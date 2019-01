ConsumentenClaim stapt ook in afhandeling letselschade

ConsumentenClaim start met het verlenen van juridische bijstand voor gedupeerden met letselschade. Dit zijn voornamelijk slachtoffers die gewond zijn geraakt in het verkeer of op het werk. Het slachtoffer hoeft voor de juridische bijstand niets te betalen, omdat de kosten op de aansprakelijke partij worden verhaald.

ConsumentenClaim wil vaker gaan procederen om er voor de slachtoffers meer uit te slepen. Uit cijfers van ConsumentenClaim blijkt dat nu minder dan 1% van de circa 65.000 letselschades per jaar aan de rechter wordt voorgelegd. Dit terwijl de rechter in meer dan de helft van de gevallen waarin zij uitspraak doet het slachtoffer in het gelijk stelt.

Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim: “Voor letselschades is het mogelijk om een versnelde deelgeschilprocedure bij de rechtbank te voeren. Die duurt gemiddeld zo’n 4 maanden. Het slachtoffer weet dus snel of er een hoger bedrag wordt toegewezen of niet. Met onze jarenlange proceservaring kunnen wij ervoor zorgen dat slachtoffers krijgen waar ze recht op hebben.”

ConsumentenClaim vroeg cijfers op bij de Raad voor de Rechtspraak en het Verbond van Verzekeraars. Hieruit blijkt dat in 2015 slechts 473 van de circa 65.000 letselschades aan de rechter is voorgelegd. Uit een analyse van gepubliceerde rechterlijke uitspraken in 2015 blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen het slachtoffer in het gelijk werd gesteld.

De belangrijkste oorzaken van letselschades zijn verkeerongevallen, arbeidsongevallen en medische missers. Smit: “Helaas geven veel belangenbehartigers er de voorkeur aan om zaken snel af te wikkelen en zo hun cashflow op gang te houden. Slachtoffers zijn hiervan de dupe, omdat zij worden afgescheept met een te lage vergoeding. Dat gaat om serieuze bedragen waarbij de verschillen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s.”

Onlangs werd bekend dat er flink geld wordt verloren op autoverzekeringen, omdat er steeds meer letselschade-zaken behandeld moeten worden.