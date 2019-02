Howden Nederland floreert in het ruime sop

De dandy-achtige David Howden en de Rotterdamse verzekeringsman pur sang Jan Oosterom hebben samen een zelfde jongensboek geschreven. Howden legde 20 jaar geleden met drie man de fundering voor wat nu de grootste verzekeringsgroep-in-eigendom-van-het-personeel is. Onder de vleugels van Howden begon Oosterom drie jaar geleden met twee collega’s voor zichzelf. Inmiddels is dat een team van twintig mannen en vrouwen met klanten door heel Nederland op het gebied van ‘marine’ en aansprakelijkheid.

Vorig jaar verdubbelde de Hyperion Group, het moederbedrijf van Howden, in één klap haar omzet naar bijna 400 miljoen Britse Pond door de overname van branchegenoot RKH Specialty. “We zijn het best bewaarde geheim in de markt”, vertelt Barnaby Rugge-Price, CEO van RKH. Hyperion is inmiddels met zijn makelaarsactiveiten mondiaal de vijfde partij in grootte, achter de grote namen als Aon en Willis. “Maar kijk je puur naar de premie die wij direct wegzetten voor onze klanten, dan zijn wij de grootste binnen Lloyd’s”, voegt grondlegger David Howden daaraan toe.

Behalve de makelaarsactiviteiten onder de merken Howden en RKH specialty, omvat Hyperion ook nog een tak die zich bezig houdt met herverzekeren (RKH Reinsurance Brokers) en het underwritingbedrijf Dual. Dual heeft sinds begin vorig jaar ook een kantoor in Rotterdam waar Harry Mulder leiding aan geeft. Hij gaf daarvoor tien jaar leiding aan de coassurantie tak bij Reaal.

‘De klant behoort toe aan de zaak, maar zodra het concurrentiebeding is afgelopen, zijn die klanten vrij om te gaan.’

Het tekent de werkwijze van David Howden. Verzekeringstalent dat voor zichzelf wil beginnen in een interessante markt kan rekenen op belangstelling uit Londen. Dat gaat niet van een leien dakje weet ook Jan Oosterom, die in 2013 samen met Martin Besemer Concordia De Keizer verliet (de derde directeur Ronald Harms kwam vorig jaar over van Aon). Een pittige juridische strijd over het concurrentiebeding met de oud-werkgever was het gevolg. Howden kijkt er nuchter op terug. “De klant behoort toe aan de zaak, maar zodra het concurrentiebeding afgelopen is, zijn die klanten vrij om te gaan.”

Het kan haast geen toeval zijn dat op de dag dat de Britse bevolking in meerderheid besluit om de EU te verlaten, Howden Nederland met klanten de drie jaar geleden gewonnen vrijheid viert. “Het was een lastige periode en daar hoort ook bij dat je het viert als het goed gaat”, aldus Oosterom. En dat het goed gaat, blijkt ook uit de cijfers. “Natuurlijke groeien we in omzet doordat specialisten van concurrenten zich bij ons aansluiten, maar los daarvan laten wij ook dit jaar een autonome groei van 24% zien.”

Minder kennis door vergrijzing

Ook mondiaal scoort Howden exclusief overnames een omzetgroei van 12-13%. De aantrekkingskracht heeft volgens Oosterom hoofdzakelijk te maken met het weglekken van kennis uit de branche. “Door de vergrijzing is de specialistische kennis die je nodig hebt in ons vak steeds minder beschikbaar. Wij denken ons te onderscheiden van de concurrentie doordat we heel nadrukkelijk servicegericht zijn.” Hij erkent dat er waarschijnlijk geen enkele partij meer is die niet het woordje service als ‘usp’ voert. “Maar wij kunnen dat harder maken omdat we net als onze klanten ondernemers zijn. Het bedrijf is van de medewerkers.”

Met kleine stappen verder groeien

Een constructie die David Howden graag zo wil houden. Het geeft hem de ruimte om met kleine maar gedecideerde stappen verder te groeien. “Door een belang te nemen in lokale ondernemingen krijgen beide partijen het beste van twee werelden. Wij hebben toegang tot een specialistische markt, de lokale onderneming kan gebruiken maken van onze kracht in Londen. De specifieke markt waar je je in eerste instantie op richt geeft je ook voet aan de grond om in te spelen op andere behoeften van de lokale klanten.”

Het leidde er toe dat Howden Nederland inmiddels ook bemiddelt in property dekkingen. Recent werden daar wagenparkverzekeringen aan toegevoegd. Hiervoor kwam een makelaar vanuit Allianz over. Dat dit geen probleem opleverde, mag blijken uit feit dat Wilko Emmens, directeur bij Allianz Nederland, later die dag gewoon aanwezig is om bij de Jachtclub in het sjieke Hillegersberg de vrijheid van Howden Nederland te vieren.

Schemerlampjes in bolhoedvorm

De losse verhouding blijkt ook als nog eenmaal de Brexit ter tafel komt in een een-tweetje tussen Howden en Oosterom. Een van de vergaderkamers op de monumentale verdieping die Howden huurt aan de Veerhaven is helemaal ingericht in Britse stijl. Inclusief een ‘life size’ fotobehang van hartje Londen en een reeks schemerlampjes in bolhoedvorm aan het plafond. Oosterom: “Dat moeten we nu natuurlijk allemaal weghalen, nu jullie uit de Europese Unie stappen.”