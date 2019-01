Minister Blok: ‘LTV hoeft van mij niet naar 90%’

Minister Stef Blok was woensdagmiddag heel stellig op het SEH Congres. Hij vindt dat we de hypotheekmarkt en de daarmee samenhangende fiscale regelingen niet kunnen blijven verbouwen. We hebben nu rust nodig, zei de minister van Wonen en Rijksdienst. En de LTV hoeft wat hem betreft echt niet naar 90%.

Vorig jaar moest de minister op het laatste moment verstek laten gaan. Maar dit jaar sprak hij ontspannen en zonder papiertje of powerpoint een kwartiertje vol op het SEH congres. Ja, er waren veel sceptici geweest toen het kabinet met zijn hervormingsplannen kwam voor de woningmarkt. Maar het heeft goed uitgepakt, zegt Blok nu. Mensen mogen minder lenen voor hun nieuwe woning en dat is goed. De rente is laag en dat heeft er voor gezorgd dat de overgang veel soepeler is verlopen dan menigeen dacht, zo zorgde de minister voor zijn eigen applaus.

Hij zegt: “Ik ben niet zo van de lijn van het voortdurende verbouwen. We willen nu rust in de tent. Dat is ook goed voor de consument. En in de samenleving hoef je nu helemaal niet meer aan te komen met grote stormen.”

En over de Loan To Value (LTV), die in een paar jaar teruggaat naar 100% (bereikt in 2018), zei Blok: “Je moet niet aan die knoppen blijven draaien. Je hoort geluiden dat er partijen zijn die willen dat het teruggaat naar 90%, maar ik hoor daar niet bij. Ik kan prima leven met die 100% en er zijn binnen het kabinet ook geen plannen om dat terug te brengen naar 90%.” De zaal met 500 hypotheekadviseurs – die overigens niet meer zo genoemd willen worden: ze zijn financieel adviseur – haalde opgelucht adem. Blok: “De samenleving verandert wel door de opkomst van zzp’ers en flexibele arbeid. Adviseurs moeten daarin mee. Een goed hypotheekadvies is niet meer gebaseerd op zo veel mogelijk geld lenen. Een goed advies is een advies dat zorgt dat mensen over vijf of tien jaar ook nog hun woning kunnen betalen.”