we nog dat ouderen moeite hebben om hun weg te vinden in de digitale wereld. Ook zijn er veel mensen die behoefte hebben aan persoonlijk contact, zeker naarmate de complexiteit van een vraagstuk toeneemt. Bovendien krijgt de klant zo meer binding met ons.“

Online resultaten

Meer dan de helft van de ondernemers, 57 procent, houdt inmiddels online resultaten bij. Ze vinden dat het bijdraagt aan het effect van hun digitale marketing. Lieke van Atrium Makelaardij: “In 1999 was ik een van de eerste makelaars met een website. Dat leek allemaal heel innovatief. Nu doen we naast de website nog veel meer online. We werken met advertenties op zoekmachines. Ook hebben we een online profiel, zodat we op allerlei websites vermeld worden. We proberen nu steeds meer inzicht te krijgen in de resultaten. We zien nu bijvoorbeeld wel wat een klik heeft gekost. Leuk, maar dat is niet het doel. We willen zien wat een klik oplevert.”

Klantbeoordelingen op websites

Van de consumenten in Nederland raadpleegt 72 procent klantbeoordelingen bij de oriëntatie op aanschaf van producten of diensten. Uit het onderzoek blijkt dat mkb-ers hier nog weinig mee doen. Slechts 14 procent toont nu reviews op de bedrijfswebsite, wel geeft 9 procent aan daarin te gaan investeren de komende tijd.

Bergervoet: “Wat niet onderschat moet worden, is de commerciële kracht van het internet. Veel mensen oriënteren zich via dit kanaal op de markt. Dat zal bij de keuze voor een tussenpersoon niet veel anders zijn. Een website alleen is niet voldoende. Mensen willen hun keuze namelijk van meer dan alleen algemene bedrijfsinformatie laten afhangen. Reviews zijn om die reden minstens zo belangrijk. Als deze vindbaar en positief zijn, is men veel eerder genegen om met je in zee te gaan. We zijn daarom aangesloten bij een onafhankelijke vergelijkingssite waarop dienstverleners in Nederland op basis van reviews met elkaar vergeleken kunnen worden.”

Geschikt voor mobiel

Bijna 80 procent van de zakelijke dienstverleners heeft inmiddels wel een website, dat doen ze beter dan veel andere branches. Deze sites blijken ook steeds vaker gebruiksvriendelijk voor kleine schermen. Hierdoor is 76 procent van de websites van de branche goed zichtbaar op mobiel (in 2015 was dit nog 63 procent). Dit is een nuttige ontwikkeling want ondertussen heeft 80 procent van de Nederlanders een smartphone.

Dit is de vierde keer dat deze MKB Online Monitor is gehouden. Dit jaar zijn 1.606 mkb-ondernemers, met 1 tot 50 personeelsleden, bevraagd. De data zijn representatief voor het (online) marketinggedrag van het mkb in Nederland.

