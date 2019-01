‘Geef autoverzekerde controle over gegevensuitwisseling’

Met de opkomst van de connected car en de pay-how-you-drive-polissen ontstaat ook de behoefte aan een gestandaardiseerd, veilig en toegankelijk platform voor dongels en andere technologie die in auto’s wordt toegepast, aldus Insurance Europe. “Berijders die data delen met verzekeraars kunnen een aantal voordelen genieten, variërend van snellere schadebehandeling tot geavanceerde en op maat gemaakte producten. Verzekeraars kunnen bovendien nieuwe diensten aanbieden, zoals trainingen, het terughalen van gestolen auto’s, verkeersinformatie en praktische informatie over de omgeving op basis van de locatie van de auto. Maar daarvoor moet er wel een duidelijk kader bestaan om te garanderen dat alle dienstverleners veilig, eerlijk en in dezelfde mate toegang hebben tot de data. Een verzekerde moet daarom zelf kunnen besluiten wie er toegang krijgt tot zijn voertuiginformatie en voor welke doeleinden.”

Privacy

Het Verbond van Verzekeraars erkent in elk geval dat de pay-how-you-drive-polis de toekomst is. “Dit soort toepassingen zullen sowieso steeds vaker opduiken in de

verzekeringswereld – deze helpen immers bij het inschatten van risico’s, de kerntaak van verzekeraars.” Het Verbond vindt veiligheid een belangrijk thema: “In het green paper Grip op data stellen we een aantal waarborgen voor het omgaan met Big Data, bijvoorbeeld als het gaat om de privacy.”

Pionier Fairzekering biedt verzekerden de mogelijkheid om data te wissen: “Die wordt gewaardeerd maar nauwelijks gebruikt”, aldus Fairzekering. Driekwart van de verzekerden haalt een veilige rijscore; gemiddeld krijgen zij maandelijks 27% van de premie terug. Veel oudere, maar juist ook veel jongere bestuurders kiezen voor het product.