PPI Brand New Day voor het eerst in de plus

De positieve cijfers komen eerder dan Brand New Day zelf had verwacht. Jan Willem Hoitsma, directeur PPI Brand New Day: “Winst is overigens een groot woord… tientjeswerk, geen big deal en zeker geen champagne, want dan schieten we weer in het rood. Dus, is dat nieuws, dat wij winst draaien? Ja, beslist. Want PPI’s zijn relatief nieuw in de pensioenmarkt. En de PPI van Brand New Day is, voor zover ik het kan overzien, de eerste PPI die winstgevend is. Daarmee bewijzen we dat de PPI bestaansrecht heeft in de pensioenmarkt. Ondanks de lage marges. Want de concurrentie tussen PPI’s is heftig. Er wordt geknokt om klanten en dat merken klanten in de kosten. Onze totale omzet is € 62 per deelnemer per jaar. Dat is niet veel, want daar moeten álle kosten nog vanaf: beleggingskosten, ICT, personeel, etc.”

Over heel 2016 verwacht de PPI van Brand New Day ook met winst af te sluiten. De PPI werd opgericht in het voorjaar van 2012 en had aan het eind van dat jaar 200 bedrijven in de boeken, op dit moment meer dan 2.000. Voor 48.000 deelnemers wordt ruim € 250 miljoen belegd.