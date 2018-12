Nh1816 op stoom met goededoelenstichting

Nh1816 besteedt in het jaar van het 200-jarig bestaan veel aandacht aan goede doelen en maatschappelijk verantwoorde projecten. De meest recente bijdrage is de sponsoring van de verbouwing van de museumhal van het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Met de nieuwe inrichting ‘Treinen door de tijd’ wordt vanaf 8 juli de geschiedenis van personenvervoer per trein in beeld gebracht. De Stichting Goede Doelen Nh1816 heeft een donatie gedaan om de verbouwing mogelijk te maken. Via de stichting wil de 200 jaar oude Noord-Hollandse verzekeraar een deel van de winst ten goede laten komen aan maatschappelijk relevante projecten. “Het project om erfgoed te bewaren en goed te ontsluiten voor jong en oud, sluit goed aan bij de doelstellingen van de Stichting”, zegt voorzitter Hein Aanstoot.

Actie

Eerder deze maand doneerde de stichting al € 420.000 voor 21 verschillende goededoelenprojecten. Die donatie was het sluitstuk van een actie in het kader van het 200-jarig bestaan van Nh1816. Vorig jaar is aan verzekerden, medewerkers en het intermediair uitgenodigd een project voor het goede doel aan te dragen. Verzekerden, (bestuurs)leden van verenigingen en vertegenwoordigers van het goede doel hebben vervolgens een gezamenlijke geldinzamelingsactie gehouden. Dat leidde ertoe dat er al zes projecten zijn gerealiseerd. Er werden bij de stichting ruim honderd aanvragen ingediend voor een project, waarna een jury 16 projecten van verzekerden nomineerde, samen met vijf projecten van medewerkers van Nh1816. Uiteindelijk is aan alle genomineerde projecten een verdubbeling van het ingezamelde geldbedrag toegezegd, tot maximaal € 10.000.