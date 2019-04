Unigarant start eigen schadeherstelnetwerk

Unigarant werkte tot nu toe samen met de drie grote ketens ABS, Care en AAS. “Met de start van een eigen netwerk gaat Unigarant/ANWB verzekeren een partnership aan met de beste herstellers die dit ook continu door meting van klanttevredenheid en kwaliteitsnormen blijven bewijzen. De klant kan voortaan direct met de cascoschade naar de hersteller. Tevens is ons doel om op termijn verzekerden waarvan de schade aan de eigen auto niet gedekt is, een voordeel te bieden bij het herstellen van hun schade.” De herstelbedrijven zijn door Unigarant zelf geselecteerd, waarbij de focus lag op klanttevredenheid, kwaliteit van de werkzaamheden en doorlooptijden. Unigarant gaat ook gebruikmaken van het schadeplatform Audaflow van ABZ.

Volgens woordvoerder Cindy de Vries is het niet zo dat de drie ketens waarmee Unigarant werkte, niet aan de kwaliteitseisen voldoen. “In het netwerk zitten ook gewoon vestigingen van die ketens. Maar we wilden niet meer op basis van exclusiviteit werken en individuele schadeherstellers die kwalitatief heel goed zijn, ook een kans bieden.”

Samen met Aegon-netwerk

Het Unigarant-netwerk sluit meteen aan bij Aegon Schade Service, “waardoor het gezamenlijk belang in omvang verdubbelt”. Het Aegon-netwerk startte in 2011 met 500 herstellers, maar dat aantal is inmiddels kennelijk meer dan gehalveerd. Unigarant was in 2014 goed voor een brutoschadelast van € 44 mln in Casco en € 55 mln in WA.