Leden EOC krijgen bijna 12 procent terug

Na een gunstig jaar kan EOC Schepenverzekering de leden een forse premierestitutie geven. Er zal ongeveer 2,5 miljoen euro worden uitgekeerd. Per lid komt dat neer op bijna 12 procent restitutie op de premie.

“EOC heeft dit gunstige resultaat aan meerdere factoren te danken”, aldus bestuurder Tom Boerema. “De fusie is een belangrijke oorzaak, er wordt efficiënter gewerkt en we hebben er een groot aantal nieuwe leden bij.” Daarnaast heeft de onderlinge schepenverzekeraar, in 2014 ontstaan uit een fusie van efm en Oranje, te maken met een teruglopende schadelast en zijn er eenmalige financiële meevallers waar de leden van mee kunnen profiteren. Overigens blijft het bedrijfsresultaat ook zonder deze meevallers positief.