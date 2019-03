Pedroli gaat Adfiz-penningen beheren

Tom Pedroli is de nieuwe penningmeester van Adfiz. Hij is vorige week door de leden gekozen op de algemene ledenvergadering. Hij volgt Sietze de Jong op.

Pedroli is eigenaar van het Noord-Hollandse advieskantoor Duin & Pedroli, met vestigingen in Bergen en Medemblik. “Vanuit de bestuursfunctie kun je makkelijker contacten onderhouden met beleidsbepalers van andere actors in de branche en kun je actief bijdragen aan het verbeteren van het werkveld van de financieel adviseurs”, zo motiveert Pedroli zijn keuze om zich kandidaat te stellen voor de bestuursfunctie.

“Uiteraard wil ik mijn steentje bijdragen aan de lopende dossiers. Dat zijn er flink wat. Daarnaast zou ik mij graag inzetten voor verbetering van het onderwijs voor jonge mensen die kiezen voor het vak financieel adviseur.”

Morele plicht

Voor Pedroli is het Adfiz-lidmaatschap een “morele plicht om zodoende direct of indirect bij te dragen aan de verbetering van ons ondernemersklimaat”. “Het gaat dan niet alleen om nieuwe klanten, maar veel meer om profilering van de bedrijfstak, het meebepalen van regelgeving en handhaving, het ondersteunen van mede-ondernemers in de dagelijkse praktijk en het vroegtijdig signaleren van trends en ontwikkelingen zodat we daarover een mening kunnen vormen.”