NN verkoopt Mandema aan Van Lanschot Chabot

Een grote overname in de top van intermediair Nederland: Nationale-Nederlanden doet het Haagse Mandema & Partners van de hand. De koper is Van Lanschot Chabot. Samen komen beide ondernemingen terecht in de top 10 van intermediairbedrijven.

Mandema viert dit jaar het zestigjarig bestaan. Het werd eind jaren negentig overgenomen door ING en later ondergebracht bij NN. Het bedrijf telt 145 medewerkers en is goed voor zo’n € 23 mln omzet. De focus van Mandema ligt vooral op de zakelijke markt (riskmanagement, pensioen en verzuim/arbeidsongeschiktheid). “De verkoop is het resultaat van onze continue strategische heroverweging”, aldus NN Group.

Samen in de top 10

“Deze overname past in onze strategie en leidt tot aanzienlijke versterking van onze positie op het gebied van risicomanagement en employee benefits in het zakelijke segment”, zegt Lando te Molder, algemeen directeur van Van Lanschot Chabot. Dat is gevestigd in Den Bosch en kleiner dan Mandema, met 130 medewerkers en zo’n € 18 mln omzet. De Goudse is voor 51% aandeelhouder in het bedrijf, Van Lanschot Bankiers heeft de overige 49% in handen. Gezamenlijk gaan Mandema en Van Lanschot Chabot een van de tien grootste intermediairbedrijven van het land vormen. Naast de zakelijke markt is verzekeringsadvies en financiële planning voor welgestelde particulieren, dga’s, zakelijke en medische professionals een speerpunt van de nieuwe combinatie. Te Molder heeft overigens een NN-achtergrond: voordat hij eind 2011 het roer van Van Lanschot Chabot overnam, was hij regiodirecteur Zuid bij NN-intermediaircluster Zicht.

Voorlopig geen wijzigingen

Over de aankoopsom doet Van Lanschot Chabot geen mededelingen. Of de overname gevolgen gaat hebben voor personeel en locaties, is nog niet duidelijk. “Daar gaan we ons volgend jaar over buigen. Vooralsnog blijven beide bedrijven op dezelfde manier en onder dezelfde naam actief”, aldus woordvoerder Marianne Seegers.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de AFM en de betrokken ondernemingsraden. De transactie wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond.