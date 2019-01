Massale pensioenkorting steeds waarschijnlijker

Het wordt steeds waarschijnlijker dat pensioenfondsen volgend jaar de uitkeringen gaan verlagen. Dat concludeert Aon Hewitt uit de meest recente cijfers over de gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen. Die is in juli op 97% blijven staan. Zonder sterke opleving is een pensioenkorting onvermijdelijk, denkt Aon Hewitt.

Leidend voor kortingen of indexatie is de beleidsdekkingsgraad: dat is het gemiddelde van alle dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden. Die is 99% gebleven, ruim onder het vereiste minimum van 104,3%. “Veel gepensioneerden zullen de gevolgen van de huidige economische omstandigheden in hun portemonnee gaan voelen. Per saldo gaat het om de pensioenen van 6,5 miljoen Nederlanders”, aldus Aon Hewitt. Het bedrijf wijst op de nog steeds lage rente voor lange looptijden, die in juli is gedaald tot 0,73%.

Alleen een sterke opleving in de tweede helft van het jaar kan een pensioenkortingpensioen nog voorkomen, verwacht Frank Driessen, commercieel directeur bij de pensioentak van Aon Hewitt. Per saldo zijn de verplichtingen van pensioenfondsen met bijna 3% stegen, terwijl de waarde van de totale beleggingsportefeuille met ongeveer hetzelfde percentage is toegenomen.

Korting hang al lang in de lucht

De grote pensioenfondsen houden er al maanden rekening mee dat volgend jaar weer gekort moet worden op de pensioenuitkeringen. Recentelijk zinspeelde ABP al op een verlaging en ziet de komende vijf jaar nauwelijks ruimte voor indexatie. Eind juni stond de beleidsdekkingsgraad op 94,4%. Zorg & Welzijn is evenmin positief en kampt met een beleidsdekkingsgraad van 92,5%. DNB berekende in mei al dat 1,8 miljoen werkenden en gepensioneerden een korting van 0,5% voor de kiezen zullen krijgen.