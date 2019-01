Prijsverschillen bij inboedelverzekeringen nemen toe

De prijsverschillen tussen de extra uitgebreide dekkingen en de allrisk dekkingen binnen de inboedelverzekeringen nemen toe. Dat concludeert onderzoekinstituut MoneyView in haar special item over inboedel- en opstalverzekeringen. De partijen die 5 sterren scoorden op prijs bieden alle drie een extra uitgebreide gevarendekking.

De ProductRating Prijs voor inboedelverzekeringen is gebaseerd op de gemiddelde marktpositie op 1 juni 2016 van 60 inboedelverzekeringen, waarvan 38 met een allriskdekking (AR) en 22 met een extra uitgebreide gevarendekking (EUG). Op prijs scoorden Aegon, Klaverblad en Verzekeruzelf.nl 5 sterren.

Airbnb

Op voorwaarden kwamen ASR, Interpolis en Nationale-Nederlanden als beste uit de bus. Wat de drie partijen met de hoogste rating op voorwaarden kenmerkt, is dat ze op meerdere onderdelen een uitgebreide(re) dekking bieden. Zo bieden zij de optie voor een wereldwijde buitenshuisdekking, waarbij ook het verliezen of kwijtraken van spullen onder de dekking valt. Het product van Nationale-Nederlanden onderscheidt zich van de andere inboedelverzekeringen door de eerste tien jaar schades te vergoeden op basis van nieuwwaarde. De verzekeringen van ASR en Interpolis kennen als één van de weinige in de markt een dekking voor tijdelijke verhuur zoals Airbnb en Wimdu.

Voor de ProductRating Prijs van opstalverzekeringen zijn eveneens 60 producten onderzocht, waarvan 38 met een allriskdekking en 22 met een extra uitgebreide dekking. Hier scoorden Aon Direct, De Nederlanden van Nu en Woongarant 5 sterren op het prijsvlak. Huis in Eén Verzekeringen, Interpolis en Nationale-Nederlanden scoorden hier op voorwaarden het beste.