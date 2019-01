Volmacht beroepsaansprakelijkheid Markel voor Acura

Serviceprovider Acura heeft haar volmachtpallet uitgebreid met een volmacht beroepsaansprakelijkheid van Markel. De dekking is een aanvulling op de Pakketpolis voor Ondernemers van Acura. Voor het bedrijf uit het Brabantse Sint-Oedenrode, waarbij inmiddels ruim 110 adviseurs zijn aangesloten, is dit de vijftiende volmacht.

“De markt van beroepsaansprakelijkheid is enorm in beweging”, vertelt commercieel directeur Henk Smit (linksonder op de foto). “Met deze bijzondere volmacht zijn wij nog beter in staat om een totaaloplossing te bieden aan de met ons samenwerkende adviseurs. Bovendien kunnen we de doorlooptijden tot een minimum beperken.”