Verzekeraars ontdekken fintech

Volgens KPMG zijn verzekeraars dit jaar wakker geworden als het gaat om technologische innovatie. De investeringen van de verzekeringssector in fintech zijn in het eerste kwartaal op gang gekomen, aldus het adviesbureau. “Innovatie in de verzekeringsbranche wordt de komende maanden dan ook iets om in de gaten te houden.”

In de verzekeringswereld ontstaan steeds meer initiatieven op het gebied van fintech, signaleert KPMG’s fintech-specialist Ank van Wylick: “Net als de banken wordt de sector al lange tijd beschouwd als een branche die rijp is voor vernieuwing, ook al staan de bedrijven niet bekend om hun vernieuwende vermogen. In de eerste drie maanden van dit jaar is een aantal verzekeraars in de sector echter actief geworden in het fintech-domein. Zij zijn op zoek naar oplossingen die hen in staat stellen de bedrijfsvoering te verbeteren, de kosten van klantenacquisitie te verlagen en de dienstverlening aan de klant te verbeteren.”

In het eerste kwartaal van 2016 is voor 4,9 miljard dollar geïnvesteerd in fintech door durfkapitalisten, meer dan het dubbele van de investeringen in de laatste drie maanden van 2015. China is de grote aanjager met twee investeringen van een miljard, in Lu.com en de financiële poot van online warenhuis JD.com. In Europa liggen de bedragen een stuk lager, maar het aantal fintech-transacties is in het eerste kwartaal wel gegroeid naar 47, tegen 37 in de laatste drie maanden van 2015. In beide kwartalen was daarmee in totaal 3 miljard dollar gemoeid. De toppers waren het Britse Starling (70 miljoen dollar), het Duitse Spotcap (34 miljoen) en het Ierse Future Finance Loan (27 miljoen).