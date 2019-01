Voertuigcriminaliteit blijft afnemen

Het aantal autodiefstallen blijft dalen in ons land. In de eerste helft van dit jaar verdwenen er 6.861 auto’s, tegen 7.462 in de eerste zes maanden van 2015 (-8%). Het aantal gestolen personenauto’s is met hetzelfde percentage gedaald naar 4.776 (5.180), zo blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).

Vergeleken met begin deze eeuw is de voertuigcriminaliteit sterk afgenomen: in 2000 registreerde de AVc nog meer dan 16.000 diefstallen in het eerste halfjaar. In de regio Zeeland/West-Brabant is de daling ten opzichte van vorig jaar met 23% het sterkst. Een tegengestelde ontwikkeling maakt het terugvindpercentage door: 31% van alle gestolen auto’s wordt teruggevonden; dat was in 2000 nog 55%. In Noord-Nederland keren de meeste gestolen auto’s (al dan niet ongeschonden) weer terug bij de eigenaar: 41%.

Sneller opgespoord

Vooral de snelheid van terugvinden is dit jaar verbeterd: 36% van alle teruggevonden voertuigen is binnen een dag opgespoord. Vorig jaar werd 29% binnen 24 uur teruggevonden. Er zijn 944 jonge personenauto’s gestolen: dat is 30% minder dan in de eerste helft van vorig jaar (1.373). Daarentegen is het aantal gestolen personenwagens tussen de 4 en 7 jaar oud met 15% toegenomen tot 1.909 (1.654).De vier grote steden staan allemaal in de top 5 van plaatsen met de meeste autodiefstallen. Eindhoven (vierde) heeft zich ook in de top 5 genesteld. De regio’s Amsterdam en Rotterdam voeren de lijst aan met respectievelijk 2.091 en 1.658 autodiefstellen in 2015.

Duitse auto’s populair

De vijf grote Duitse merken (Volkswagen, BMW, Audi, Opel, Mercedes) worden het meest gestolen. Er wisselden tussen december en juli 1.423 Volkswagens onrechtmatig van eigenaar; het minst gestolen werden de wat minder courante merken als Ferrari, Rolls Royce, Maserati en Tesla (elk 1 keer).

Het grootste diefstalrisico heeft de Audi A5: de kans dat die wordt ontvreemd, is 1,2%. Bovendien is er van dat type niet één teruggevonden. Bij de Opel Astra is de diefstalkans veel kleiner (0,03%) en de kans dat hij wordt teruggevonden is zeer groot: 74%. Over het algemeen wordt een op de drie gestolen auto’s teruggevonden. Automerken met een hoog terugvindpercentage zijn Mazda (72%), Hyundai (64%), Alfa Romeo (61%) en Ford (55%). Lancia, Jaguar, Daimler, Maserati en Ferrari scoren 100%, maar daarvan werden er maar enkele gestolen.